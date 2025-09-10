Myśl jak mistrzyni! Sprawdź, jak Molly Picklum zrealizowała swoje marzenia
Nie mogę uwierzyć, że jestem mistrzynią świata!
15 min
Molly Picklum: What it Takes
Śledź burzliwy debiutancki rok Molly Picklum na elitarnym poziomie surfingu w WSL World Tour.
Gładkie morze nigdy nie ukształtowało doskonałego żeglarza
Czy zawsze trzeba pokonać przeciwności w jakiejś formie, żeby się rozwijać?
Tak! Nie ważne, jaki jest cel, liczy się próg wejścia. Kiedy już wiem, że trochę zapłaciłam, nagle jestem naprawdę głodna (celu dop.). Jest to jednak coś, nad czym staram się pracować. Byłoby miło od czasu do czasu pójść na łatwiznę, ale z jakiegoś powodu wybieram trudne drogi.
Zachorowałam na Fidżi. Byłam nieprzytomna przez siedem dni przed zawodami. Trochę się martwiłam, bo nie miałam energii ani siły w mięśniach, a nogi trochę się pode mną uginały. Czasami chciałabym sobie odpuścić, ale potem przypominam sobie, że tak właśnie lubię. I udało mi się to odwrócić w dniu zawodów.
To było twoje trzecie podejście do finałów WSL, ale pierwsze w roli rozstawionej. Emocje i oczekiwania musiały być o wiele większe.
Presja jest o wiele większa. O wiele większa! Ale miałam tak dobry sezon, że byłam dość pewna siebie, aby się temu przeciwstawić. Wtedy masz o wiele więcej swobody i możesz po prostu się wyluzować, ale na pierwszym miejscu była taka myśli: "To jest moja chwila! Występowałam dobrze przez cały rok, teraz dajmy z siebie jeszcze więcej!"
Trenuj swój mózg
Jako zawodowy sportowiec, jak przygotowujesz się od mentalnej strony?
Obserwuję i odczytuję wzorce w moim mózgu, staram się zachować te, które są dobre, a naprawiam i pomagam tym, które nie są. Medytuję. Mam wokół siebie naprawdę dobrych ludzi, z którymi mogę rozmawiać o takich rzeczach. Po prostu dużo rozmawiam.
Dużo pracowałaś z trenerem mentalnym Benem Crowe'm. Czego cię nauczył?
Crowey nauczył mnie, że wszystko jest w tobie. Możesz pracować tak ciężko, jak chcesz na zewnątrz, ale pod koniec dnia, jeśli kontrolujesz to, co możesz, czyli swoje nastawienie i podobne rzeczy, łatwiej jest walczyć. Przez większość mojego życia byłam pochłonięta tym, czego nie mogłam kontrolować. Pomógł mi zawęzić moje skupienie i kontrolować to, co mogę, a następnie cieszyć się i dostrzegać piękno w tych niekontrolowanych rzeczach.
Czasami jest po prostu przyjacielem, z którym można porozmawiać o filozofii, życiu i wszystkim innym, a innym razem musi rysować diagramy, pokazywać mi rzeczy i w ten sposób dawać o sobie znać. Często jest to po prostu wiadomość: jak patrzę na życie, co u ciebie itd.? Jesteśmy dość elastyczni w naszej sytuacji.
Jeśli chodzi o rutynę
Przeprowadź nas przez dzień finałów. Jak wyglądała twoja poranna rutyna?
Miałam dość kiepski sen, więc wstałam wcześnie, o 5 rano, przed świtem. Rozciągnąłem się i rozgrzałem, a następnie Jack (Robinson) i ja poszliśmy surfować. Byłam pierwsza na wodzie, złapałam kilka fal i po prostu chłonęłam poranek. Słońce wschodziło, a niebo było tak piękne, że to było szalone. Najbardziej rześki i przyjemny poranek. Wróciłam do Tavarua, zjadłam trochę Weet-Bixa, bo miałam dość jajek, zwłaszcza po jedzeniu tego samego posiłku przez 13 dni z rzędu. Potem siedzieliśmy z ekipą i oglądaliśmy pierwszy heat.
Oglądaliśmy Jacka, który niestety nie zdołał się rozkręcić, więc wyłączyliśmy to i zasnęliśmy w hamaku, a potem wypadliśmy z hamaka i obudziliśmy się. A potem nadszedł czas, aby się przygotować. Znowu zaczęłam się rozgrzewać, rozluźniać ciało. Zanim się obejrzałam, rozgrzewałam się na łodzi, w rashie i startowałam na gównianych falach.
Powiedziałaś, że zmieniłaś swoje śniadanie. Nie jesteś przesądna?
