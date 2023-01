W tym artykule 1 Zobacz też:

Maciej Świerz: Gdy zadzwonił do ciebie Andrzej Bargiel i zapytał czy pojedziesz robić mu zdjęcia pod Mount Everestem co sobie pomyślałeś?

Bartek Pawlikowski : Tym razem wiedziałem o akcji trochę wcześniej. Mieszkam na Podhalu i często wspólnie z Andrzejem kręcę się po górach. Temat przewijał się przez jakiś czas w naszych rozmowach, aż w końcu Andrzej ostatecznie potwierdził, że lecimy. Wątpliwości były, ale chyba nie tak duże jak przed pierwszą wyprawą.

Jak wyglądały przygotowania? Poza kompletowaniem sprzętu wrzuciłeś treningi na wyższy poziom?

Staram się ruszać przez cały rok, faktycznie z tyłu głowy coś podpowiadało mi, żeby ruszać się trochę więcej ale miałem też sporo innych zleceń i obowiązków, które musiałem dopiąć przed wyjazdem. Na miejscu potrzebowałem mieć już „czystą” głowę.

Od początku wiedziałeś, że umiejętności nabyte w górach przydadzą Ci się na miejscu?

Tak, świadomość i wiedza górska wpływa przede wszystkim na nasze wspólne bezpieczeństwo.

Jaki jest zakres obowiązków fotografa Andrzeja Bargiela? Jakie kwestie organizacyjne spadły na ciebie i pozostałych członków ekipy przed wyjazdem?

Każdy z nas na wyprawie jest specem od danej dziedziny i stara się wykonać pracę najlepiej jak tylko potrafi. Ciężko chyba wypisać komuś zakres obowiązków towarzyszących wyjazdowi na kilkutygodniową wyprawę. Ja robię zdjęcia, ale jeżeli jestem w stanie pomóc w innej sytuacji, to oczywiście też to robię. Wszyscy gramy do jednej bramki i wzajemna pomoc jest bardzo ważna. Oczywiście, przed wyprawą dochodzą dziesiątki dodatkowych zadań. Tutaj po coś podjechać, tutaj zapakować, przepakować, odebrać. Zawsze żartuje, że z całego procesu pakowania „last minute” mógłby powstać niezły film.

Pamiętasz ostatnie dni przed wyjazdem? Spałeś coś w ogóle, czy tylko pakowałeś tornistry całej ekipy?

Ostatnie dni to naprawdę niezłe zamieszanie. Coś tam staraliśmy się spać ale ilość rzeczy do zrobienia głośno o sobie przypominała.

Czas poleciał szybko, ostatnia konferencja prasowa i jesteś w samolocie. Najtrudniejsze było za, czy dopiero przed tobą?

Ciężko powiedzieć. Z góry wiedziałem na co się piszę i mówiąc, że było trudno, trochę czuje się jakbym narzekał. Lekko nie było ale czekała nas super przygoda!

Lądowanie, podróż, trekking i jesteś w base campie - zaczynasz “zarabiać na swój ZUS”. Jak wygląda typowy dzień fotografa w base campie?

Przeważnie słyszałem Andrzeja w namiocie obok, który zawsze pierwszy zbierał się na śniadanie. Raz wcześniej raz później wstawałem za nim. Po opuszczeniu namiotu zazwyczaj witały nas chmury, ale jak w końcu pojawiało się słońce, można było się nieźle zapatrzeć na lokalne górki. Kawa, jajka i mycie zębów. W słoneczny dzień najpierw wysuszyć śpiwór. Zrobić pranie i ewentualnie wziąć prysznic haha. Później było ogarnianie jakiś bieżących obowiązków. Będąc w Base Campie fajnie obserwować całe otoczenie o różnych porach dnia i nocy. Pamiętam, pierwszego dnia słonecznej pogody - chciałem sfotografować wszystko z każdej strony - jakby miało nie być jutra. Z upływem czasu to miejsce stało się moim domem, więc zdjęcia robiłem już tylko, gdy zauważyłem coś „niecodziennego”.

W takim miejscu chyba ciężko nie robić zdjęć wszystkiemu! © Bartek Pawlikowski

Co pakujesz ze sobą i na siebie, gdy wychodzisz z bazy robić zdjęcia Andrzeja w akcji?

Na tej wyprawie przez wysokość wchodził w grę tryb „fast & light”. W plecaku jeden aparat i dwa obiektywy (24-70 i 70-200) gruszka i extra bateria. Dodatkowa puchówka, łapawice puchowe i prowiant. Często miałem też ze sobą dodatkowy aparat kompaktowy, który wisiał na szyi w gotowości.

Poza obowiązkami macie też czas na trochę luzu? Jak spędzacie czas gdy nie ma pogody?

Jasne! Myślę, że przede wszystkim spędzamy tam świetnie czas. Oczywiście gramy w karty lub inne gry planszowe. No i rozmawiamy, całkiem sporo na wszystkie możliwe tematy. Na tej wyprawie był z nami Carlos więc też uczyliśmy go mówić po Polsku a on nas po Hiszpańsku. Jednego dnia zorganizowaliśmy nawet karaoke!

W Base Campie spędzacie długie tygodnie. Co dzień te same gęby, ta sama rutyna, masakryczny mróz, jedzenie, któremu daleko do żurku z szeratona i szato brią z borowikami. Do tego wiatr, śnieg i lawiny dookoła. Jak nie zwariować w takich warunkach?

Myśle, że każdy z nas Wie na co się pisze. Wszyscy jesteśmy w jakiś sposób związani z aktywnością na świeżym powietrzu. Nie robimy tego za karę. Wręcz przeciwnie. Wiadomo, że każdy ma czasem gorszy dzień, ale ekipa potrafi bardzo szybko poprawić humor. Wszyscy zazwyczaj świetnie się znamy. Jesteśmy zgraną paczką i to jest chyba najważniejsze.

