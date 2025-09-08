Wyścig Legend na PGE Narodowym: Zasady, tor, auta, uczestnicy

Czym jest Wyścig Legend?

Wyobrażasz sobie Carlosa Sainza i Adama Małysza ścigających się w pojazdach buggy na asfaltowym torze wylanym tylko na kilka dni na środku PGE Narodowego? Tak właśnie będzie wyglądał Wyścig Legend! To specjalne show towarzyszące finałowi Drift Masters 2025 w Warszawie – rundzie zamykającej sezon prawdopodobnie najmocniejszej serii driftingowej na świecie. Wyścig Legend jest absolutną nowością i w tym roku odbędzie się po raz pierwszy. Nie jest zwykłym pokazem – jego doświadczeni uczestnicy będą zawzięcie walczyć o tytuł najszybszego przed ponad 50-tysięczną publicznością.

Kiedy wystartuje?

Wyścig Legend ruszy w sobotę 13 września w przerwie oddzielającej Top 32 i Top 16 zawodów Drift Masters. Dzień wcześniej (po zakończeniu kwalifikacji Drift Masters) odbędą się przejazdy kwalifikacyjne, które zadecydują o rozstawieniu uczestników w drabince właściwej rywalizacji.

Kwalifikacje do Wyścigu Legend: 🗓️ piątek 12 września godz. 20:30

Wyścig Legend (finały): 🗓️ sobota 13 września godz. 18:00

Red Bull Drift Masters Grand Finale + Wyścig Legend © Red Bull Polska

Kto bierze udział w Wyścigu Legend?

W Wyścigu Legend weźmie udział ośmiu kierowców. To znane osobistości ze świata sportów motorowych (choć nie tylko) – kierowcy rajdowi, wyścigowi i motocyklowi. Wśród uczestników Wyścigu Legend jest aż trzech Polaków – to Adam Małysz, który jest nie tylko wybitnym skoczkiem narciarskim, ale też wielokrotnym uczestnikiem Rajdu Dakar, legendarny motocyklista enduro i endurocross Tadeusz Błażusiak oraz kierowca rajdowy z doświadczeniem w WRC Michał Kościuszko. Są także zagraniczne gwiazdy największego formatu – dwukrotny mistrz WRC i czterokrotny zwycięzca Rajdu Dakar Carlos Sainz oraz wicemistrz Formuły 1 z sezonu 2001 David Coulthard. Do tego mamy trzech Szwedów z imponującymi osiągnięciami w rallycrossie – to ikona tego sportu (zdobywał mistrzostwo świata aż siedem razy) Johan Kristoffersson, mistrz WRX z 2016 roku i dwukrotny zwycięzca DTM Mattias Ekström oraz Timmy Hansen, który tytuł najlepszego rallycrossowca na planecie zdobył w 2019 roku. W tym składzie nie ma słabeuszy!

Wyścig Legend – lista kierowców (wg kolejności startowej w kwalifikacjach):

Carlos Sainz 🇪🇸 David Coulthard 🇬🇧 Adam Małysz 🇵🇱 Tadeusz Błażusiak 🇵🇱 Mattias Ekström 🇸🇪 Michał Kościuszko 🇵🇱 Timmy Hansen 🇸🇪 Johan Kristoffersson 🇸🇪

Jakimi autami ścigają się kierowcy?

Uczestnicy Wyścigu Legend wystartują w samochodach Polaris RZR Pro R Sport. To buggy, czyli dwuosobowe pojazdy sportowo-terenowe. Te nieduże auta z czterocylindrowymi silnikami 2.0 o mocy 225 KM na tle 1000-konnych driftowozów mogą wyglądać niepozornie. Ale nie daj się zwieść! Niewielkim rozmiarom i równie małej masie zawdzięczają imponujące osiągi i oszałamiającą zwrotność. Atmosferę rywalizacji dodatkowo podgrzeje… napęd na tylne koła. Polaris RZR Pro R Sport jest dostępny z układem 4x4, ale w trakcie Wyścigu Legend samochody będą w trybie tylnonapędowym. To oznacza, że kierowcy nieźle się zgrzeją, próbując zapanować nad zrywnymi pojazdami. A efektowne poślizgi są gwarantowane. Zapowiada się niebywałe widowisko!

