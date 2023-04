Jak podróżuje fotografka? Sprawdź pomysły na mikro przygody i majówkę!

Podróżuje po całym świecie, realizując zagraniczne projekty podróżniczo-fotograficzne. Często po długich wyjazdach lubi momenty spokoju i bycia w jednym miejscu. Alina Kondrat podzieliła się z nami, jak odpoczywa w Polsce oraz czym dla niej jest slow travel.

Red Bull: Pewnie Twoje podróże w większości są związane z projektami fotograficznymi, które realizowałaś za granicą i w Polsce. Opowiedz nam o nich oraz tych podróżach, szczególnie tych po Polsce.

Alina Kondrat: To może zacznę od początku. Podróżować zaczęłam jako dziecko, moi rodzice zaszczepili we mnie taką pasję. Jeździliśmy głównie w polskie góry, w Tatry i Bieszczady. Moja rodzina też mieszka w różnych częściach w Polsce - jedni mieszkają na Warmii, a drudzy na Dolnym Śląsku.

Zawsze zatem byłam w tej podróży, która stała się ważną częścią mojego życia.

Potem już jako fotografka i zaczęłam podróżować służbowo. Obecnie 90 procent moich wyjazdów jest związanych z fotografią, czy też z realizacją filmów. W ostatnich latach pracowałam filmowo-zdjęciowo na pięciu kontynentach. Po pandemii zaczęłam odkrywać miejsca, które są blisko mnie, tam gdzie aktualnie mieszkam, czyli w Toruniu. Nawet jak pracuję cały dzień, to staram się znaleźć czas (znajduję czas), by z kubkiem kawy w ręku, przejść się nad jezioro czy do pobliskiego parku. To dla mnie też forma mikro wycieczki i odpoczynku.

Byłaś też jedyną fotografką i filmowczynią projektu podróżnika Mateusza Waligóry „Szlak Wisły”, który przeszedł 1200 kilometrów wzdłuż Wisły w 46 dni. Towarzyszyłaś mu w tej długiej drodze. Czy któreś z miejsc lub miejscowości wzdłuż rzeki pamiętasz szczególnie? Które z nich poleciłabyś np. na wyjazd weekendowy?

Nie towarzyszyłam Mateuszowi przez cały czas, ale dosyć często dojeżdżałam do niego na trasie. Odwiedziłam wtedy wiele miejsc, które podejrzewam, że nie miałabym okazji do poznania, gdyby nie ten projekt. Największe wrażenie zrobiła na mnie pierwsza część wyprawy, bo były to góry. Rzeka Wisła ma swoje źródło w Beskidzie Śląskim, u podnóża szczytu Baraniej Góry, czyli Doliny Białej Wisełki. Tamte okolice były przepiękne. Najczęściej wtedy szukałam kadrów i dobrych ujęć, śledząc wędrującego Mateusza. Kolejne miejsca, które zapadły mi w pamięci, ale też przypomniały czasy dzieciństwa to miejscowości, jak Kazimierz Dolny i Sandomierz.

"Slow travel to podróżowanie bez żadnej spiny". Szlak Wisły: Kazimierz © @alinakondrat

W Kazimierzu jest piękny rynek, Góra Trzech Krzyży i znany wąwóz Korzeniowy Dół. To idealne miejsce na wyjazd na kilka dni, by odpocząć od miejskiego zgiełku i być blisko natury. Można tam podziwiać piękne zachody słońca.

Natomiast niedaleko Sandomierza odkryłam Góry Pieprzowe. O tych górach nie miałam w ogóle pojęcia, a jest to mniejsze pasmo górskie z widokiem na Wisłę i cały Sandomierz. Podejrzewam, że jeśli ktoś nie jest z tych okolic, to niestety nie wie o tym miejscu. To było jedno z większych odkryć tego wyjazdu.

A skąd czerpiesz pomysły np. na realizację takich projektów podróżniczo-fotograficznych w Polsce?

Jeżeli chodzi o zagraniczne projekty, to mam nieco większą swobodę. Najczęściej to ja wychodzę z inicjatywą, w jakie miejsce chciałabym pojechać i szukam klienta, tak by pasował do pewnej koncepcji. W przypadku Polski, to zaczęłam działać projektowo dopiero 4 lata temu. Tutaj zazwyczaj dostaje gotową historią, z którą jest związana dana lokalizacja. W zeszłym roku robiłam projekt, w którym miasto Zamość zamieniło się we włoską miejscowość.

Lubię jeździć po mniejszych wioskach, po nieznanych polach i lasach. Tym są dla mnie mikro przygody

Jakie są Twoje ulubione miejsca w Polsce, do których często udajesz się na mikro podróże?

Pierwszym kierunkiem jest na pewno Warmia i Gietrzwałd, gdzie mieszkają moi dziadkowie. Tam spędzam aktywnie czas między innymi jeżdżąc na starym, już prawie zabytkowym, rowerze mojej mamy. Lubię jeździć po mniejszych wioskach, po nieznanych polach i lasach. Wiem, że tam są wyznaczone szlaki rowerowe, ale ja preferuję własne mikro przygody. W mikro przygody nie do końca ważny jest dla mnie sam przebieg trasy, liczy się tam przede wszystkim czynnik przygody i spontaniczności.

