Myśl jak mistrzyni! Sprawdź, jak Molly Picklum zrealizowała swoje marzenia

Robiliśmy to przez kilka lat. Zajęliśmy czwarte i piąte miejsce na świecie. Szło dobrze. Myślę, że po prostu chciałam się uwolnić i zobaczyć, co mogę zrobić sama. Szanowałam go tak bardzo, że często wyłączałam się i po prostu szłam za nim. Chciałam się od tego uwolnić i sprawić, by było trochę trudniej. Wiesz, musisz mieć coś swojego i robić to tylko dla siebie.

Glenn był przy mnie prawie od zawsze. Dobrze było mieć przy sobie tak silną postać, która wierzyła we mnie, że dam radę i która zawsze starała się zachować zdrowy rozsądek. Byłam takim zbuntowanym dzieciakiem, a on miał dla mnie tyle dobrych intencji. Musiałam tylko słuchać i jestem pewna, że wszystko poszłoby gładko, ale jestem typem osoby, która próbuje swoich sił, więc Glenn miał sporo pracy.

Glenn był przy mnie przez wiele lat, także poza surfingiem. Miał ogromny wpływ na moje życie. Zadzwoniłam do niego wczoraj i szalał, powiedział, że nie może się doczekać, aż wrócę do domu i pokażę mu trofeum, żeby mógł zobaczyć, że jest prawdziwe!