Brajan Nowak: Chcę walczyć o tytuł Mistrza Świata w Pumptracku

Maciej Świerz: Brajan, ogromne gratulacje! Zakwalifikowałeś się na Mistrzostwa Świata w Pumptracku. Opowiedz, proszę, jak do tego doszło.

Dziękuję! Zawody eliminacyjne odbywały się w Koszycach na Słowacji. Już w poprzednim sezonie, gdy zacząłem naprawdę dobrze czuć się na rowerze postanowiłem, że przycisnę trening jeszcze mocniej i w kolejnym roku spróbuję wystartować w kwalifikacjach za granicą. No i tak się stało – kilka tygodni temu pojechałem na takie zawody. To był mój pierwszy start w przystanku eliminacyjnym do Mistrzostw Świata i poszło na tyle dobrze, że udało mi się wygrać. Na miejscu pojawili się riderzy ze światowej czołówki, ale okazało się, że moje treningi i przygotowania dały radę – po prostu byłem najszybszy.

Czyli pierwszy raz pojawiłeś się na kwalifikacjach do Mistrzostw Świata i od razu wygrałeś? Myślę, że warto to mocno podkreślić.

Tak, to był mój pierwszy start w takich zawodach, więc tym bardziej cieszę się, że skończyłem je na pierwszym miejscu.

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby móc wystartować w takich zawodach?

To nie jest jakoś bardzo skomplikowane. Trzeba mieć ukończone co najmniej 17 lat (rocznikowo) i posiadać licencję UCI. Oczywiście poziom jest na tyle wysoki, że raczej nie zdarzają się riderzy, którzy wpadają na zawody "z ulicy". Żeby powalczyć o dobre wyniki, naprawdę trzeba – jak to mówią – „coś jeździć”.

Czy przygotowując się do tych zawodów, trenowałeś typowo pod ten jeden tor? Da się w ogóle planować trening pod konkretną trasę?

Najwięcej trenuję na “moim” torze pod Rzeszowem. Staram się po prostu jak najwięcej jeździć, skaczę transfery, próbuję nowych rzeczy – ale to właśnie godziny spędzone na torze dają mi najwięcej. Wiadomo, zimą wrzucam trochę siłowni, żeby się nie zastać, ale rower to dla mnie podstawa.

A co do treningu pod konkretny tor – ja co prawda trenuję głównie u siebie, ale staram się też dużo startować, m.in. w cyklu Nie Pompujesz – Nie Jedziesz. Same zawody są dla mnie super formą treningu. Mam też taki dziwny nawyk, że na każdym torze szybko się odnajduję, potrafię się dopasować i od razu mam fun z jazdy.

Śledząc Twojego Instagrama, zauważyłem, że poza pumptrackiem bawisz się też na rowerze dirtowym, a nawet na motocyklu. Jak wygląda Twój typowy tydzień treningowy?

Najwięcej czasu spędzam na BMX-ie, jeżdżąc po pumptracku. Trenuję co drugi dzień – na zmianę trening, przerwa – i tak cały czas. Czasem wsiadam na dirtówkę, skaczę hopki – i ta technika również przekłada się na jazdę na pumpie.

No dobrze, ale muszę zadać to pytanie. Pumptrack to jednak dość niszowy sport. Dzięki braciom Godziek w Polsce popularne są slopestyle, freeride, enduro... A Ty postawiłeś na coś mniej znanego – dlaczego?

Tak się złożyło, że przeprowadziłem się z rodzicami pod Rzeszów. Poznałem sąsiadów, którzy budowali tam ziemny pumptrack. Zacząłem jeździć – jeszcze na biegówce – i w sumie tak już zostało. Downhill, freeride czy dirt też mnie kręcą, ale to ściganie na pumpie sprawia mi największą frajdę.

Wydaje mi się, że to świetny sport na rozpoczęcie rowerowej przygody – niezależnie od tego, co się potem robi. Trudno jest zacząć?

Właśnie nie! Pumptrack jest super, bo dostęp do niego jest coraz łatwiejszy. Wystarczy kask i jakikolwiek rower – i można zaczynać. Tory budowane są teraz prawie w każdym mieście, więc jeśli ktoś ma trochę motywacji, to bez problemu spróbuje.

A jak to było u Ciebie? Zaczęło się od biegówki pod domem – a potem?

Przez pierwsze kilka lat jeździłem po prostu dla siebie, a z czasem zaczęły się zawody. Od mniej więcej siedmiu lat ścigam się już regularnie i z każdym sezonem tych startów i jazdy jest coraz więcej.

Od lat jesteś w czołówce największych zawodów pumptrackowych w Polsce. Czy to był dobry wstęp do tego, co się dzieje teraz?

Brajan Nowak na zawodach Nie Pompujesz - Nie Jedziesz © Adam Głosowic

Zdecydowanie. To właśnie w cyklu Nie Pompujesz – Nie Jedziesz przekonałem się, że mam potencjał, żeby ścigać się z najlepszymi. Startuję tam w kategorii PRO razem z czołowymi riderami z Polski. Kiedy okazało się, że jestem jednym z najszybszych w kraju, pomyślałem, że warto sprawdzić się też za granicą. Cieszę się, że mamy aż osiem przystanków tego cyklu – dzięki temu regularnie się ścigam i nie stresuję się na zawodach międzynarodowych, bo adrenalina na starcie jest mi już dobrze znana.

Z którymi polskimi riderami najbardziej lubisz się ścigać?

Z całą ekipą, którą regularnie spotykam na Nie Pompujesz – Nie Jedziesz: Michałem Białajczukiem, Mateuszem Skibińskim, Mikołajem Pysznym i przede wszystkim z Dawidem Kożuchem – od lat mocno walczymy o złote medale!

Ulubieni riderzy są, to teraz ulubione tory.

To trudne pytanie, bo naprawdę czuję się dobrze praktycznie na każdym torze. Po jednym dniu treningów potrafię się wkręcić i mam mega fun. Gdybym miał wybrać jeden tor w Polsce, to byłby to Rzeszów – bardzo zróżnicowany, z wieloma zakrętami, hopkami i stolikami, więc można trenować wiele elementów. A za granicą – Tosovice w Czechach. Świetna miejscówka, duży tor i super przygotowanie zawodów. Zbudowany przez ekipę, która działa w całej Europie.

Sezon trwa, a jazdy i ścigania przed Tobą jeszcze sporo. Co planujesz na lipiec, sierpień i wrzesień?

Na pewno chcę dokończyć cykl NPNJ i powalczyć o klasyfikację generalną. Najważniejszy punkt sezonu to oczywiście Mistrzostwa Świata, o których już rozmawialiśmy – odbędą się we wrześniu w Szwajcarii i nie mogę się ich doczekać. W sierpniu czekają mnie też Mistrzostwa Polski – też bardzo ważne zawody. Dużo jazdy, a tak naprawdę wszystko potrwa aż do października.

Zakładamy scenariusz: jedziesz na Mistrzostwa Świata i idzie Ci naprawdę dobrze. Co dalej?

Gdybym wylądował w pierwszej dziesiątce, a może nawet w pierwszej piątce, to miałbym jeszcze więcej motywacji, żeby trenować dalej i w kolejnych sezonach powalczyć o tęczową koszulkę mistrza świata. To mój główny cel – a tegoroczne zawody pokażą, jak realne są te marzenia. Co roku chcę jeździć coraz lepiej, startować za granicą i walczyć o medale na największych imprezach międzynarodowych.

Czyli 5 września trzymamy kciuki za miejsce w TOP5.

Tak jest – będę bardzo wdzięczny i zobaczymy, jak pójdzie!