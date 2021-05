Wywiad: Antek Faszczewski w teamie Dartmoor Bikes

Maciej Świerz: Cześć Antek. Dawno nie rozmawialiśmy. Opowiadaj co u Ciebie?

Antek Faszczwski: Cześć. U mnie wszystko w porządku. Mam teraz wolne od szkoły i staram się jak najwięcej czasu spędzić na rowerze. W międzyczasie robię prawo jazdy.

Prawo jazdy? Moment, przecież Ty nie masz jeszcze 18 lat.

Tak, ale robię prawko typu A1 - to jest na motocykl 125.

Będzie crossówka, czy jakiś ścig?

Coś, czym będę się mógł przemieszczać do szkoły. Dodatkowo kilka miesięcy temu kupiłem kolejną corssówkę, więc mam nadzieję, że w tym roku uda mi się w końcu coś poupalać. Nawet na zawodach.

Planujesz starty na moto?

Tak, chcę spróbować dla zajawki. W sumie to niewiele osób wie, ale na crossie jeżdżę dłużej niż na rowerze.

Ja zdecydowanie czuję, że bardzo mi to pomogło. Na moto jeżdżę od czwartego roku życia, a dla porównania na rowerze, jeżdżę dopiero cztery lata.

Nie do wiary, ale wracamy do rowerów, bo sporo się dzieje. Zostałeś oficjalnym zawodnikiem ekipy Dartmoor Bikes. Jak się z tym czujesz?

Tak jest. Dopięliśmy już wszystko i mogę powiedzieć, że w sezonie 2021 i 2022 będę pełnowymiarowym zawodnikiem jeżdżącym na rowerach Dartmoora. Bardzo się cieszę, bo otwierają się przede mną zupełnie nowe możliwości. Dostanę wsparcie na wyjazdy, będę mógł realizować nowe pomysły.

Co to dla Ciebie oznacza. Co się zmieniło w chwili, w której zostałeś sponsorowanym zawodnikiem?

Na razie chyba ciężko mi powiedzieć. Pewnie będę musiał trochę bardziej aktywnie działać w mediach, ale główna zasada zostaje taka sama - żeby jeździć, trzeba jeździć.

Święte słowa. Co z rowerami? Na czym planujesz jeździć w tym roku?

Na hopach, będę jeździć na dirtówce Dartmoor 26player, do której wprowadzę kilka drobnych modyfikacji. Jeśli chodzi o duży rower, to będzie to zupełnie nowa opcja - Dartmoor Thunderbird na kołach 27,5 i aluminiowej ramie. To nowość w ofercie dartmoora i rower będzie dostępny na rynku dopiero za kilka miesięcy.

Dlaczego na hopeczki wybrałeś sztywniaka, a nie na przykład Shine’a?

Uważam, że full po prostu nie jest mi potrzebny. Do slopestyle’u sztywniak i tyle.

W sezonie 2021 i 2022 Antek będzie jeździł na 26 playerze © Mateusz Szachowski

A Thunderbierd? Dlaczego akurat ten model?

Jest zdecydowanie najbardziej agresywny z wszystkich dostępnych modeli. 180 x 180 skoku, solidna rama, większe koła - to super rower do freeride’u i latania większych rzeczy, czyli do tego co właśnie planuję robić.

Chciałbym też dodać, że w tym sezonie będą mnie wspierać jeszcze dwie firmy - Shimano i Continental. Bardzo się cieszę z każdej współpracy!

Czasy są ciągle dość niepewne, ale przypuszczam, że macie już jakieś plany na kolejny sezon. Zdradzisz czego możemy się spodziewać po kolaboracji Antek Faszczewski x Dartmoor bikes?

Chciałbym, żeby nadal wszystko działo się w miarę możliwości na spontanie. Wiem już, że będę rozbudowywał swoją miejscówkę i przygotuję więcej przeszkód do ćwiczeń. Planuję również pojechać na zawody Crankworx Innsbruck i wystartować w kategorii Junior. Na pewno powalczę też o przepustkę na zawody Audi Nines. Nagram swój film i mam nadzieję, że być może w tym roku uda mi się zakwalifikować na event.

Crankworx, Nines’y - zapowiada się naprawdę grubo. A jakie miejscówki planujesz w tym roku odwiedzić?