Nie, ale prawdopodobnie powinnam zacząć się przyzwyczajać, dla wygody. Próba przełamania przyzwyczajeń w dniu zawodów to dla mnie niemal gra. To staje się dziwne.
Zawsze jednak staram się być aktywna, dużo się rozciągam i poruszam ciałem we wszystkich kierunkach, by się rozluźnić. Dzięki temu zawsze czuję się lepiej.
Jak poważnie podchodzisz do treningów?
Myślę, że zawsze chcę być najlepsza, cokolwiek robię. Moim naturalnym instynktem jest cały czas ciężko pracować, a czasami może mnie to wyczerpać i pozostawić zmęczoną, ponieważ pracowałam zbyt ciężko. Chcę być zrównoważonym sportowcem, co jest trudne w surfingu, ponieważ nie zawsze jest on zorganizowany, ale zawsze będę starała się być tak profesjonalna, jak tylko potrafię.
Otaczaj się dobrymi ludźmi
W tym roku korzystałaś z usług różnych trenerów na różnych zawodach. Czy był to kolejny krok w ciągłym dążeniu Molly Picklum do ewolucji?
Tak, kontakt z miejscowymi i sprawdzenie, jak to działa. Nie wiedziałam, czy to zadziała, czy nie, ale fajnie było pracować z różnymi ludźmi i wprowadzać różne energie. Miałam dużo pracy, aby spróbować stworzyć zespół na każdym wydarzeniu. Ale miałam w zespole ludzi, takich jak Fletchy (Ryan Fletcher), Austin (Hendery), i wiedziałam że będzie dobrze, więc poszłam na to i to było epickie.
Pod koniec zeszłego roku przestałaś pracować ze swoim wieloletnim trenerem, Glennem "Micro" Hallem, i zdecydowałaś się działać sama. Czy to był tylko reset?
Robiliśmy to przez kilka lat. Zajęliśmy czwarte i piąte miejsce na świecie. Szło dobrze. Myślę, że po prostu chciałam się uwolnić i zobaczyć, co mogę zrobić sama. Szanowałam go tak bardzo, że często wyłączałam się i po prostu szłam za nim. Chciałam się od tego uwolnić i sprawić, by było trochę trudniej. Wiesz, musisz mieć coś swojego i robić to tylko dla siebie.
Glenn był przy mnie prawie od zawsze. Dobrze było mieć przy sobie tak silną postać, która wierzyła we mnie, że dam radę i która zawsze starała się zachować zdrowy rozsądek. Byłam takim zbuntowanym dzieciakiem, a on miał dla mnie tyle dobrych intencji. Musiałam tylko słuchać i jestem pewna, że wszystko poszłoby gładko, ale jestem typem osoby, która próbuje swoich sił, więc Glenn miał sporo pracy.
Glenn był przy mnie przez wiele lat, także poza surfingiem. Miał ogromny wpływ na moje życie. Zadzwoniłam do niego wczoraj i szalał, powiedział, że nie może się doczekać, aż wrócę do domu i pokażę mu trofeum, żeby mógł zobaczyć, że jest prawdziwe!
Kilka miesięcy temu kupiłaś dom od Mitcha Rossa. Kilka miesięcy później pomógł ci zdobyć tytuł mistrzyni świata. Niezły deal.
Jakie to zabawne? Mitch był zaskoczony. Myślał, że robię sobie jaja, kiedy zadzwoniłam do niego. Po prostu podobało mi się, jak pracował. Wyglądał, jakby dobrze się bawił, kiedy trenował Carissę (Moore) w tamtych czasach i miał pewne obycie z planem australijskim. To było fajne.
Pokonywanie strachu
Kiedy stałaś się Molly Picklum, wariatką od dużych fal?
To zabawne, kiedyś bardzo się bałam, ale potem zaczęłam się tym bawić. Nie jestem jednak psychopatką. Wycofuję się. Boję się. Niczym się nie różnię od innych, po prostu może pcham to trochę dalej. Próba ognia, tak jesteśmy hodowani na Środkowym Wybrzeżu.
Jack Robinson jest pierwszym, który przyznaje, że boi się, gdy jest duża fala, ale możesz skierować tę adrenalinę i poprawić swoje wyniki. Jak uczysz się zamieniać strach w podekscytowanie?
Jest jeden element, który przychodzi mi naturalnie, a mianowicie stawianie czoła wyzwaniom. Fajnie jest sprawdzić siebie i zobaczyć, czy możesz być trochę lepsza, a to było we mnie od dzieciństwa. Nie chodzi o to, że się nie boję - po prostu kiedy coś mnie przeraża, postrzegam to jako wyzwanie i idę za tym.
