Wrocław i Toruń już tylko krok od finału PGE Ekstraligi!

Półfinałowe mecze PGE Ekstraligi przyniosły niespodziewanych zwycięzców w młodzieżowych biegach. W spotkaniu w Lesznie triumfował zawodnik miejscowego klubu, Emil Konieczny. W drugim pojedynku w Lublinie najszybszy był z kolei żużlowiec PRES Grupy Deweloperskiej Toruń,

. Jeśli chodzi o klasyfikację generalną, to prowadzi

, który ma już dwa punkty przewagi nad

.