Jeśli chodzi o spoty dirtowe, to na pewno wpadnę do kolegi Adriana “Trzeb Przykryć” Skinta, bo robi w Zamościu naprawdę niesamowite rzeczy. Skoczę też do Strzegomia na nowe hopki, mam nadzieję, że uda mi się odwiedzić ogródek Szamana i odblokować kilka nowych większych sztuczek.

A bikeparki?

Kalnica. Zdecydowanie. W zeszłym roku jeździliśmy tam 3 dni, nagrywaliśmy mój film i muszę przyznać, że jest to chyba najlepszy bikepark jaki kiedykolwiek odwiedziłem, mimo że trasy, są może 2 / 3 razy dłuższe od tych, które mamy na Kazoorce.

Wybiegając z planami trochę dalej, to gdzie się widzisz w tym rowerowym świecie za 3, 4 lata?

Hmm. To ciągle będzie okres, w którym będę się jednak uczył, więc pewnie bardzo dużo się nie zmieni. Cały czas planuję jeździć na rowerze, ale mam nadzieję, że z czasem zacznę się pojawiać na większych europejskich, a może nawet światowych zawodach. Chciałbym, otwierać przed sobą nowe możliwości i mam nadzieję, że właśnie rower będzie mi w tym pomagać.

Najpierw szkoła, później rower, czy odwrotnie?

Najpierw szkoła. Rodzice od zawsze pilnowali mnie, żebym nie zaniedbywał tego tematu. Gdy wracam do domu po zajęciach, robię lekcje, a potem mogę z wolną głową wychodzić na rower i robić co mi się podoba.

Jaki wpływ na Twoją karierę miała i ma Warszawska społeczność rowerowa?

Myślę, że to właśnie dzięki ludziom z Kazoory jestem przede wszystkim dirtowcem, a nie zjazdowcem czy zawodnikiem Cross Country. Od zawsze staram się skakać jak najwyżej. Nie napinam się i wychodzę na rower z ziomeczkami, żeby fajnie spędzić razem czas.

A co z samą Kazoorą i spotami do treningu. Coś się teraz zmieni, czy łopata jest dla Ciebie równie ważna jak rower?

Get Steez or Die Trying! © Mateusz Szachowski

Na Kazoorce jest stała ekipa 5 / 6 osób, które ogarniają całą miejscówkę. Nie ma, że “mama woła mnie na obiad”, albo “muszę lecieć, chłopaki, bo muszę coś załatwić”. Jak jest kopanie, to jest kopanie. Mam swojego serdecznego przyjaciela Piotrka, z którym na łopacie spędzam najwięcej czasu. Przed sezonem przez trzy tygodnie siedzieliśmy na hopach dzień w dzień i kopaliśmy po kilka godzin dziennie. Później był lekki przestój, bo wróciliśmy do jazdy. W końcu nie da się przecież tylko kopać i wcale nie jeździć. Później znowu zaczęliśmy działać, bo nikt tego za nas nie zrobi. Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Po prostu.

Załóżmy że przychodzi do Ciebie jakiś małolat i pyta się o to co ma zrobić, żeby też zostać profesjonalnym zawodnikiem. Co byś mu odpowiedział?

Uważam, że najpierw trzeba się wyjeździć. Później można zacząć o tym myśleć. Gdy możesz już pokazać, że coś tam już potrafisz na tym rowerze zrobić, musisz też znaleźć dla siebie miejsce w social mediach. W obecnych czasach jest to jednak mega ważne. Oczywiście zawsze to rower musi być na pierwszym miejscu, a nie odwrotnie. Trzeba umieć dobrze bawić się na rowerze i pokazać to gdzieś w internecie!

Będziesz nagrywać vlogi?

Ciężkie pytanie. (śmiech) Życie pokaże.

A jaka jest twoja recepta na social media? Czym się kierujesz i inspirujesz przy wrzucaniu postów i tworzeniu rowerowego kontentu?

Nie mam specjalnego planu. Na rowerze często spotykam się z Mateuszem Rathe. Gdy zrobi mi kilka zdjęć po prostu wybieram to co mi się podoba i mam wrażenie, że to co robię podoba się również innym. Jak mam ochotę to coś wrzucę, jak nie czuję zajawy, to nie.

To chyba dobre podejście. Mi się taka “autentyczność” bardzo podoba.

Uważam, że trzeba być prawdziwym i autentycznym i na rowerze i ogólnie w życiu. Bycie sztucznym, na pokaz jest dla mnie totalnie bez sensu...

