Drift
Wyścig Legend na PGE Narodowym: Zasady, tor, auta, uczestnicy
Odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące Wyścigu Legend w trakcie Red Bull Drift Masters Grand Finale 2025. Poznaj tor, auta, zasady rywalizacji i gwiazdy, które wezmą w niej udział.
Czym jest Wyścig Legend?
Wyobrażasz sobie Carlosa Sainza i Adama Małysza ścigających się w pojazdach buggy na asfaltowym torze wylanym tylko na kilka dni na środku PGE Narodowego? Tak właśnie będzie wyglądał Wyścig Legend! To specjalne show towarzyszące finałowi Drift Masters 2025 w Warszawie – rundzie zamykającej sezon prawdopodobnie najmocniejszej serii driftingowej na świecie. Wyścig Legend jest absolutną nowością i w tym roku odbędzie się po raz pierwszy. Nie jest zwykłym pokazem – jego doświadczeni uczestnicy będą zawzięcie walczyć o tytuł najszybszego przed ponad 50-tysięczną publicznością.
Kiedy wystartuje?
Wyścig Legend ruszy w sobotę 13 września w przerwie oddzielającej Top 32 i Top 16 zawodów Drift Masters. Dzień wcześniej (po zakończeniu kwalifikacji Drift Masters) odbędą się przejazdy kwalifikacyjne, które zadecydują o rozstawieniu uczestników w drabince właściwej rywalizacji.
Kwalifikacje do Wyścigu Legend: 🗓️ piątek 12 września godz. 20:30
Wyścig Legend (finały): 🗓️ sobota 13 września godz. 18:00
Kto bierze udział w Wyścigu Legend?
W Wyścigu Legend weźmie udział ośmiu kierowców. To znane osobistości ze świata sportów motorowych (choć nie tylko) – kierowcy rajdowi, wyścigowi i motocyklowi. Wśród uczestników Wyścigu Legend jest aż trzech Polaków – to Adam Małysz, który jest nie tylko wybitnym skoczkiem narciarskim, ale też wielokrotnym uczestnikiem Rajdu Dakar, legendarny motocyklista enduro i endurocross Tadeusz Błażusiak oraz kierowca rajdowy z doświadczeniem w WRC Michał Kościuszko. Są także zagraniczne gwiazdy największego formatu – dwukrotny mistrz WRC i czterokrotny zwycięzca Rajdu Dakar Carlos Sainz oraz wicemistrz Formuły 1 z sezonu 2001 David Coulthard. Do tego mamy trzech Szwedów z imponującymi osiągnięciami w rallycrossie – to ikona tego sportu (zdobywał mistrzostwo świata aż siedem razy) Johan Kristoffersson, mistrz WRX z 2016 roku i dwukrotny zwycięzca DTM Mattias Ekström oraz Timmy Hansen, który tytuł najlepszego rallycrossowca na planecie zdobył w 2019 roku. W tym składzie nie ma słabeuszy!
Wyścig Legend – lista kierowców (wg kolejności startowej w kwalifikacjach):
- Carlos Sainz 🇪🇸
- David Coulthard 🇬🇧
- Adam Małysz 🇵🇱
- Tadeusz Błażusiak 🇵🇱
- Mattias Ekström 🇸🇪
- Michał Kościuszko 🇵🇱
- Timmy Hansen 🇸🇪
- Johan Kristoffersson 🇸🇪
Jakimi autami ścigają się kierowcy?
Uczestnicy Wyścigu Legend wystartują w samochodach Polaris RZR Pro R Sport. To buggy, czyli dwuosobowe pojazdy sportowo-terenowe. Te nieduże auta z czterocylindrowymi silnikami 2.0 o mocy 225 KM na tle 1000-konnych driftowozów mogą wyglądać niepozornie. Ale nie daj się zwieść! Niewielkim rozmiarom i równie małej masie zawdzięczają imponujące osiągi i oszałamiającą zwrotność. Atmosferę rywalizacji dodatkowo podgrzeje… napęd na tylne koła. Polaris RZR Pro R Sport jest dostępny z układem 4x4, ale w trakcie Wyścigu Legend samochody będą w trybie tylnonapędowym. To oznacza, że kierowcy nieźle się zgrzeją, próbując zapanować nad zrywnymi pojazdami. A efektowne poślizgi są gwarantowane. Zapowiada się niebywałe widowisko!
