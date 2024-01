Na wyprawie Jedwabnym Szlakiem, Stefan Glowacz wspiął się na 3 nowe ściany

Stefan Glowacz wspina się przez całe życie - najpierw robił to rywalizując na arenie sportowej, później jako profesjonalny poszukiwacz przygód. Teraz, w wieku 58 lat, Niemiec wyruszył w podróż swojego życia. Wraz z trzema towarzyszami, dwoma alpinistami i synem Timem, pojechali na Bliski Wschód. Ambitnym celem zespołu była podróż wzdłuż części historycznego Jedwabnego Szlaku i zaliczenie trzech niezdobytych dotąd ścian w trzech różnych krajach, w czasie zaledwie trzech miesięcy.

Podróż w górę © Tim Glowacz/Red Bull Content Pool

"To, co mnie napędza, to przygoda i odkrywanie tego, co kryje się za horyzontem" - mówi Glowacz. Po zakończeniu kariery zawodniczej, poszukuje nie tylko nowych dróg i szczytów, ale także doświadczeń i wyzwań związanych z podróżowaniem. Kieruje nim ciekawość, dlatego dociera w miejsca, których nigdy nie odwiedził. Jak przyznaje Glowacz, podróż jest również sprawdzianem. W wieku 58 lat, z 40-letnim stażem wspinaczkowym, zadaje sobie pytanie: "Czy jestem fizycznie i psychicznie zdolny do ukończenia takiej wyprawy?"

4000-kilometrowa podróż rozpoczęła się w Berchtesgaden w Niemczech. Odnowioną, starą ciężarówką o nazwie Elke, ekipa pojechała do Turcji. Kolejnym przystankiem był Iran, a ostatnim Tadżykistan. Każdy z obranych przez grupę celów wspinaczkowych różnił się rodzajem skały, techniką wspinaczki i wysokością.

Towarzyszami podróży Glowacza byli dwaj inni alpiniści: jego wieloletni przyjaciel, 55-letni Christian Schlesener, znany również jako Schlesi; oraz 33-letni Joseph Pfnuer, znany jako Steno - najmłodszy z całej trójki.

Stefan Glowacz © Tim Glowacz/Red Bull Content Pool

Czwartym w ciężarówce był Tim - 27-letni syn Glowacza. W przeciwieństwie do ojca, jego pasją nie jest wspinaczka, ale filmowanie. Towarzyszył więc grupie jako kamerzysta i reżyser filmu dokumentalnego. "Chłopaki się wspinają, a ja jestem tu, by filmować" - wyjaśniał. "Liczę na przygodę - w krajach, do których normalnie bym nie pojechał".

Film dokumentalny, który powstał po wyprawie - "Ściany na Jedwabnym Szlaku" - pozwala widzowi zobaczyć piękno i magię gór, do których dotarło niewielu europejskich wspinaczy. Obejrzyj go w playerze na górze tej strony.

Szukamy naprawdę dobrej drogi, tak zwanej Magic Line

Historyczny Jedwabny Szlak, w poziomie łączy wschód z zachodem, ale dla Stefana Glowacza fascynacja tą drogą polega również na jej pionowych walorach. Świetna ściana do wspinania to dla niego za mało - on i jego zespół są zdeterminowani, by robić to na najtrudniejszych drogach, których nikt wcześniej nie pokonał. Glowacz szuka najbardziej intrygujących wyzwań w każdym kraju - czy to w górach Aladağlar w Turcji, Alam-Kūh w Iranie czy w Pamirze w Tadżykistanie.

"Ważne jest, aby nie iść prosto na szczyt" - mówi Glowacz. "Szukamy naprawdę dobrej ściany, tak zwanej Magic Line".

Podczas samej wspinaczki Glowacz chwyta się surowych ścian skalnych niczym salamandra, a wokół niego gwiżdże lodowaty wiatr. Zakrwawione opuszki palców, obolałe mięśnie i wykrzywione grymasem twarze pokazują, jak wiele ta wspinaczka wymaga od wszystkich. "Kiedy się wspinam, mogę się wyłączyć" - wyjaśnia Steno, który w domu pracuje jako ślusarz. "Wspinaczka jest dla mnie jak medytacja. Całkowicie gubię myśli. Jestem zjednoczony z zadaniem".

Stefan Glowacz wspina się na stromą ścianę w Turcji © Tim Glowacz/Red Bull Content Pool

Dzięki kamerze Tima nie musisz być alpinistą, aby doświadczyć podziwiania odległych regionów położonych wzdłuż Jedwabnego Szlaku. Film przenosi tam widzów, zapoznaje ich z lokalną kulturą i jej mieszkańcami. W każdym regionie grupa spotyka innych alpinistów, którzy podzielają ich pasję i pomagają im w realizacji ambitnego planu.

"Musisz wyruszyć w drogę, aby zobaczyć, co kryje się za horyzontem" - wyjaśnia Glowacz, którego wyprawa pokazuje, że podejmowanie wyzwań jest dla ludzi w każdym wieku. Pogoń za marzeniami jest ponadczasowa. "Ściany na Jedwabnym Szlaku" to świadectwo nieprzemijającego ducha, który siedzi w nas i nie uznaje daty ważności. Każda droga, bez względu na to, jak daleko od nas i każda ściana, bez względu na to, jak wysoka, jest do zdobycia dzięki niezłomnej woli.