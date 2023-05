Rajd Portugalii 2023: Czas na nowego lidera WRC?

(69), ale to Francuz jest de facto liderem. W końcu to on wygrał już dwukrotnie, a Evans raz. Trzecią lokatę zajmuje trzeci reprezentant zespołu Toyoty

i pokazał, że znów może być pretendentem do tytułu. Jego sytuacją utrudnia jednak fakt, że jako pierwszy ruszający na trasę w piątek będzie “odkurzał” rywalom szutrowe drogi z wierzchniej warstwy luźniejszej nawierzchni i tracił cenne sekundy. Brytyjczyk liczy na deszcz, który może jego sytuację poprawić. Rovanepera w tym sezonie jeszcze smaku zwycięstwa nie zaznał. Młody mistrz nie jest bezbłędny, ale z drugiej strony od początku roku przywozi dużą liczbę punktów, co w kontekście obrony tytułu ma niebagatelne znaczenie. W końcu to maraton, a nie sprint. Przed rokiem w Portugalii triumfował, i to startując jako lider cyklu.