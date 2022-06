Dawid Godziek przed Crankworx Innsbruck: "Jestem w dobrej formie!"

Na BMXa wsiadam bardzo rzadko. Nawet nie pamiętam kiedy ostatni raz latałem na hopach dirtowych. Dostałem zaproszenie na X-Games i muszę przyznać, że jeszcze nie wiem co z tym zrobię. Poprosiłem organizatorów o przesłanie projektu toru z nadzieją na to, że to nie będzie kolejny event, na którym zawody zostaną rozegrane na trailsowych, pionowych hopach, które kompletnie nie nadają się do wykonywania jakichkolwiek trików. Jak zdarzy się cud i na trasie pojawią się duże hopy z bezpiecznymi lądowaniami, to będę myślał co dalej z tym wszystkim zrobić. Zawody są organizowane w Kalifornii, więc miejsce jest mocno zajawkowe. Do tego termin bardzo mi pasuje, bo później poleciałbym na kolejne zawody MTB w okolicy. Wszystko mogłoby bardzo fajnie wypalić.