Drugim miejscem jest Jura Krakowsko-Częstochowska, którą dokładnie poznałam przy realizacji produkcji filmowej. Podczas tego wyjazdu towarzyszyli nam ratownicy GOPR-u. Ratownicy pokazali nam swoje ulubione miejsca, jak obszar Pustyni Błędowskiej czy masyw skalny Okiennik. Mieliśmy możliwość wspinania się na skałkach oraz wchodzenia na punkty widokowe. W trakcie tylko dwóch dni zobaczyłam wiele nieznanych mi wcześniej miejsc.

Długie wyjazdy są wspaniałe, ale lubię też moment spokoju w jednym miejscu © @alinakondrat Okiennik - Jura Krakowsko-Czestochowska © @alinakondrat

Moim odkryciem jest też Wielkopolski Park Narodowy. W jego okolice jeżdżę często zajmować się psami moich znajomych, jak oni wyjeżdżają w dalsze podróże. Dzięki temu mam możliwość spacerowania godzinami po lesie tego parku. Jeśli masz przed oczami idealny las, to jest właśnie ten las (parku). Tam ścieżki symetrycznie (idealnie) się przecinają, krzyżują, ale trudno tam zabłądzić. Teren jest trochę pagórkowaty, dlatego jest to świetna alternatywa dla mieszkańców np. Poznania, by wybrać się tam na jednodniową czy weekendową wycieczkę.

Kolejnym miejscem, o którym wcześniej nie miałam pojęcia, są Góry Izerskie. Aż wstyd się przyznać! (bo wiem, że jestem „człowiekiem gór”). W Izerach jest między innymi kultowa już Chatka Górzystów, znana z naleśników gigantów z jagodami i bitą śmietaną. Tam również po raz pierwszy zobaczyłam chmury, które nazywa się obłokami srebrzystymi. Bardzo żałuję, że tak nie jeździłam tam wcześniej.

Niespełna dwa lata temu spędziłam trochę więcej czasu w Krakowie. Po pracy udawałam się na długie spacery do Dolinek Krakowskich, gdzie są krótkie szlaki, które można zrobić w kilka godzin. Jest to również niesamowita i szybka odskocznia w przyrodę, kiedy mieszkamy w mieście.

A gdzie najczęściej odpoczywasz np. weekendowo?

Jak nie pracuje w weekendy, to spędzam czas w moim (miejskim) ogródku, praktykuję jogę czy udaję się na spacer z kawą po parku. Jeżeli mam tego czasu więcej, to odwiedzam moją rodzinną Warmię.

W ubiegłym tygodniu zamontowałam też namiot na dachu mojego samochodu. Jestem bardzo podekscytowana, bo mam już wiele pomysłów na takie mikro przygody, nawet w najbliższe okolice. Teraz zależy mi na odpoczynku, bo długie wyjazdy są wspaniałe, ale lubię ten moment spokoju i uziemienia w jednym miejscu, tylko dla siebie.

Jakie masz plany na nadchodząca majówkę?

Moje plany nieco uległy zmianie, bo pierwotnie miałam wyjechać na Islandię. Jednak cieszę się, że zostanę w Polsce. W planach mam wyprawę typu roadtrip z namiotem na dachu. Myślę, że zacznę od Warmii, a skończę na Pojezierzu Brodnickim. Głównym celem będzie po prostu takie podróżowanie slow travel, picie herbaty w środku lasu i czytanie książek leżąc w hamaku, wszystko bez spiny i goniących terminów. Staram się za dużo w tym majówkowym okresie nie planować i skupić się na odpoczynku w naturze.

Jako podróżniczka podzieliłabyś się z nami kilkoma radami, jak szukać pomysłów na podróże po Polsce? Czym kierować się przy wyborze kierunku?

Przede wszystkim najważniejsza rada jest taka, by się nie bać podróżowania. Pamiętam, jak sama zaczynałam podróżować i rozmawiałam ze znajomymi, to każdy z nich był zainteresowany. Jednak jak przychodzą kwestie terminu, urlopu czy finansów, to okazuje się, że nagle zostajesz sam z tą podróżą. Wtedy bardzo łatwo się zniechęcić. Dlatego na początku polecam mniejsze wyprawy w pojedynkę. To jest coś, co niedawno odkryłam, czyli na przykład, że sama mogę pojechać w nieznane na rowerze czy zrealizować backpackerski wyjazd. Najważniejsze to nie czekać, aż ktoś się do nas zgłosi, ale samemu szukać takich inspiracji podróżniczych. Myślę, że w dobie mediów społecznościowych, można znaleźć wiele takich pomysłów. Na przykład podróżniczka Dodo Knitter podróżuje sama po świecie, pokazując, że można.

Szlak Wisły - Sandomierz © @alinakondrat

Nie trzeba od razu zdobywać ośmiotysięczników, można zacząć od wybrania się na kilkugodzinny szlak lub przejazd rowerem, blisko swojego miejsca zamieszkania. To już są dobre początki. Dlatego myślę, że najważniejsze to nie bać się i nie odkładać tych marzeń na później. Warto spakować plecak i ruszyć w drogę.

Alina Kondrat

Specjalizuje się w filmach o tematyce outdoorowej oraz dokumentalnej. Współpracowałam przy międzynarodowych projektach na 5 kontynentach, uwieczniając piękno świata swoim aparatem. Od ponad dwóch lat jestem współtwórcą kursu filmowego PROJEKT FILM.

Podróżując po Polsce najbardziej lubi lokalną atmosferę, sielski klimat oraz zmieniający się krajobraz podczas różnych pór roku.