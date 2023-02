WRC: Rajd Szwecji, czyli zapraszamy do zimowej świątyni prędkości

Na taki rajd aż miło czekać. Szwedzka runda tworzyła inauguracyjny sezon WRC 50 lat temu i wciąż magia jedynego rajdu rozgrywanego zimą oddziaływuje na zawodników i fanów rajdów. To impreza jakiej w kalendarzu nie ma ze względu na warunki oraz wyjątkowe opony z tzw. długim kolcem, które sprawiają, że auta po lodzie jadą jakby były przyklejone do nawierzchni. Oczywiście, taka jazda wymaga ogromnego zaufania do swoich umiejętności, a także do tego, że kolce od lodu się nie “odkleją”.