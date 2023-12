World Superbike, czyli czym są „SuperMotocykle”?

Racing Together Historia Motocyklowych Mistrzostw Świata opowiedziana przez jej najlepszych zawodników – od legend do obecnych gwiazd.

Kto wygra sprinterski wyścig? F1 vs MotoGP vs WRC vs …

Dokładnie tak samo jest w przypadku motocykli, gdzie kilka innych serii jest w hierarchii nie tyle „za” czy „pod” MotoGP, co zwyczajnie obok. Jednym z takich cykli są mistrzostwa świata w wyścigach długodystansowych FIM EWC, w których zadebiutowałem w 2019 na torze Sepang w barwach polskiego Wójcik Racing Teamu. To mocno hardcore’owe zawody, w których ekipy ścigają się non-stop przez 24 godziny, a kluczem do sukcesu jest nie tylko szybkość, ale też wytrzymałość.

Niektórzy, jak legendarny Mick Doohan, do padoku Grand Prix trafili właśnie z zawodów Superbike’ów. Inni, jak Carl Fogarty czy Mat Mladin, stali się takimi ikonami wyścigów na maszynach drogowych, że nie myśleli nawet poważnie o przesiadce na motocykle Grand Prix. Czas pokazał, że wyszło im to na dobre. Carl Fogarty, w latach swoich największych sukcesów, przyciągał na trybuny brytyjskich torów tłumy, których do dzisiaj nie powstydziłaby się ani Formuła 1, ani MotoGP.

Takie przykłady można mnożyć. Jonathan Rea wywalczył w cyklu World Superbike aż sześć mistrzowskich tytułów i dzisiaj już w ogóle nie myśli o transferze do MotoGP. Z padokiem Grand Prix flirtował Toprak Razgatlioglu, ale on również pozostaje w WorldSBK na sezon 2024, choć podobnie jak Rea, zmienia barwy.

Mam nadzieję, że wkrótce obu będę mógł poznać bliżej, bo w przyszłym roku będziemy dzielić padok. Tak jak Moto2 jest przedsionkiem MotoGP, tak klasa Supersport to przedsionek Superbike’ów. To także świetna kuźnia talentów. Jako mistrzostwa świata cykl World Supersport zainaugurowano w 1997 roku. Od tego czasu po tytułu sięgały tutaj nazwiska, które później mogliście oglądać w MotoGP, jak Chris Vermeulen, Andrew Pitt, Cal Crutchlow czy Sam Lowes.

