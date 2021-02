Bez limitów, bez sędziów: dołącz do Red Bull BC One Battle-X France!

Red Bull BC One Battle-X to wyjątkowe wydarzenie, odbywające się tylko na specjalne zaproszenia i w sekretnych miejscach, rozlokowanych po całym świecie. Jednocześnie to powrót do czasów, w których tancerze sprawdzali swoje umiejętności bez udziału sędziów – pierwsza zasada Battle-X to: żadnych sędziów, druga: żadnego limitu rund.

Kilka miesięcy później Red Bull BC One Battle-X wraca z nową edycją, tym razem we Francji. W sekretnej lokalizacji, którą poznamy dopiero 20 lutego, w dniu bitwy, zmierzą się ze sobą m.in. taneczne składy: Team Bad Trip vs Team From Downtown oraz Bordeaux vs Lyon.