Czy to jak skoki na bungee? Wychodzisz i jesteś przerażona, ale jeśli potrafisz wyłączyć mózg na ułamek sekundy, myślisz: "To było niesamowite, zróbmy to jeszcze raz".
Tak, z wyjątkiem tego, że po skoku czujesz się taka wolna, ponieważ nie masz kontroli i możesz po prostu cieszyć się jazdą. Podczas gdy surfing pozostaje przerażający, ponieważ wszystko pozostaje pod twoją kontrolą, dopóki fala się nie skończy. Więc trzymasz się. To tak, jakby wykonywać skok przez cały czas, w kółko i w kółko.
Bohaterowie, rówieśnicy i wszyscy pomiędzy
Obserwowanie, jak twoje pokolenie - Caity Simmers, Bettylou Sakura Johnson, Erin Brooks, Sierra Kerr, ty sama - wkracza do akcji i szarżuje, jest obecnie najbardziej ekscytującą rzeczą w surfingu. Czy napawa cię to dumą? Czy jest to coś, o czym rozmawiacie, czy po prostu tak się stało?
Po prostu, po cichu popychamy się nawzajem, nie mówimy o tym zbyt wiele. Patrzymy na siebie z wzajemnym szacunkiem i wszyscy wiemy, że naciskamy. Wiemy to. Dlaczego startuję? Bo ty startowałaś na ostatnich zawodach. Zdecydowanie jest w tym niewypowiedziana prawda.
Kim jest dla ciebie Caity Simmers?
Caity jest jedną z najlepszych surferek na świecie, moją naprawdę dobrą przyjaciółką i po prostu najlepszym człowiekiem. To naprawdę fajne. Naprawdę szanuję ją i sposób, w jaki chce to robić, a ona naprawdę zainspirowała mnie do robienia tego, co do mnie należy i bycia sobą. Naprawdę zżyłam się z nią przez lata spędzone w trasie i stała się naprawdę dobrą przyjaciółką. Wchodząc na łódź (po zdobyciu tytułu), była jedyną osobą, która była ze mnie naprawdę zadowolona, co jest szalone i trudne do zrobienia kiedy jesteś zawodniczką.
Mówiło się trochę o jej rekordzie 6-0 przeciwko mnie, ale szczerze mówiąc, ta liczba mnie zaskoczyła. Nie pomyślałam o tym, a kiedy to się stało, pomyślałam: "whoa, to szalone". Zawsze czułam, że mam dobry swing, a potem po prostu ona dostaje lepszą falę, nigdy nie było tak, że nie mogłam jej pokonać.
Na Pipe, miałaś idealną dziesiątkę, ale Caity wygrała zawody.
Dokładnie.
Gdybyś miała możliwość wygrania Pipe i nie zdobycia 10, lub utrzymania 10 i nie wygrania zawodów, którą drogę byś wybrała?
Ojej, to bardzo ważne. Myślę, że zatrzymałabym swoją 10, ponieważ uważam, że mam większe szanse na wygranie tego wydarzenia niż potencjalne zdobycie kolejnej 10. W przypadku 10 zależy to od fali i innych osób, podczas gdy wygranie wydarzenia jest nieco bardziej osiągalne. Osiąga się je nieco częściej niż 10-punktową falę.
Czy jesteście najlepszymi przyjaciółkami?
Z pewnością. W wodzie jesteśmy jak ogień, to chore! Potem na lądzie znów jesteśmy przyjaciółkami. Nawet nagrałyśmy tutaj piosenkę! Wszędzie zabiera ze sobą gitarę, jest na niej całkiem niezła, więc siedziałyśmy razem i jammowałyśmy. Fajnie.
Co ci powiedziała zaraz po wygranej?
"Dobra robota. Hej. Naprzód!" (śmiech) Była po prostu podekscytowana, wiesz.
Witaj w klubie. Mówiąc o mistrzach świata, co tacy ludzie jak Steph Gilmore, Carissa Moore i Mick Fanning znaczyli dla ciebie podczas tej podróży?
Wszystko. Myślę, że to jest to, co sprawia, że się w to wsiąka. Twoje nazwisko pojawia się razem z nimi - i to jest zadziwiające, to dużo do przetrawienia. To najfajniejsza rzecz na świecie! Jestem zaszczycona, ale wiesz co? To sprawia, że jeszcze bardziej chcę być sobą i robić to po swojemu, bo to jestem ja.
Wyciągnięte wnioski
Jakiej rady udzieliłabyś dzieciakowi, który chce pójść w twoje ślady?
Myślę, że rada byłaby taka, by po prostu się tym cieszyć. Czas leci, chłoń chwile i ciesz się każdym krokiem.
Z czym zmagałaś się w przeszłości, co musiałaś przezwyciężyć i czego się dzięki temu nauczyłaś?
