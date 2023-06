WRC: Ogier tuż przed Rovanperą w Rajdzie Safari! Kajetanowicz górą w WRC2!

Sébastien Ogier Kiedy Sébastien Ogier w listopadzie 2020 roku wywalczył siódme mistrzostwo świata, dołączył do elitarnego grona. Tylko Sébastien Loeb ma więcej tytułów w historii WRC.

Rajd Safari to wyzwanie jak żadne inne w WRC. Śledź …

jest nieprzewidywalny, bo tam zdarzyć się może naprawdę wszystko. Po dłuższej przerwie, ten kultowy przystanek WRC wrócił do kalendarza i rozgrywany jest już po raz trzeci. Zmagania w Kenii to kamieniste, wyboiste, a czasami błotniste szutrowe drogi, które często stanowią wyzwanie jak żadne inne w kalendarzu. Tam najpierw trzeba przetrwać, a dopiero potem myśleć o wyniku. Rezultaty są zresztą w tym roku często zaskakujące, ponieważ pierwszych sześć przystanków sezonu 2023 wygrało pięciu różnych kierowców (w trzech różnych samochodach). To tylko zwiastowało epickie ściganie się w Kenii.

Sprawdź, co w piątek działo się na trasach malowniczego, historycznego rajdu.

przygotowali dla kierowców aż 19 odcinków specjalnych o łącznej długości 355,92 km - to najdłuższy dystans z pomiarem czasu w tym sezonie. Aż trzy odcinki będą liczyły około 30 km i każdy z nich będzie przejeżdżany dwukrotnie. W piątek będzie to próba Kedong (30,62 km), a w sobotę oesy Soysambu (29,32 km) oraz Sleeping Worrior (31,04 km). Niedziela też zapowiada się intensywnie - aż sześć odcinków o łącznej długości 74,38 km.

narzucił świetne tempo, a Ogier miał spore problemy. Na drugim niedzielnym OS-ie wyrzuciło go szeroko w jednym z zakrętów, przez co tył samochodu zahaczył o drzewo, a Seb do mety musiał podróżować bez tylnej klapy.