Polaris RZR Pro R Sport:
- 🚘 Typ: buggy
- 🚀 Silnik: R4 2.0
- 💪 Moc: 225 KM
- ⚖️ Masa: 980 kg
- ⚙️ Napęd: w trybie napędu na tył
- 🛞 Opony: drogowe
- 💰 Cena: od 199 999 zł
Jak wygląda tor?
W trakcie Red Bull Drift Masters Grand Finale 2025 znowu będziemy mogli krzyknąć “Leć, Adam, leć”! Orzeł z Wisły i inni uczestnicy Wyścigu Legend będą rywalizowali na owalnym torze, na którym jedną z przeszkód będzie rampa umożliwiająca efektowne loty. Oprócz niej na trasie znajdą się dwie beczki, które trzeba będzie objechać, wykonując wokół nich pełen obrót. Na asfalcie zobaczysz też dwie linie startu/mety, bo w finałach na trasie będzie jednocześnie dwóch kierowców. A wszystko odbędzie się na torze ułożonym na płycie PGE Narodowego z myślą o zawodach Drift Masters. Kierowcy będą mogli skorzystać z całego owalu. To z jednej strony da im okazję, by wdeptać gaz w podłogę. Z drugiej strony betonowe bandy, skocznia i beczki pokażą, kto panuje nie tylko nad autem, ale też nad nerwami. Pokonanie toru Wyścigu Legend to nie będzie bułka z (bananem) masłem!
Jakie są zasady Wyścigu Legend?
Finały (sobota 13 września)
Zasady Wyścigu Legend są banalnie proste. Uczestnicy ścigają się w parach. Rywalizacja odbywa się – podobnie jak w Drift Masters – w systemie play-off, czyli każdy pojedynek decyduje o być albo nie być w zawodach. Ale – inaczej niż w driftingu – decydujący jest czas. Dalej przechodzi kierowca, który szybciej pokona trasę z przeszkodami. Zawodnicy startują z przeciwległych punktów toru i jadą po owalu w tym samym kierunku. Liczy się ostateczny czas przejazdu (skorygowany o ewentualne kary), ale jeśli goniący kierowca zbliży się do rywala na odległość wynoszącą 15 metrów lub mniej, to automatycznie wygrywa, a wyścig zostaje przerwany.
Kwalifikacje (piątek 12 września)
O tym, kto z kim stanie do pojedynku na pierwszym etapie rywalizacji, zadecydują kwalifikacje. Odbędą się dzień przed zawodami i będą polegały na jeździe solo. Każdemu uczestnikowi przysługują trzy oddzielne przejazdy – każdy to jedno okrążenie toru. Czas najlepszego kółka będzie tym, który ostatecznie zostanie zapisany na tablicy wyników i zadecyduje o rozstawieniu.
Kary
Rywalizacja w Wyścigu Legend odbywa się na torze z przeszkodami, więc naturalnie jazda w niewłaściwy sposób będzie odpowiednio karana.
- 🚦 Falstart: +5 s (do czasu przejazdu)
- 💥 Potrącenie przeszkody: +5 s (do czasu przejazdu)
- ⛔️ Ominięcie skoczni: +5 s (do czasu przejazdu)
- ☠️ Awaria auta z winy kierowcy: zakończenie kwalifikacji/dyskwalifikacja (jeśli w trakcie zawodów)
Gdzie oglądać Wyścig Legend?
Wyścig Legend zobaczysz na własne oczy w trakcie Red Bull Drift Masters Grand Finale 2025. A jeśli nie możesz być na PGE Narodowym osobiście, zmagania możesz obejrzeć na żywo na antenie Eurosportu. Rywalizację skomentują dla Ciebie komentator sportowy Przemysław Deja oraz youtuber motoryzacyjny Sebastian Kraszewski znany jako Kickster. Start Wyścigu Legend w sobotę 13 września o godz. 18:00.