Myślę, że ciągła walka z moim mózgiem jest zawsze w toku, więc myślę, że kiedy utknę we własnej głowie, przezwyciężę to i wrócę do życia i cieszenia się rzeczami wokół. Czas naprawia wszystko. Czas i nauka.
Czy prawdziwe życie pozwala spojrzeć na wszystko z odpowiedniej perspektywy i ugruntować cię jako sportowca?
Tak, w 100 procentach. To jest bilet do tego, żeby pozostać pokorną i głodną sukcesu. Środkowe Wybrzeże, gdzie dorastałem, również utrzymuje cię w pokorze. Ludzie powiedzą "tak, dobra robota", ale nadal będą chcieli swoich fal, tutaj nie ma królów! Australia jako naród naprawdę taka jest.
Jako dziecko prawdopodobnie marzyłaś o takim życiu. Czy to szalone, że to wszystko się połączyło, czy zawsze wierzyłaś, że tak będzie?
Chyba nigdy tak bardzo tego nie chciałam. Po prostu tak się stało. Pamiętam, że pomyślałam: "Och, to jest coś, co chcę robić" i po prostu to robiłam. Myślę, że codziennie jestem tak pochłonięta własnymi walkami i własnym rozwojem, że wiatr niesie mnie gdziekolwiek, a potem po prostu budzę się tutaj. Ale to zdecydowanie całkiem fajne, że teraz to przeżywam.
Robisz to dla miłości
Co najbardziej kochasz w surfingu?
Myślę, że jest to coś, co zawsze jest dla mnie, bez względu na wszystko. Zawsze jest jakaś fala, na której możesz popływać. Jako dziecko miałam moment, w którym musiałam wybierać między piłką nożną a surfingiem i myślę, że surfing był jedyną rzeczą, która ciągle się zmieniała na tyle, by mnie nie znudzić. Podtrzymywał moją ciekawość. Był wciągający.
Surfing ma tak wiele niematerialnych cech, a ocean jest tak ogromny, że musisz być elastyczna, elastyczna i zdolna do walki z ciosami, prawda?
W stu procentach. Myślę, że to właśnie z tym walczyłam na początku, ponieważ nienawidziłam tego. Ale teraz to uwielbiam, to jest właśnie piękne.
Czuję, że nieznane jest przerażające jako surferka, ponieważ stawiasz swoją karierę na szali za każdym razem, gdy wchodzisz do wody. Chcesz, żeby wszystko poszło po twojej myśli, ale to przerażające, bo to ocean. Nie możesz go kontrolować, musisz się z nim zjednoczyć i zaufać nieznanemu. Życie jest przerażające, jeśli nie masz nadziei, że będzie dobre.
Wtedy pierwsze zanurzenie w wodzie jest niesamowitym uczuciem - to odświeżająca część naszego sportu, a potem jest połączenie z czymś, co jest większe od ciebie, Matką Naturą.
Uczyłam się surfingu poza sportem. Dało mi to zdrowy styl życia i na zawsze będę to kochać, ale na początku nawet nie wiedziałam, że surfowanie jest zabawne. Po prostu mnie to angażowało, ciągle się zmieniało i nigdy tak naprawdę się nie nudziło, ale teraz mam bardziej stałą miłość do surfingu. Czuję, że ma to jakieś głębsze znaczenie.
Ciągła walka z moim umysłem jest zawsze w toku
Ostatnie słowa
Molly Picklum, mistrzyni świata. Czy to już do ciebie dotarło?
Zdecydowanie dotarło to do mnie dziś rano, gdy obudziłam się, a trofeum wciąż stało w moim pokoju! Za każdym razem, gdy ktoś mnie tak przedstawia, zaczyna to do mnie docierać, ale myślę, że to trochę potrwa. Po prostu zamierzam się tym cieszyć.
Jak na kogoś, kto dużo mówi o wierze w siebie, wczoraj powiedziałeś "nie mogę w to uwierzyć" tysiąc razy!
Wierzysz, ale to całkiem fajne, kiedy to się faktycznie dzieje. To bardzo surrealistyczne, trochę jak twoje pierwsze zwycięstwo w zawodach.
Przejście od dzieciaka ze środkowego wybrzeża, małej dziewczynki patrzącej na Steph i Layne Beachley, Sally Fitzgibbons i Tyler Wright i wszystkie te zawodniczki, to taka podróż, że jestem na liście z tymi kobietami. Czuję się zaszczycona i wdzięczna.
Być niekwestionowaną, niezaprzeczalną mistrzynią, to wszystko, o czym kiedykolwiek marzyłam. Możesz wygrać w jakiś sposób lub możesz wygrać tak jak ja i to wypełnia moje serce.