Wrocław i Toruń już tylko krok od finału PGE Ekstraligi!

Betard Sparta Wrocław zanotowała wysokie zwycięstwo w Lesznie, zaś ekipa z Torunia była lepsza w wyjazdowym starciu z Orlen Oil Motorem Lublin. Oto podsumowanie ostatnich ekstraligowych wydarzeń.
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Półfinałowe mecze PGE Ekstraligi przyniosły niespodziewanych zwycięzców w młodzieżowych biegach. W spotkaniu w Lesznie triumfował zawodnik miejscowego klubu, Emil Konieczny. W drugim pojedynku w Lublinie najszybszy był z kolei żużlowiec PRES Grupy Deweloperskiej Toruń, Mikołaj Duchiński. Jeśli chodzi o klasyfikację generalną, to prowadzi Antoni Kawczyński, który ma już dwa punkty przewagi nad Nazarem Parnickim.
Punkty zbierano również w czterech meczach fazy play-down (zerkamy także na miniony weekend). Tam trójki zdobywali Alan Ciurzyński (Krono-Plast Włókniarz Częstochowa), Adam Bednar, Oskar Paluch (obaj Gezet Stal Gorzów) oraz Beau Bailey (Bayersystem GKM Grudziądz).
Faza play-off
Pogubieni gospodarze
Walkę o finał PGE Ekstraligi rozpoczęliśmy od spotkania w Lesznie, gdzie Fogo Unia podejmowała Betard Spartę Wrocław. Goście przystąpili do pojedynku bez kontuzjowanego Bartłomieja Kowalskiego, ale za to z Danem Bewleyem, który wreszcie wrócił do jazdy po dłuższej przerwie. Początek meczu był wyrównany, ale po 4. biegu na drobnym prowadzeniu byli goście z Wrocławia. W kolejnej serii Sparta podwyższyła prowadzenie już do 6 punktów! W 10. biegu doszło do sporej kontrowersji. Artiom Łaguta był wywożony na drugim łuku przez Bena Cooka. Między zawodnikami doszło do kontaktu i zawodnik gości upadł. Z powtórki wykluczony był jednak Australijczyk.
Po tym wyścigu Sparta prowadziła już 10 punktami. Wrocławianie szli za ciosem i wygraną w Lesznie zapewnili sobie już po 12. wyścigu! Świetną formę prezentował Artiom Łaguta, który zdobył komplet, 15 punktów! Ponownie jednym z liderów Sparty był Maciej Janowski, który tym razem zebrał 11 “oczek”. U gospodarzy najskuteczniejsi byli Ben Cook i Piotr Pawlicki - po 8 punktów. Wysoka wygrana Wrocławian powoduje, że tylko kataklizm mógłby im zabrać miejsce w wielkim finale. Przypomnijmy, że rewanżowe spotkania odbędą się już za tydzień.
Fogo Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław 35:55
Pierwszy raz od 1995 roku
Drugim niedzielnym spotkaniem o finał PGE Ekstraligi był mecz Orlen Oil Motor Lublin - PRES Grupa Deweloperska Toruń. Oba zespoły wystąpiły w swoich pełnych składach, więc spodziewaliśmy się świetnego widowiska. Początek meczu był jednak sensacyjny! Torunianie wygrali trzy pierwsze biegi, dzięki czemu prowadzili już 14:4! W drugiej serii rozpoczęło się jednak mozolne odrabianie strat przez zawodników z Lublina. Gospodarze ratowali się między innymi rezerwą taktyczną, stawiając (bez zaskoczenia) na Bartosza Zmarzlika.
Lublinianie dopięli swego w 12. wyścigu, kiedy to wykorzystali wykluczenie Roberta Lamberta, który dotknął taśmy. Motor wygrał ten bieg podwójnie i po raz pierwszy wyszedł na prowadzenie w tym pojedynku! Goście szybko się zrewanżowali i przed biegami nominowanymi to PRES Grupa Deweloperska Toruń prowadziła 2 punktami. W dwóch ostatnich starciach górą byli Norick Bloedorn i Mikkel Michelsen, przez co ekipa z Torunia mogła się cieszyć z pierwszego zwycięstwa w Lublinie od 1995 roku! Duńczyk był najlepszym zawodnikiem gości, zdobywając 11 punktów. U gospodarzy dominował Bartosz Zmarzlik, który zdobył 14 “oczek”, ale w 6 startach.
Orlen Oil Motor Lublin - PRES Grupa Deweloperska Toruń 42:48
Faza play-down
Wielkie emocje w derbach
Za nami są także dwumecze o 5-6. pozycję w tabeli PGE Ekstraligi, które tym samym dały utrzymanie wygranym drużynom. Mieliśmy okazję do ponownego oglądania Derbów Ziemi Lubuskiej, czyli spotkań pomiędzy klubami z Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego. Pierwszy mecz odbył się na domowym torze Falubazu. Wówczas wygrali gospodarze 48:42, aczkolwiek w pojedynku nie zabrakło kontrowersyjnych decyzji sędziowskich.
W rewanżu Stal szybko odrobiła straty z pierwszego spotkania, ale Falubaz nie złożył broni i świetnie spasował się z gorzowskim torem. Ostatecznie losy dwumeczu wyjaśniły się dopiero w 14. biegu, kiedy Leon Madsen przywiózł cenne 2 “oczka”, po czym ekipa z Zielonej Góry mogła się cieszyć z utrzymania w PGE Ekstralidze. Stal czeka z kolei pojedynek o 7. miejsce i później ewentualny baraż z drugą ekipą Metalkas 2. Ekstraligi.
Gezet Stal Gorzów - Stelmet Falubaz Zielona Góra 47:43 (89:91)
GKM zrobił swoje
Bayersystem GKM Grudziądz był o krok od awansu do fazy play-off, ale w 14. kolejce fazy zasadniczej przegrali decydujące starcie z Orlen Oil Motorem Lublin. W związku z tym wylądowali w fazie play-down, gdzie mieli jednak możliwość wyboru rywala. Decyzja była szybka i prosta, bo ich rywalami był Krono-Plast Włókniarz Częstochowa, który nie wygrał jeszcze żadnego pojedynku w PGE Ekstralidze w tym sezonie…
Sensacji nie było także w tym dwumeczu. W pierwszym pojedynku w Częstochowie wysoko wygrał Bayersystem GKM Grudziądz, który w miniony piątek na swoim torze przypieczętował swoje utrzymanie w PGE Ekstralidze.
Bayersystem GKM Grudziądz - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 56:34 (109:71)