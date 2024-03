Wywiad: Dawid Godziek przed startem w Crankworx Rotorua

Zanim skupicie się na transmisji, sprawdźcie co słychać u Dawida, którego złapaliśmy na krótką rozmowę:

Maciej Świerz: Witam kierownika! Jak się jeździ na nowych rowerach?

Dawid Godziek: A dzień dobry! Rowery mega pozytywnie. Jaram się. Trochę pojeździłem na nowym elektryku. Trochę poświrowałem na stumpjumperze - mega skoczny rower. Najwięcej czasu spędziłem jednak na dirtówce. Na początku trochę się obawiałem, bo model P3, na którym jeżdżę, jest trochę dłuższy od mojego poprzedniego roweru. Bałem się, że przez to będzie się na nim ciężej kręcić triki, ale okazało się, że rower jest bardziej stabilny na dużych lotach, a rotacje robi się dokładnie tak samo, jak na krótszym rowerze.

Jak Ci przebiega aklimatyzacja w Nowej Zelandii? Tylko dirtóweczka, czy elektryk i endurko też wlatuje?

Plan na aklimatyzację był dość ambitny, więc zabrałem ze sobą dirtówkę i endurówkę, ale niestety na duży rower wskoczyłem tylko raz. Stwierdziłem, że nie warto ryzykować, bo przede mną jeden z najważniejszych startów sezonu. Musiałem wjeździć się w mały rower, przypomnieć sobie kilka trików, tym bardziej, że przez kilka tygodni byłem trochę "wyłączony" przez delikatnie uszkodzone kolano. Ta “klasyczna” aklimatyzacja przebiegła świetnie. Cieszę się, że poleciałem do Nowej Zelandii o wiele wcześniej i mogłem na spokojnie powalczyć z jetlagiem, bo ta 12-godzinna zmiana to duże wyzwanie dla głowy. Tym razem do Rotoru'y dojadę świeżutki i już na pierwszych treningach będę mógł działać na pełnej!

W social mediach wszyscy widzieliśmy, że trenowałeś z Emilem Johanssonem i Erikiem Fedko, jak Ci się jeździ z chłopakami?

Wspólne treningi z Erikiem i Emilem wypadły super pozytywnie. Cieszę się, że mieliśmy z Emilem czas na to, by trochę się ze sobą zżyć i po prostu spędzić razem czas. Mam wrażenie, że wyluzował i jest trochę bardziej obecny wśród ziomków. Erik i Emil są w bardzo mocnym gazie, więc te treningi przebiegały na naprawdę wysokim poziomie. Wzajemnie się nakręcaliśmy i motywowaliśmy. Wyszło naprawdę kozacko.

Emil ma też bardzo dużo wiedzy i różnych “przekminek” na temat jazdy, życia, zdrowia i tak dalej. Widać, że poświęca dużo czasu na ogarnięcie tego wszystkiego. Kiedyś myślałem, że skrywa to dla siebie i nie chce się tym dzielić z konkurencją, a okazało się, że zupełnie nie. Bardzo pozytywnie mnie tym wszystkim zaskoczył, bo często chętnie rzucał jakąś wskazówką, poradą lub pomysłem. Jeśli chodzi o nowości, to widziałem też jakieś drobne podpórki w jego wykonaniu, więc okazuje się, że serio nie jest robotem, tylko człowiekiem! (śmiech)

Trasa w nowej Zelandii. Będzie coś nowego, czy raczej jedziemy po staremu?

Będzie bardzo podobna do ubiegłego roku. Zmieni się tylko pierwsza konstrukcja, bo po prostu była stara, spróchniała i musieli ją wymienić. Nadal mamy zaczynać od sekcji, na której do wyboru będzie płaski drop i step down, ale ma to wyglądać nieco inaczej. Już dziś będziemy to sprawdzać, a jutro ruszamy z pierwszymi treningami. W połowie toru była też taka deska, na której robiliśmy nose bonki, ale też mają to wymienić na coś bardziej kreatywnego. Podobno stanie tam jakiś spine lub pionowa hopa. Zobaczymy.

A co z tobą? Nowy sezon, nowy Dawid Godziek? Czy nowy sezon, stary Dawid Godziek z kilkoma nowymi smaczkami?

