Wszystko, co musisz wiedzieć przed Pucharem Świata DH w Mariborze

To prawdopodobnie najbardziej oldschoolowa trasa, na jakiej ścigają się zawodnicy. Po paru dobrych latach przerwy, zawody w Mariborze wróciły do rowerowego kalendarza w sezonie 2019. Był to okres, w którym zawodnicy zaczęli mocno narzekać, na to, że trasy, po których jeżdżą są zbyt łatwe i "bikeparkowe". Topowi zawodnicy i menedżerowie teamów zjazdowych zasugerowali, że czas na powrót do korzeni. I to dosłownie. W Pucharze Świata brakowało naturalnych tras, które powstały bez mocnej ingerencji człowieka. Bardzo technicznych i bardzo wymagających, na których riderzy mogli eksperymentować z doborem linii i wykazać się kreatywnością.