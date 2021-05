Avahir o Red Bull SoloQ: Druga edycja jest ciekawsza

Dowiedz się więcej Red Bull Solo Q Przenieś mnie tam

Red Bull Solo Q to jedyne w swoim rodzaju zawody, w których rywalizacja nie odbywa się w formacie drużynowym. Tutaj liczą się umiejętności indywidualne! Zwycięzca Red Bull Solo Q 2021 będzie mógł poszczycić się tytułem światowego mistrza rozgrywek 1 na 1, a także dostąpi zaszczytu gry w League of Legends All-Star Event u boku najwybitniejszych profesjonalistów w historii tego esportu!

Grzegorz Wojnarowski: Co ci się najbardziej podoba w Red Bull Solo Q?

Michał „Avahir” Kudliński, komentator turnieju Red Bull Solo Q w Polsat Games: League of Legends to gra drużynowa, odbywa się mnóstwo turniejów, żeby sprawdzić się w takim formacie, codzienne doświadczenia graczy to też tryb pięciu na pięciu. Formatu jeden na jednego nie ma, a zapotrzebowanie na niego jest bardzo duże. Red Bull Solo Q daje taką możliwość, pozwala się sprawdzić w indywidualnych pojedynkach i myślę, że właśnie dlatego zgłasza się do niego tak dużo osób. Gracze myślą sobie: A co, gdyby nie było moich sojuszników? Co gdybym był zdany tylko na siebie? Czy dałby radę? Jakie są moje umiejętności? Grając w Red Bull Solo Q można sobie na te pytania odpowiedzieć.

Jakie widzisz różnice pomiędzy drugą edycją turnieju, a pierwszą?

Teraz gracze o wiele bardziej eksperymentują. Przed rokiem miałem wrażenie, że gracze uczepili się kilku postaci, które wydawały się najsilniejsze. W drugim częściej sięgają po swoje "komforty", starają się wybrać coś, czym zaskoczą przeciwnika, oraz testują dużo więcej przedmiotów. Dzięki temu rywalizacja jest ciekawsza i bardziej różnorodna. Druga edycja dopiero wystartowała, ale wygląda naprawdę nieźle.

Jak polscy gracze wypadają indywidualnie na tle zawodników z innych europejskich krajów z rozbudowaną społecznością League of Legends?

Takie rozgrywki jak European Masters dowodzą, że mamy wielu skillowych zawodników. Polacy są wysoko w rankingach, w ligach regionalnych też niemal wszędzie mamy jakiegoś naszego rodaka w czołowej drużynie. Myślę, że pod względem umiejętności indywidualnych nie odstajemy, że kiedy dojdzie do międzynarodowej rywalizacji w Red Bull Solo Q, nasz reprezentant dobrze sobie poradzi. Pierwszą edycję wygrał u nas bardzo mocny "Atherek", teraz rozgrywki powinny wyłonić kogoś równie dobrego.

Red Bull Solo Q 2021

"Atherek", teraz już "Ather", potem trafił do Ultraligi, do drużyny Pompa Team. Red Bull Solo Q okazało się dla niego trampoliną.

Ten zawodnik od dłuższego czasu był wysoko w drabince rankingowej, miał kilka kont w challengerze. Skupiał się jednak na nauce i nie robił zdecydowanego kroku w profesjonalną karierę. I dlatego większość z nas usłyszało o nim dopiero w czasie Red Bull Solo Q. Turniej pokazał, że dobrze radzi sobie ze stresem, że umie wyciągać wnioski z przegranych, że jest w pełni gotowy na grę profesjonalną. Nie dziwię się, że potem sięgnął po niego jeden z zespołów Ultraligi, a on tak dobrze sobie poradził.

Zauważyłeś już w drugiej edycji kogoś, kto prezentuje zbliżony poziom do "Atherka"?

Ten gracz był w ubiegłym roku bezlitosny. Jeśli dobrze pamiętam, przy jego pięćdziesiątej grze wyliczyliśmy, że przegrał tylko trzy pojedynki. Mówimy zatem o kompletnym zdominowaniu konkurencji. "Atherek" wybijał się ponad pozostałych uczestników. Teraz czegoś takiego nie zaobserwowaliśmy. Poziom jest bardziej wyrównany. Poczekajmy do polskich finałów, do których dostaną się najlepsi. Ciekawe czy tam objawi się ktoś, kto będzie w stanie dominować.

Mówiłeś o większej liczbie eksperymentów w wyborze postaci. Które z tych wyborów są jak do tej pory najskuteczniejsze?

