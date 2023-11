Oficjalne wyniki Małopolska MTB Film Festival 2023

. Zawodni z ekipy GoBike Pro wcielił się w rolę postaci rodem z rowerowej gry komputerowej i zademonstrował w filmie swoją wszechstronność i uniwersalność. Od jazdy po technicznych ścieżkach do latania dirtowych skoczni – dla tego gościa nie ma rzeczy niemożliwych! Warto nadmienić, że Film Bartka Giemzy w całości nakręcono „komórką” za co został on dodatkowo wyróżniony jako „Najlepszy Film Nakręcony Telefonem”.

Największe emocje towarzyszyły jak zwykle konkursom filmowym. W kategorii amatorskiej zaledwie jednym punktem wygrał pomysłowy film „Multiplayer” w którym główną rolę odegrał dobrze wszystkim znany Bartek Giemza . Zawodni z ekipy GoBike Pro wcielił się w rolę postaci rodem z rowerowej gry komputerowej i zademonstrował w filmie swoją wszechstronność i uniwersalność. Od jazdy po technicznych ścieżkach do latania dirtowych skoczni – dla tego gościa nie ma rzeczy niemożliwych! Warto nadmienić, że Film Bartka Giemzy w całości nakręcono „komórką” za co został on dodatkowo wyróżniony jako „Najlepszy Film Nakręcony Telefonem”.

Na drugim miejscu znalazły się dwa filmy z taką samą ilością punktów i dopiero w dogrywce sędziowie zadecydowali o przyznaniu II nagrody słowackiemu filmowi Patrika Bartona „Evening Park Shreds”. Jury doceniło surowy klimat, świetne ujęcia i jazdę w filmie. Na trzecim miejscu uplasowała się mini fabuła z istotnym przekazem „Ride or Die - wybór należy do ciebie”.

