B-Girl Ayane: Igrzyska dają nowe możliwości

Urodzona w mieście Osakasayama, w Japonii, ale breaking zaczęła trenować 10 lat później w Osace. Tak, Ayane swoją przygodę z tym tańcem rozpoczęła wcześnie – chwilę po tym, jak zobaczyła, co na japońskiej scenie wyczyniają B-Girls: Shie-Chan i Narumi. Jak wspomina, tak bardzo była jednocześnie zszokowana i zafascynowana tym, co widziała, że od pierwszej chwili wiedziała, że też chce być B-Girl. Najlepiej taką, jak jej pierwsze idolki.

Urodzona w mieście Osakasayama, w Japonii, ale breaking zaczęła trenować 10 lat później w Osace. Tak, Ayane swoją przygodę z tym tańcem rozpoczęła wcześnie – chwilę po tym, jak zobaczyła, co na japońskiej scenie wyczyniają B-Girls: Shie-Chan i Narumi. Jak wspomina, tak bardzo była jednocześnie zszokowana i zafascynowana tym, co widziała, że od pierwszej chwili wiedziała, że też chce być B-Girl. Najlepiej taką, jak jej pierwsze idolki.

Urodzona w mieście Osakasayama, w Japonii, ale breaking zaczęła trenować 10 lat później w Osace. Tak, Ayane swoją przygodę z tym tańcem rozpoczęła wcześnie – chwilę po tym, jak zobaczyła, co na japońskiej scenie wyczyniają B-Girls: Shie-Chan i Narumi. Jak wspomina, tak bardzo była jednocześnie zszokowana i zafascynowana tym, co widziała, że od pierwszej chwili wiedziała, że też chce być B-Girl. Najlepiej taką, jak jej pierwsze idolki.

Ayane vs Kami – Round of 8 – Red Bull BC One 2020

B-Girl Shie-Chan była zresztą jej pierwszą nauczycielką. To głównie pod jej okiem, i B-Boya Kazuhiro, uczyła się podstaw breakingu. Na wyższy poziom pomogła jej wskoczyć B-Girl Na-Gi, od której Ayane uczyła się poważnej rywalizacji. Z jej pomocą, stała się jedną z najlepszych tancerek w Japonii, wygrywając m.in. The Battle of The Year 2018, a dwa lata później

Shigekix vs Alkolil - Finał Red Bull BC One 2020

Dzięki swojej siostrze zakochał się w breakingu, a potem… został najmłodszym zawodnikiem startującym w światowym finale Red Bull BC One (w 2017 roku, w Amsterdamie), brązowym medalistą podczas młodzieżowych igrzysk w Buenos Aires (w 2018 roku), aż wreszcie mistrzem świata Red Bull BC One (w 2020 roku, w Salzburgu). A ledwie skończył 18 lat!

Dzięki swojej siostrze zakochał się w breakingu, a potem… został najmłodszym zawodnikiem startującym w światowym finale Red Bull BC One (w 2017 roku, w Amsterdamie), brązowym medalistą podczas młodzieżowych igrzysk w Buenos Aires (w 2018 roku), aż wreszcie mistrzem świata Red Bull BC One (w 2020 roku, w Salzburgu). A ledwie skończył 18 lat!

Dzięki swojej siostrze zakochał się w breakingu, a potem… został najmłodszym zawodnikiem startującym w światowym finale Red Bull BC One (w 2017 roku, w Amsterdamie), brązowym medalistą podczas młodzieżowych igrzysk w Buenos Aires (w 2018 roku), aż wreszcie mistrzem świata Red Bull BC One (w 2020 roku, w Salzburgu). A ledwie skończył 18 lat!