Są dwa główne style grania Red Bull Solo Q. Pierwszy - bierzesz zasięgową postać i ogrywasz przeciwnika trzymając go na dystans. Drugi - wybierasz postać walczącą wręcz, a potem próbujesz wbić się w przeciwnika i go wyeliminować. Przed rokiem druga strategia była zupełnie nieistotna. Z melee czempionów liczyła się tylko Irelia, więc wystarczyło ją zbanować i miałeś pewność, że będziesz walczył z AD carry albo z dystansowym magiem. Teraz bruiserów jest o wiele więcej. Widzimy sporo graczy, którzy na czary przywoływacza wybierają flasha i exhausta, a w czasie walki rzucają się na rywala i często go eliminują. Starcia są szybsze, bardziej brutalne. Te postacie nie wybaczają błędów. Ok, jeśli ktoś gra zasięgowym czempionem perfekcyjnie, taki bruiser będzie cały czas trzymany na dystans, nie dostanie okazji do wbicia się i źle skończy. Jednak w zdecydowanej większości gier przeciwnik na chwilę opuszcza gardę i wtedy bruiser dobiera mu się do skóry. To bardzo skuteczna strategia i dlatego uczestnicy turnieju sprawdzają wiele postaci, które na swoim szóstym poziomie gwarantują eliminację przeciwnika, który się odsłoni.

Jak wygląda Red Bull Solo Q z perspektywy komentatora? Jak trzeba podejść do opowiadania o tego rodzaju rywalizacji? W walce jeden na jednego na jednej alejce nie dzieje się w końcu tak dużo, jak na całym Summoners Rift, na którym jest dziesięciu graczy.

Jasne, na jednej alejce nie wydarzy się tyle, co na trzech. W czasie tej rywalizacji widzimy jednak tyle małych decyzji, podejmowanych w ciągu każdej sekundy, że zawsze jest o czym mówić. To, że gracze nie weszli w bezpośrednie starcie przez dwie, trzy minuty, nie oznacza, że nie podjęli mnóstwa ważnych decyzji. Jak się ustawiają? Jaki mają plan? Czy trzymają się tego planu, czy jednak schodzą z wybranej wcześniej ścieżki? Jakie przedmioty kupują? Tematów jest mnóstwo. Dwie, trzy godziny komentowania turnieju zlatują jak z bicza strzelił, bo co chwila widzimy rzeczy, o których warto mówić. A poza wymienionymi rzeczami często dochodzi do naprawdę fajnych eliminacji.

Teraz skupiasz się na pracy komentatora, ale jeszcze kilka lat temu byłeś trenerem League of Legends. Opierając się na tym trenerskim doświadczeniu umiesz ocenić w jakim stopniu o klasie zawodnika stanowią jego umiejętności indywidualne, a w jakim zdolność do grania w drużynie?

Nie ma ani jednego profesjonalnego gracza, który nie miałby dobrych umiejętności indywidualnych. One są bazą. Jedni są w tym dobrzy, inni wybitni. Słabych nie ma. Klasowy zespół powinien mieć co najmniej dwóch graczy, którzy będą jego motorami napędowymi, ale jeśli będziesz miał takich pięciu, a rozumu i dobrej komunikacji będzie w zespole mniej, ekipa sobie nie poradzi. Potrzebna jest zarówno dobra strategia jak i indywidualne umiejętności. Red Bull Solo Q testuje przede wszystkim te drugie, ale w pewnym stopniu zdolności strategiczne również.

Dla uczestników to świetna okazja, żeby tak jak "Atherek" pokazać, że mogą być świetnymi zawodowymi graczami?

Na pewno tak. Moim zdaniem najwięcej zyskają ci, którzy potrafią wyciągać wnioski z przegranych. Format jest niezwykle brutalny. Z 200-300 graczy rejestrujących się do jednego turnieju, awans zdobywa tylko jedna osoba. Można sobie pomyśleć, że pozostali walczyli na próżno. No właśnie nie. Esencją Red Bull Solo Q jest moim zdaniem właśnie to, ile można się nauczyć z porażek. Jeśli ktoś zastanowi się dlaczego przegrał, zobaczy powtórkę i dostrzeże, że został sprawdzony w sposób, w jaki gry rankingowe go nie sprawdzą, zrobi sobie z udziału w turnieju bardzo cenną lekcję.

Turniej Red Bull Solo Q organizowany jest we współpracy z Garmin Polska

Lokalnym partnerem projektu jest też firma New Balance