Polaris RZR Pro R Sport:

🚘 Typ: buggy

🚀 Silnik: R4 2.0

💪 Moc: 225 KM

⚖️ Masa: 980 kg

⚙️ Napęd: w trybie napędu na tył

🛞 Opony: drogowe

💰 Cena: od 199 999 zł

Polaris RZR na Red Bull Rampage © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Jak wygląda tor?

W trakcie Red Bull Drift Masters Grand Finale 2025 znowu będziemy mogli krzyknąć “Leć, Adam, leć”! Orzeł z Wisły i inni uczestnicy Wyścigu Legend będą rywalizowali na owalnym torze, na którym jedną z przeszkód będzie rampa umożliwiająca efektowne loty. Oprócz niej na trasie znajdą się dwie beczki, które trzeba będzie objechać, wykonując wokół nich pełen obrót. Na asfalcie zobaczysz też dwie linie startu/mety, bo w finałach na trasie będzie jednocześnie dwóch kierowców. A wszystko odbędzie się na torze ułożonym na płycie PGE Narodowego z myślą o zawodach Drift Masters. Kierowcy będą mogli skorzystać z całego owalu. To z jednej strony da im okazję, by wdeptać gaz w podłogę. Z drugiej strony betonowe bandy, skocznia i beczki pokażą, kto panuje nie tylko nad autem, ale też nad nerwami. Pokonanie toru Wyścigu Legend to nie będzie bułka z (bananem) masłem!

Wyścig Legend - schemat toru © Red Bull Polska

Jakie są zasady Wyścigu Legend?

Finały (sobota 13 września)

Zasady Wyścigu Legend są banalnie proste. Uczestnicy ścigają się w parach. Rywalizacja odbywa się – podobnie jak w Drift Masters – w systemie play-off, czyli każdy pojedynek decyduje o być albo nie być w zawodach. Ale – inaczej niż w driftingu – decydujący jest czas. Dalej przechodzi kierowca, który szybciej pokona trasę z przeszkodami. Zawodnicy startują z przeciwległych punktów toru i jadą po owalu w tym samym kierunku. Liczy się ostateczny czas przejazdu (skorygowany o ewentualne kary), ale jeśli goniący kierowca zbliży się do rywala na odległość wynoszącą 15 metrów lub mniej, to automatycznie wygrywa, a wyścig zostaje przerwany.

Kwalifikacje (piątek 12 września)

O tym, kto z kim stanie do pojedynku na pierwszym etapie rywalizacji, zadecydują kwalifikacje. Odbędą się dzień przed zawodami i będą polegały na jeździe solo. Każdemu uczestnikowi przysługują trzy oddzielne przejazdy – każdy to jedno okrążenie toru. Czas najlepszego kółka będzie tym, który ostatecznie zostanie zapisany na tablicy wyników i zadecyduje o rozstawieniu.

Kary

Rywalizacja w Wyścigu Legend odbywa się na torze z przeszkodami, więc naturalnie jazda w niewłaściwy sposób będzie odpowiednio karana.

🚦 Falstart: +5 s (do czasu przejazdu)

💥 Potrącenie przeszkody: +5 s (do czasu przejazdu)

⛔️ Ominięcie skoczni: +5 s (do czasu przejazdu)

☠️ Awaria auta z winy kierowcy: zakończenie kwalifikacji/dyskwalifikacja (jeśli w trakcie zawodów)

Gdzie oglądać Wyścig Legend?

Wyścig Legend zobaczysz na własne oczy w trakcie Red Bull Drift Masters Grand Finale 2025. A jeśli nie możesz być na PGE Narodowym osobiście, zmagania możesz obejrzeć na żywo na antenie Eurosportu . Rywalizację skomentują dla Ciebie komentator sportowy Przemysław Deja oraz youtuber motoryzacyjny Sebastian Kraszewski znany jako Kickster . Start Wyścigu Legend w sobotę 13 września o godz. 18:00.