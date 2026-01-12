Zawodnik wakeboardingu Guenther Oka gotuje podczas The Red Bulletin 2024 Train Like a Pro na Florydzie w Stanach Zjednoczonych 6 listopada 2024 roku.
© Ian Witlen/The Red Bulletin
Fitness

Stabilna energia: Jak się odżywiać, by osiągać dobre wyniki w sporcie

Nie potrzebujesz idealnej diety, aby osiągać dobre wyniki, lecz odpowiedniego paliwa w niej zawartej. Ekspert ds. żywienia daje proste podpowiedzi, które robią różnicę.
Autor: Valerio Mammone
Przeczytasz w 3 minPublished on

Od mocnych sesji treningowych po odbudowę siły po kontuzji - wiele aktywności zaczyna się od tego, jak zasilasz swoje ciało. W tym miejscu pojawia się spersonalizowane odżywianie, czyli dopasowana dieta - wyjaśnia Stephen Smith, ekspert ds. żywienia w Red Bull Athlete Performance Center (APC) w Thalgau, niedaleko Salzburga. APC to miejsce, w którym sportowcy pracują ze specjalistami w dziedzinie siły, regeneracji, psychologii, snu i odżywiania, a wszystko to pod jednym dachem.
Smith pomaga sportowcom zrozumieć, czego ich ciała potrzebują, aby mogli trenować, regenerować się i osiągać jak najlepsze wyniki. Wiele z zasad jakimi się z nimi dzieli ma zastosowanie niezależnie od tego, czy przygotowujesz się do swojego pierwszego HYROXa, przymierzasz do pokonania biegu na 10km, czy po prostu starasz się czuć bardziej sprawną osobą na co dzień.
Catie Munnings przekracza swoje granice podczas treningu HYROX w Red Bull Athlete Performance Center w Thalgau w Austrii, 9 stycznia 2025 r., w otoczeniu innych sportowców Red Bull.

Stephen Smith trenuje brytyjską specjalistkę od rajdów Catie Munnings

© Markus Rohrbacher/Red Bull Content Pool

W jaki sposób spersonalizowana dieta poprawia wydajność organizmów sportowców?

Stephen Smith: Spersonalizowane diety zapewniają, że energia i makroskładniki odżywcze są dostosowane do wymagań treningu i zawodów. Wspierają regenerację, poprawiają zdolność sportowców do adaptacji, chronią układ odpornościowy i zapewniają odpowiednią podaż energii. Podczas zawodów, dostosowane odżywianie pomaga uniknąć problemów związanych z poziomem cukru we krwi, jednocześnie zachować energię i jasność umysłu.

Czy możesz podzielić się przykładem sytuacji, w której odżywianie odmieniło życie sportowca?

Sportowiec wytrzymałościowy cierpiał na spadki energii i wzdęcia w połowie wyścigu. Spożycie kalorii było wystarczające, ale jego strategia podczas zawodów była błędna, ponieważ unikał napojów węglowodanowych z powodu wcześniejszych problemów z poziomem cukru we krwi. Po sześciu tygodniach "treningu jelitowego", ze stopniowym zwiększaniem ilości węglowodanów, stosowaniem węglowodanów z dwóch źródeł (glukoza + fruktoza), zmianą posiłków przed wyścigiem i uproszczonym planem żywieniowym, sportowiec był w stanie utrzymać stały poziom energii, przy mniejszym dyskomforcie i lepszych wynikach.

Zawodnik Red Bull - BORA - hansgrohe na trasie Deutschland Tour 2025 - etap 2 w Essen, Niemcy, 22 sierpnia 2025 r.

Odpowiednie paliwo w połowie wyścigu może zrobić różnicę

© Fellusch/Red Bull Content Pool

Jaka jest rola odżywiania w przypadku sportowców wracających do zdrowia po kontuzji?

Jedzenie jest niezbędne do naprawy tkanek ciała, kontroli stanu zapalnego i utrzymania masy mięśniowej, gdy trening jest ograniczony. Priorytetami są równomiernie rozłożone spożycie białka, mikroelementy do syntezy kolagenu (witamina C, cynk, witamina D), czas przyjmowania składników odżywczych i trening wytrzymałościowy.

Jaki wpływ ma odżywianie na koncentrację i stres?

Odżywianie, podobnie jak sen, nawodnienie i zarządzanie obciążeniem, pomaga regulować stres. Stabilny poziom glukozy sprzyja lepszej koncentracji i zdolności podejmowania decyzji.

Yuki Tsunoda z Japonii i Oracle Red Bull Racing przygotowuje jedzenie podczas pokazów przed Grand Prix Meksyku F1 na Autodromo Hermanos Rodriguez 23 października 2025 r.

Kondycja i paliwo są absolutnie kluczowe dla kierowców F1

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Jakie błędy najczęściej popełniają sportowcy?

Najczęstsze błędy popełniane przez sportowców to niewystarczające spożycie energii, zbyt złożone plany dietetyczne z niesprawdzonymi produktami lub suplementami oraz stosowanie się do ogólnych porad zamiast planów dietetycznych opartych na własnych danych, czy badaniach.

Na koniec. Mamy zimę. Czy masz jakieś wskazówki dla narciarzy amatorów lub sportowców uprawiających sporty zimowe?

Wszystko czego potrzebujesz to prosta rutyna: Śniadanie bogate w węglowodany, zawierające umiarkowaną ilość białka, na dwie do trzech godzin przed wysiłkiem. Przekąski na bazie węglowodanów, które można łatwo spożywać między zjazdami. Regularne przyjmowanie płynów: zimno zmniejsza pragnienie, ale nie zmniejsza naszego zapotrzebowania na płyny.

Jak jeść uprawiając sporty zimowe: fachowe wskazówki

4 sierpnia 2025 r. Alice Robinson założyła swój dynamiczny strój wyścigowy Red Bull podczas treningu na Coronet Peak w pobliżu Queenstown w Nowej Zelandii, pokazując swoją alpejską determinację.

Alice Robinson wie, jak dbać o nawodnienie na stoku

© Miles Holden/Red Bull Content Pool

"Wszystko, czego potrzebujesz, to prosta rutyna", mówi ekspert ds. żywienia Stephen Smith. Oto jego trzy najważniejsze wskazówki:
  • Śniadanie bogate w węglowodany, zawierające umiarkowaną ilość białka, na dwie do trzech godzin przed wysiłkiem.
  • Przekąski oparte na węglowodanach, które można łatwo spożywać w przerwach.
  • Regularne przyjmowanie płynów: zimno zmniejsza pragnienie, ale nie zmniejsza naszego zapotrzebowania na płyny.
