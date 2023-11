8 wymówek Twojego ziomka, który nie chce jeździć na rowerze jesienią i zimą

Nie no dziś, to już serio jest za zimno.

Nie no dziś, to już serio jest za zimno.

Nie no dziś, to już serio jest za zimno.

: Nie daj się złamać, bo jak dobrze wiesz "Nie ma złej pogody na rower". Przecież wiesz, że gdy temperatura spada poniżej 10 stopni, to tak naprawdę warunki zawsze będę niewygodne i nieprzyjemne, ale jeśli ubierzesz się “na cebulę” i zadbasz o odpowiednią logistykę, to nawet minusowe temperatury nie zrobią na Tobie wrażenia.

Jak zareagować : Nie daj się złamać, bo jak dobrze wiesz "Nie ma złej pogody na rower". Przecież wiesz, że gdy temperatura spada poniżej 10 stopni, to tak naprawdę warunki zawsze będę niewygodne i nieprzyjemne, ale jeśli ubierzesz się “na cebulę” i zadbasz o odpowiednią logistykę, to nawet minusowe temperatury nie zrobią na Tobie wrażenia.

Jak zareagować : Nie daj się złamać, bo jak dobrze wiesz "Nie ma złej pogody na rower". Przecież wiesz, że gdy temperatura spada poniżej 10 stopni, to tak naprawdę warunki zawsze będę niewygodne i nieprzyjemne, ale jeśli ubierzesz się “na cebulę” i zadbasz o odpowiednią logistykę, to nawet minusowe temperatury nie zrobią na Tobie wrażenia.

Kto nie lubi jeździć w błocie, ten nie wie co to dobra zabawa!

: Totalnie się nie przejmuj, bo jazda w błocie to przecież najlepsza zabawa na świecie. Może będziesz mokry, ale kto by się tym przejmował. Jak dobrze wiadomo - brudni rowerzyści, to szczęśliwi rowerzyści!

Jak zareagować : Totalnie się nie przejmuj, bo jazda w błocie to przecież najlepsza zabawa na świecie. Może będziesz mokry, ale kto by się tym przejmował. Jak dobrze wiadomo - brudni rowerzyści, to szczęśliwi rowerzyści!

Jak zareagować : Totalnie się nie przejmuj, bo jazda w błocie to przecież najlepsza zabawa na świecie. Może będziesz mokry, ale kto by się tym przejmował. Jak dobrze wiadomo - brudni rowerzyści, to szczęśliwi rowerzyści!

: Wytłumacz, że jazda w błocie wcale nie musi oznaczać brudnego roweru. (i ciuchów) Można się przecież zabezpieczyć, np specjalnymi preparatami do odzieży i powłoką ceramiczną, która mocno ogranicza przywieranie błota do ramy i pozostałych komponentów. Poza tym odpowiednia organizacja i przygotowanie oraz preparaty z górnej półki mogą mocno ograniczyć czas niezbędny na mycie i pranie!

Jak zareagować : Wytłumacz, że jazda w błocie wcale nie musi oznaczać brudnego roweru. (i ciuchów) Można się przecież zabezpieczyć, np specjalnymi preparatami do odzieży i powłoką ceramiczną, która mocno ogranicza przywieranie błota do ramy i pozostałych komponentów. Poza tym odpowiednia organizacja i przygotowanie oraz preparaty z górnej półki mogą mocno ograniczyć czas niezbędny na mycie i pranie!

Jak zareagować : Wytłumacz, że jazda w błocie wcale nie musi oznaczać brudnego roweru. (i ciuchów) Można się przecież zabezpieczyć, np specjalnymi preparatami do odzieży i powłoką ceramiczną, która mocno ogranicza przywieranie błota do ramy i pozostałych komponentów. Poza tym odpowiednia organizacja i przygotowanie oraz preparaty z górnej półki mogą mocno ograniczyć czas niezbędny na mycie i pranie!

: Pogoda być może będzie lepsza, ale wcale nie oznacza to, że warunki na trasie będą lepsze. Jeśli od 2 tygodni opady deszczu i śniegu występują niemal codziennie, to szansa nawet idealna pogoda, nie sprawi, że wrócisz do domu bez wody chlupiącej w butach. Jedź na rower dziś. Jutro będzie futro.

Jak zareagować : Pogoda być może będzie lepsza, ale wcale nie oznacza to, że warunki na trasie będą lepsze. Jeśli od 2 tygodni opady deszczu i śniegu występują niemal codziennie, to szansa nawet idealna pogoda, nie sprawi, że wrócisz do domu bez wody chlupiącej w butach. Jedź na rower dziś. Jutro będzie futro.

Jak zareagować : Pogoda być może będzie lepsza, ale wcale nie oznacza to, że warunki na trasie będą lepsze. Jeśli od 2 tygodni opady deszczu i śniegu występują niemal codziennie, to szansa nawet idealna pogoda, nie sprawi, że wrócisz do domu bez wody chlupiącej w butach. Jedź na rower dziś. Jutro będzie futro.