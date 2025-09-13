Ekstra Ekström bierze Wyścig Legend!

Wieczór (szwedzkich) Legend

W przerwie pojedynków driftowych na PGE Narodowym 13 września kibice zobaczyli nowy show – Wyścig Legend z udziałem kilku gwiazd motorsportu, lokalnych kierowców oraz Adama Małysza.

Legendy ścigały się w pojedynkach na dochodzenie za kierownicami 225-konnych buggy Polaris RZR . Na trzech kółkach toru kierowcy musieli pokonać przeszkody w postaci beczek, które trzeba było okrążyć pod rygorem 5-sekundowej kary.

2 min Finał Wyścigu Legend na PGE Narodowym Zobacz, jak Szwed Mattias Ekström zwycięża w finałowym pojedynku Wyścigu Legend ze swoim rodakiem Timmy'm Hansenem podczas Red Bull Drift Masters Grand Finale.

Niestety, z rywalizacji w sobotę rano wycofała się jedna z największych gwiazd – Carlos Sainz . Hiszpański były dwukrotny mistrz świata WRC i czterokrotny zwycięzca Dakaru, musiał wyjechać z Warszawy z powodów osobistych. W jego miejsce wskoczył rezerwowy Maciej Giemza , który… sensacyjnie w pierwszym pojedynku pokonał najszybszego w piątkowych kwalifikacjach Michała Kościuszkę (zdecydował błąd w końcówce i 5 sekund kary). Giemza, były motocyklista, mający za sobą starty m.in. w Dakarze, w półfinale nie dał jednak rady legendzie DTM Mattiasowi Ekströmowi ze Szwecji (strata 1,92 sekundy).

W ogóle był to zdecydowanie szwedzki wieczór w Warszawie, bo świetnie pojechali też pozostali kierowcy spod znaku „Trzech Koron” – Johan Kristoffersson pokonał w I rundzie Tadka Błażusiaka w starciu legend rallycrossu i enduro, a Timmy Hansen , też specjalista od rallycrossu, wygrał z Adamem Małyszem . Natomiast David Coulthard , były wicemistrz świata F1, przegrał w pierwszym pojedynku z Ekströmem.

Wyścig Legend - Red Bull Drift Masters Grand Finale © Marcin Kin / Red Bull Polska Wyścig Legend - Red Bull Drift Masters Grand Finale © Marcin Kin / Red Bull Polska Wyścig Legend - Red Bull Drift Masters Grand Finale © Marcin Kin / Red Bull Polska Wyścig Legend - Red Bull Drift Masters Grand Finale © Marcin Kin / Red Bull Polska Wyścig Legend - Red Bull Drift Masters Grand Finale © Marcin Kin / Red Bull Polska Wyścig Legend - Red Bull Drift Masters Grand Finale © Marcin Kin / Red Bull Polska Wyścig Legend - Red Bull Drift Masters Grand Finale © Marcin Kin / Red Bull Polska Wyścig Legend - Red Bull Drift Masters Grand Finale © Marcin Kin / Red Bull Polska Wyścig Legend - Red Bull Drift Masters Grand Finale © Marcin Kin / Red Bull Polska

Wszechstronny jak Ekström

Ostatecznie w finale zmierzył się Hansen z Ekströmem. Zwyciężył ten drugi – starszy, bardziej utytułowany i wszechstronny kierowca (startował w WRC, RX, a nawet w Dakarze). Do długiej listy tytułów może w swoim CV dopisać teraz także tytuł mistrza Wyścigu Legend 2025! „Najważniejsza była dobra zabawa. Dla nas i dla kibiców. Myślę, że ściganie się nietypowymi pojazdami po asfalcie, bo przecież buggy bardziej kojarzy się z offroadem, dało nam wszystkim dużo frajdy” – powiedział Szwed .

Wyścig Legend - Red Bull Drift Masters Grand Finale © Wyścig Legend - Red Bull Drift Masters Grand Finale Mówili czasem o mnie, że urodziłem się z nartami na nogach. Tutaj miałem okazję mierzyć się z ludźmi, którzy urodzili się z… kołami na nogach Adam Małysz

„To było dla mnie świetne doświadczenie, by zobaczyć z bliska drifting. Podziwiam precyzję i doświadczenie kierowców. W Warszawie doskonale się bawiłem, miło było zobaczyć kilka znajomych twarzy z rożnych motorsportowych światów” – stwierdził Coulthard .

„Mówili czasem o mnie, że urodziłem się z nartami na nogach. Tutaj miałem okazję mierzyć się z ludźmi, którzy urodzili się z… kołami na nogach, więc to była trudna rywalizacja” – żartował Adam Małysz. „Dobrze się bawiłem na torze, ale także oglądając największe driftingowe zawody na świecie. Szkoda Piotrka Więcka, ale z pechem czasem nie da się wygrać. Jestem pełen podziwu dla drifterów. To, z jak ogromną precyzją potrafią jechać bokiem, jest niesamowite” – zakończył Adam.

Mattias Ekström - zwycięzca Wyścigu Legend © Marcin Kin / Red Bull Polska

Wyścig Legend – wyniki finałów:

¼ finału

Maciej Giemza 1:33.291

Michał Kościuszko 1:37.028 (+ 5s kary)

*

Mattias Ekström 1:31.118

David Couthard 1:41.838 (+ 5s kary)

*

Johan Krisstofferson 1:30.720

Tadeusz Błażusiak 1:40.881

*

Timmy Hansen 1:31.731

Adam Małysz 1:42.275 (+5s kary)

-----------------

½ finału:

Mattias Ekström 1:32.399

Maciej Giemza 1:34.325

*

Timmy Hansen 1:30.279

Johan Krisstofferson 1:31.279

---------------

Finał

Mattias Ekström 1:31.796

Timmy Hansen 1:42.169 (+10 s kary)

Wyścig Legend - kwalifikacje (piątek)

Michał Kościuszko (Polska) 1:29,584 Carlos Sainz (Hiszpania) +0,164 Johan Kristoffersson (Szwecja) +0,727 Timmy Hansen (Szwecja) +0,893 David Coulthard (Wlk. Brytania) +1,421 Mattias Ekstroem (Szwecja) +1,560 Adam Małysz (Polska) +2,418 Tadeusz Błażusiak (Polska) +3,294