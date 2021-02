Travis Pastrana ma najlepsze zabawki i kozacki garaż!

Ostatnio zapraszaliśmy was na

, a teraz przyszedł czas, żeby lepiej się przyjrzeć jego najfajniejszym zabawkom i garażowi. Trzeba przyznać, że kolekcja pamiątek i zdobytych trofeów robi potężne wrażenie, ale miejsce, w którym to wszystko trzyma jest już nie do opisania. Ciężko nazwać garażem miejsce, w którym motocykle, quady i samochody stanowią mały ułamek, bo większość atrakcji to rampy, baseny z gąbkami i trasy do jazdy najróżniejszymi pojazdami. Zobaczcie sami!