Myślisz że “zwykły” komercyjny fotograf poradziłby sobie z takimi warunkami? Na miejscu w ogóle pojawiają się tacy?

Andrzej Bargiel pod Everestem © Bartłomiej Pawlikowski / Red Bull Content Pool

Myślę, że jak jest uparty to na pewno, ale ja nie spotkałem żadnego innego fotografa, bo byliśmy jedynym teamem działającym w tamtym rejonie.

Przychodzi dzień ataku szczytowego. Jak na tę okoliczność zmieniają się procedury i obowiązki?

Każdy z nas udaje się do wcześniej ustalonego miejsca. Z niecierpliwoscią śledzimy postępy i czekamy na komunikaty nadawane przez radio. Tutaj już Andrzej gra pierwsze skrzypce a my robimy wszystko, żeby go wspierać.

Będąc pod Mount Everestem dotarłeś do obozu drugiego. Chyba nie jest coś co w CV ma każdy fotograf? Jak Ci się to udało? Podobno samo przejście przez Icefall to czysty hardcore.

Tak, dotarłem do obozu drugiego. Na pewno jest to mój osobisty rekord wysokości i niezwykłe doświadczenie, które miałem okazje przeżyć. Byłem średnio zaaklimatyzowany i wysokość mocno „dojechała” mnie na ostatnich metrach. Chłopaki cały czas żartują, że wyglądałem na dość zmęczonego... Sam Icefall to niezła ruletka, lodowiec zmienia się dosłownie z godziny na godzinę a otoczony jest wysokimi ścianami, na które od rana świeci słońce. Przez to wszystko zagrożenie lawinowe rośnie w zawrotnym tempie. Najbezpieczniej jest się nim poruszać w nocy ale muszę przyznać, że jest to zupełnie inna plansza. Ogromny labirynt śnieżny wśród seraków. Zdecydowanie jedno z najpiękniejszych i najniebezpieczniejszych miejsc jakie widziałem.

W takich warunkach i na takiej wysokości może się stać wszystko. Myślisz, że emocje, które odczuwasz mają wpływ na wygląd twoich zdjęć?

Andrzej szykuje się do ataku © Partek Pawlikowski

Tak! Zdecydowanie. W każdym z nas kotłują się różne ekstremalne emocje. Wszystko to widać na spalonych od słońca twarzach. Ukształtowanie terenu i ograniczone możliwości poruszania się sprawiają też, że niektóre kadry są nieco prostsze niż zazwyczaj. Moim zdaniem nie oznacza to jednak, że są gorsze.

Wyjście na Mount Everest przez Andrzeja i zjazd na nartach to najbardziej szalony pomysł w historii narciarstwa wysokogórskiego. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek w ogóle uda się to zrobić. Jak miało przebiegać fotografowanie ataku i zjazdu. Jaki miałeś na to pomysł? Jak długo studiowałeś górę i potencjalne możliwości?

Taaa, to nieźle pokręcona akcja haha! Podczas zjazdu na bank najważniejszą rolę miał Bartek - brat Andrzeja. To on tak naprawdę, miał udokumentować zjazd za pomocą drona i oddać skalę całego przedsięwzięcia. Ja i Carlos (operator) mieliśmy czekać na Andrzeja w Obozach. Złapać momenty, na których do nas dojeżdża i uchwyicić emocje po zjeździe. No i oczywiście być wsparciem technicznym. Mimo wszystko fotografowanie zjazdu nie jest łatwą sprawą. Zdjęcia można oczywiście robić na sporym zbliżeniu, ale nie widać wtedy ogromu tej góry. Z drugiej strony robienie zdjęć szerokim obiektywem sprawia, że narciarz jest malutkim elementem całej układanki. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze bardzo ograniczone możliwości poruszania się no i to co najważniejsze – jedna szansa na wykonanie zdjęcia. Będąc w stromym miejscu musisz wziąć pod uwagę zagrożenie lawinowe i linie zjazdu Andrzeja. Wszystko wymaga niezłego spięcia w całość. Dlatego myśle, że tutaj rola Bartka jako operatora drona była kluczowa. Jest w stanie za pomocą ruchomego obrazku pokazać zarówno otoczenie jak i piękne narciarstwo.

Jak ważne jest w takich chwilach to, że sam jesteś narciarzem i wspinaczem?

Myśle, że żeby robić dobre zdjęcia sportowe, musisz przede wszystkim rozumieć ten sport. Musisz znać techniczne strony tego wszystkiego. Znać trudności i kluczowe momenty, a na koniec dodać do tego własne emocje i zatrzymać to wszystko na jednym zdjęciu.

Po przerwaniu misji zrobiłeś serię zdjęć przed i po, które obiegły świat. To chyba dobre podsumowanie tego co się tam działo? Jak czułeś się gdy wiedziałeś, że wracacie do domu cali i zdrowi?

Myślę, że można sporo wyczytać z naszych twarzy… Bartek Pawlikowski

Informacja o powrocie do domu zmieniła wszystko. Czułem się świetnie. Wiedziałem, że wkrótce zjem coś dobrego, zobaczę moich bliskich i pojadę na wakacje z moją dziewczyną. Czułem, że niezła przygoda za nami i cieszyłem się, że wszyscy wracamy w jednym kawałku. Tak samo uśmiechnięci, jak na początku wyprawy.

Wrócisz jeszcze pod Mount Everest?

Dobre pytanie! Myślę, że jeszcze trzy lata temu nie uwierzyłbym, że kiedykolwiek tam będę, a teraz muszę odpowiedzieć czy tam wrócę. Na ten moment ciężko powiedzieć. Czas pokaże!

