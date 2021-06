WRC: Rajd Sardynii znów nie dla liderów? Nie przegap w Red Bull TV!

powrócił na swoją tradycyjną miejscówkę w kalendarzu - czerwiec, co dla zawodników i zespołów oznacza jazdę w ekstremalnie trudnych warunkach. W końcu na wyspie to niemal środek lata, a tym samym mnóstwo słońca, wysokich temperatur, które wystawią na ciężką próbę auta, a zwłaszcza silniki i ich układy chłodzenia. Trasy prowadzą po szutrowych drogach w północnej części śródziemnomorskiej wyspy. Odcinki specjalne są szybkie, ale wąskie i nie wybaczają błędów, bo na poboczach nie brakuje drzew, krzewów czy głazów. Do tego, dochodzi specyficzny szuter, który dość agresywnie zużywa opony.

. Kierowcy Toyoty będą znów na straconej pozycji pierwszego dnia, bo to do nich będzie należało oczyszczanie trasy przed kolejnymi zawodnikami. W ogóle, dla zespołu Toyoty to bardzo wymagająca impreza. Jeszcze nigdy załoga w Yarisie WRC nie triumfowała na śródziemnomorskiej wyspie, a jedno drugie miejsce i dwa trzecie od 2017 roku nie wyglądają imponująco.