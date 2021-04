GP Portugalii F1: Wszystko o torze Autodromo Internacional do Algarve

Omawiany tor można skonfigurować na 32 sposoby. F1 wykorzystuje nitkę "Grand Prix Circuit" w wersji z szybkim pierwszym zakrętem. Dohamowanie do niego to jedyne miejsce, gdzie da się wyprzedzać bez większych problemów. Tego rodzaju manewry w innych miejscach wymagają znacznie większych umiejętności, przewagi tempa i najczęściej następują po błędzie rywala. Nawet w pierwszym zakręcie nie jest to jednak takie proste, bowiem wyjazd na prostą startową poprzedza szybki łuk, w którym łatwo stracić dystans do poprzedzającego samochodu. Reszta liczącego w sumie 4,692 km długości toru to niemal niekończąca się sekwencja zakrętów. Wiele z nich jest ślepych z uwagi na duże różnice poziomów. Łączne przewyższenie obiektu to 29 m. Wszystko to sprawia, że jazda na Autodromo Internacional do Algarve jest męcząca, wymaga precyzji i dobrej znajomości toru, ale jednocześnie dostarcza kierowcom wiele satysfakcji. Wymieniona w ubiegłym roku nawierzchnia może dostarczać mniejszej przyczepności niż wcześniej, niemniej w Portimão zawsze potrzebny był dość duży docisk aerodynamiczny.