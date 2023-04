Jak być lepszym graczem?

Wielu młodych ludzi uważa, że esport to wynalazek ostatnich 10 czy 15 lat. I jest to częściowo prawda, ponieważ esport bardzo się rozwinął odkąd możliwe stały się transmisje live. Jednak pierwsze poważne zawody gamingowe odbyły się na Uniwersytecie Stanforda już w 1972 roku. Wówczas studenci rywalizowali ze sobą w grze Spacewar, przy czym mogli wygrać specjalne nagrody.

Wielu młodych ludzi uważa, że esport to wynalazek ostatnich 10 czy 15 lat. I jest to częściowo prawda, ponieważ esport bardzo się rozwinął odkąd możliwe stały się transmisje live. Jednak pierwsze poważne zawody gamingowe odbyły się na Uniwersytecie Stanforda już w 1972 roku. Wówczas studenci rywalizowali ze sobą w grze Spacewar, przy czym mogli wygrać specjalne nagrody.

Wielu młodych ludzi uważa, że esport to wynalazek ostatnich 10 czy 15 lat. I jest to częściowo prawda, ponieważ esport bardzo się rozwinął odkąd możliwe stały się transmisje live. Jednak pierwsze poważne zawody gamingowe odbyły się na Uniwersytecie Stanforda już w 1972 roku. Wówczas studenci rywalizowali ze sobą w grze Spacewar, przy czym mogli wygrać specjalne nagrody.

I choć historia esportu jest bardzo ciekawa, my chcemy raczej spojrzeć w jego przyszłość i na dzisiejszych graczy. Jak bowiem stać się lepszym graczem i jak zrobić krok od niezłego gracza do profesjonalisty? Oto kilka wskazówek.

I choć historia esportu jest bardzo ciekawa, my chcemy raczej spojrzeć w jego przyszłość i na dzisiejszych graczy. Jak bowiem stać się lepszym graczem i jak zrobić krok od niezłego gracza do profesjonalisty? Oto kilka wskazówek.

I choć historia esportu jest bardzo ciekawa, my chcemy raczej spojrzeć w jego przyszłość i na dzisiejszych graczy. Jak bowiem stać się lepszym graczem i jak zrobić krok od niezłego gracza do profesjonalisty? Oto kilka wskazówek.

. Ostatecznie staniesz się lepszy w grze tylko wtedy, gdy poznasz ją w najdrobniejszych szczegółach. Zarówno wiedza jak i umiejętności odgrywają tu ważną rolę. Spójrz choćby na grę taką jak Counter-Strike: Global Offensive. Możesz być bardzo dobry w celowaniu, ale jeśli nie znasz mapy, na której grasz, to na niewiele się to zda.

Odgrywa to chyba jeszcze większą rolę w takich tytułach jak Dota 2 czy League of Legends. Mamy w nich tak wielu różnych bohaterów, że poznanie ich wszystkich zajmuje setki, jeśli nie tysiące, godzin. Nie wspominając już o znajomości tego, jak najlepiej ich używać, jakich przedmiotów potrzebujesz i tak dalej. Krótko mówiąc, upewnij się, że znasz grę na wylot.

Odgrywa to chyba jeszcze większą rolę w takich tytułach jak Dota 2 czy League of Legends. Mamy w nich tak wielu różnych bohaterów, że poznanie ich wszystkich zajmuje setki, jeśli nie tysiące, godzin. Nie wspominając już o znajomości tego, jak najlepiej ich używać, jakich przedmiotów potrzebujesz i tak dalej. Krótko mówiąc, upewnij się, że znasz grę na wylot.

Odgrywa to chyba jeszcze większą rolę w takich tytułach jak Dota 2 czy League of Legends. Mamy w nich tak wielu różnych bohaterów, że poznanie ich wszystkich zajmuje setki, jeśli nie tysiące, godzin. Nie wspominając już o znajomości tego, jak najlepiej ich używać, jakich przedmiotów potrzebujesz i tak dalej. Krótko mówiąc, upewnij się, że znasz grę na wylot.

. W każdym razie, ćwiczenia są ważne dla zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. A to ostatnie, oczywiście, jest czymś, czego bardzo potrzebujesz podczas gry. Może twoje umiejętności gry w piłkę i ogromne bicepsy nie są tym, co wygra ci grę, ale już dobra koncentracja podczas rozgrywki jest niezbędna.

Jeśli dopiero zaczynasz w świecie gier wideo, ta rada może wydawać się nieco dziwna. No bo przecież wystarczy kupić konsolę lub PC, myszkę i klawiaturę i zacząć grać, prawda? Jednak w bardziej konkurencyjnych sferach, to nie działa w ten sposób. Jeśli spojrzeć na gry konsolowe, istnieją na przykład kontrolery, które są lepiej przystosowane do wymagań profesjonalistów.

Jeśli dopiero zaczynasz w świecie gier wideo, ta rada może wydawać się nieco dziwna. No bo przecież wystarczy kupić konsolę lub PC, myszkę i klawiaturę i zacząć grać, prawda? Jednak w bardziej konkurencyjnych sferach, to nie działa w ten sposób. Jeśli spojrzeć na gry konsolowe, istnieją na przykład kontrolery, które są lepiej przystosowane do wymagań profesjonalistów.

Jeśli dopiero zaczynasz w świecie gier wideo, ta rada może wydawać się nieco dziwna. No bo przecież wystarczy kupić konsolę lub PC, myszkę i klawiaturę i zacząć grać, prawda? Jednak w bardziej konkurencyjnych sferach, to nie działa w ten sposób. Jeśli spojrzeć na gry konsolowe, istnieją na przykład kontrolery, które są lepiej przystosowane do wymagań profesjonalistów.

Gry na PC są również nieco bardziej złożone. Istnieją chociażby setki różnych myszy do gier, a poszczególne firmy na stałe zagościły w sercach gamerów. Równie ważne są też dobry komputer do gier i monitor z wysoką częstotliwością odświeżania. No i oczywiście porządna klawiatura mechaniczna. W skrócie, jeśli naprawdę chcesz stać się lepszy w grach, musisz przyjrzeć się sprzętowi, którego używasz.

Gry na PC są również nieco bardziej złożone. Istnieją chociażby setki różnych myszy do gier, a poszczególne firmy na stałe zagościły w sercach gamerów. Równie ważne są też dobry komputer do gier i monitor z wysoką częstotliwością odświeżania. No i oczywiście porządna klawiatura mechaniczna. W skrócie, jeśli naprawdę chcesz stać się lepszy w grach, musisz przyjrzeć się sprzętowi, którego używasz.

Gry na PC są również nieco bardziej złożone. Istnieją chociażby setki różnych myszy do gier, a poszczególne firmy na stałe zagościły w sercach gamerów. Równie ważne są też dobry komputer do gier i monitor z wysoką częstotliwością odświeżania. No i oczywiście porządna klawiatura mechaniczna. W skrócie, jeśli naprawdę chcesz stać się lepszy w grach, musisz przyjrzeć się sprzętowi, którego używasz.