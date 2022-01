Taktyka w Formule 1: Jak atakować i wyprzedzać?

Podążanie za innym samochodem generuje wiele problemów, takich jak utrudnione hamowanie czy mniejszy docisk w zakrętach. Sprawia to, że o ile na prostej możemy dogonić rywala, o tyle w zakręcie zwykle tracimy do niego dystans i na kolejnym prostym odcinku musimy powtarzać całą operację. Wyprzedzić przeciwnika możemy jedynie wtedy, gdy, jadąc za nim w zakręcie, tracimy mniej niż zyskujemy, podążając w jego cieniu na prostej i ewentualnie opóźniając hamowanie przed kolejnym łukiem. Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy to w zakrętach zyskujemy, ale zwykle ma to miejsce wtedy, gdy jesteśmy jeszcze w pewnej odległości od rywala lub gdy popełni on jakiś błąd.