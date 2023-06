Wywiad z Dawidem Czekajem: Z Crankworx prosto na Red Bull Roof Ride Rookies

Maciej Świerz: Dawid, za Tobą pierwszy start na Crankworx Innsbruck. Jak to się stało, że wylądowałeś na zawodach i jak Ci poszło?

Dawid Czekaj: Zawsze chciałem wylądować na jakiejkolwiek konkurencji na festiwalu Crankworx i od dłuższego czasu starałem się zgarnąć dziką kartę na Speed & Style. W tym roku znów zgłosiłem się do organizatorów, ale na początku też nie dostałem dzikiej karty. Dopiero dwa dni przed zawodami okazało się, że jednak mogę wystartować. Spakowałem się z Karoliną i jak najszybciej dojechałem do Innsbrucka. Postawiłem bardziej na triki, bo myślałem, że one "odejmują” więcej czasu. Ostatecznie okazało się jednak, że dużo ważniejsza jest prędkość, więc nie dostałem się do finałów.

Planujesz kolejny start w Crankworxach?

Tak, na pewno w Speed & Style. To był mój pierwszy start, więc tak naprawdę było to dla mnie zapoznanie się z zawodami. Wiem już mniej więcej, co i jak. W przyszłości postawię bardziej na sprawdzone triki, trochę mniej stylu, ale większą prędkość, bo tak jak mówiłem, okazało się, że to właśnie ona jest najważniejsza.

Na Crankworxach są też inne, nieoficjalne konkurencje takie jak Brap Off i Scrub Off. Na obie konkurencje udało mi się wbić, a na Scrub Offie udało mi się nawet wygrać takiego nieoficjalnego best tricka. W sumie to całkiem nieźle i mocno się jaram!

Teraz szybkie przestawienie głowy i kolejne zawody w Katowicach.

No tak. Kolejny weekend to Red Bull Rookies i cały Red Bull Roof Ride. Mocno się jaram, bo może się na nim pokazać cała scena MTB freestyle, łamane na jibbing. (śmiech) To fajna okazja, żeby zaprezentować się przed lokalną publicznością i pokazać swoje umiejętności na żywo.

Jarasz się? Myślisz, że poziom na miejscu będzie bardzo wysoki? Rywalizacja na pewno będzie mega zacięta, bo w puli nagród za samo pierwsze miejsce jest sprzęt za ponad 20 tysięcy złotych!

Pula nagród na pewno podkręca wszystkich, żeby odpalać najlepsze bangery, jakie każdy ma wytrenowane. Cała finałowa dwunastka wyjedzie z Katowic z kompletem nowych kasków Abusa, a reszta sponsorów również dorzuciła sporo fajnych bajerów. To świetna okazja, dzięki której młodzi riderzy mogą się wykazać i uważam, że trzeba takich organizować w Polsce jak najwięcej. Bardzo tego brakuje. Mało jest zawodów dirtowych i slopestyle’owych. Zupełnie nie wiem dlaczego. Dużo jest zjazdu i enduro, a brakuje tego freestyle’u i tych hopek!

Dwie hopy, dwa triki... Masz już swój plan?

Coś tam już się powoli tworzy w mojej głowie, ale myślę, że ostateczną decyzję podejmę dopiero na miejscu, gdy złapię już wczutę na hopach.

Obaj wiemy, że jesteś jednym z faworytów, ale kto – poza Tobą – może powalczyć o podium?

W Rookies jest cała masa bardzo zdolnych chłopaków. Jest cała reprezentacja krakowskiej Legii Kraków, chłopaki z Warszawy, ekipa która trenuje u Dawida Błazińskiego i kilku starych wyjadaczy. Naprawdę ciężko powiedzieć i myślę, że to będzie bardzo zacięta rywalizacja.

W zawodach wystartuje też Natalia Niedźwiedź. Myślisz, że w kolejnych latach więcej dziewczyn powalczy o nagrody?

Natalia będzie startowała w Red Bull Rookies i na pewno świetnie zaprezentuje się wśród chłopaków. Myślę, że wyląduje gdzieś w czołówce, bo naprawdę stać ją na dobry przejazd. Jestem przekonany, że w przyszłości w zawodach freestyle’owych startować będzie coraz więcej dziewczyn , które będą niebawem katować tak mocno jak chłopaki. Na zawodach w innsbrucku widziałem Paricie Druwen. Ona robiła przez spine’a podwójnego truckdrivera, więc widać, jak wysoki jest to poziom. Jestem przekonany, że prędzej czy później będziemy oglądać rywalizację kobiet w slopestyle’u!

No dobra, to w planie Roof Ride i… całe lato wolne? Masz jakieś plany na kolejne starty, filmy, rowerowe wakacje?

Przełom maja i czerwca był dla mnie mega intensywny. Muszę przyznać, że jeszcze nie miałem w życiu takiego okresu, żeby tylko szybko się przepakowywać i jeździć z eventu na event. Oczywiście jest to mega fajne przeżycie. Poznałem nowych, bardzo ciekawych ludzi, zebrałem mnóstwo doświadczenia, ale mam nadzieję, że w lipcu pojeżdżę trochę więcej dla samego siebie na lokalnych hopkach z ziomalami.

Co do planów na resztę sezonu, to na pewno będziemy chcieli z Kefirem nagrać jakiś grubszy projekt, plus moim głównym celem jest dostanie się na Swatch Nines. W lipcu skupię się więc na produkcji klipu kwalifikacyjnego właśnie na ten event. Mam wrażenie, że ta impreza jest skrojona właśnie dla mnie, bo chodzi w niej o coś nowego, nietypowego i na pewno dobrze bym się na niej odnalazł. Tak, to właśnie moje plany na drugą część sezonu...

Dawid brał udział w projekcie Red Bull Bike Part i mocno przyczynił się do powstania naszego filmu:

16 min Red Bull Bike Part 2.0 Bracia Godziek i najbardziej kreatywni polscy riderzy zapraszają na Red Bull Bike Part 2.0!