Nowy sezon, ale Dawid Godziek ciągle ten sam. Będzie kilka nowych smaczków. Mam nadzieję! Na najbardziej hardkorowe kombinacje raczej nie będę się rzucał. Jest to pierwszy start sezonu. Chcę rozpocząć na pewniaka i bez szaleństw. Z doświadczenia wiem, że w ciągu sezonu lepiej mi się wrzuca nowe triki niż na początku, więc nie będę na siłę ze sobą walczył.

Jak przygotowywałeś się przez zimę? Wprowadziłeś coś nowego do treningów?

W zimie mocno skupiałem się na wydolnościówkach, żeby podczas przejazdu, na ostatniej przeszkodzie nadal mieć power do przypedałowania i zrobienia najbardziej efektownych trików. Sam fizjocito zauważył, że w ubiegłym sezonie to właśnie ostatnia przeszkoda była moją piętą achillesową. Na tym się skupiłem. Żeby była moc w nodze i para w płucach na końcu każdego przejazdu. Współpracowałem z fizjoterapeutą i trenerem na siłowni. Przepracowałem naprawdę konkretną liczbę godzin i jestem pewny, że przełoży się to na mój performance.

Big Air w RPA otworzył ci w głowie jakąś nową szufladkę? Aktywował nowy tryb, który wykorzystasz na zawodach?

Wyjazd do RPA utwierdził mnie w przekonaniu, że Big Air to jakieś chore gówno i można się na takich hopach naprawdę konkretnie rozwalić. Na pewno wykorzystam na zawodach to, że już wiem, że slopestyle jest fajny i można się przewracać i nic sobie nie zrobić. (śmiech) Paradoksalnie wyjazd na Big Air sprawił, że jeszcze bardziej pokochałem slopestyle. Mimo wszystko, po powrocie z Nowej Zelandii planuję jednak złożyć mocniejszą freeride’ówkę i powoli wlatywać się w te wielkie hopy. Zobaczymy co z tego będzie…

Wracamy do Nowej Zelandii. Masz już plan na swój przejazd?

Plan na przejazd mam. Stworzyłem go w swojej głowie już mniej więcej miesiąc temu. Trochę się zmienia i ewoluuje, ale główne założenie jest proste. Chcę przebić to, co zrobiłem w poprzednim sezonie. Zweryfikowałem, gdzie pojawiły się moje “słabsze triki”. W tych miejscach będę chciał nadrobić i dorzucić jeszcze więcej na ostatniej hopie.

Będzie jakiś ciekawy smaczek?

Będzie! Trik, który w sumie robię od bardzo dawna, ale nigdy na zawodach. Zawsze mi się wydawało, że jest mega ryzykowny i dlatego odpuszczałem, ale gdy ostatnio trochę się nad tym zastanowiłem, to chyba nigdy się przy nim nie przewróciłem. Świetnie będzie w końcu go wylądować i zobaczyć później na video!

Wyznaczyłeś sobie jakiś cel na zawody?

Tak, w pierwszym przejeździe chcę poprawić przejazd z zeszłego roku i na czysto odjechać każdy trik, a w drugim przejeździe dołożyć do pieca jeszcze więcej i trochę zaryzykować na ostatniej hopie. Bardziej niż kiedykolwiek? Tak myślę. Jak to wszystko siądzie, to naprawdę będzie BENGER!

Widziałeś Emila na treningach. Jest w formie?

Oczywiście jest w formie. Katował całą zimę, ale nic co zobaczyłem jakoś bardzo mnie nie zdziwiło. Chociaż w sumie zrobił przy nas cashrolla. Z tego co mówił, był to pierwszy raz, gdy odjechał ten trik na korze. (miękkim lądowaniu) Powoli przemyca “moje triki” do swojego repertuaru. Mówił, że katuje twistera. Ja też dorzucam do swoich trików 360-tki z tailwhipami i downside’ami, więc będziemy się uzupełniać.

Co z Erikiem Fedko? W ostatnim sezonie nie szło po jego myśli, a wygląda na to, że teraz jest w gazie.

Jeśli chodzi o Erika to jestem w szoku. Ma tyle energii w swojej jeździe, że jestem w niej zakochany. Dopracował naprawdę grube triki i moim zdaniem w tym sezonie będzie stawał na podium. W ubiegłym roku zaliczył kontuzję, musiał trochę odpuścić, ale teraz ta cała skumulowana energia sprawia, że jest w mega gazie!

Co twoim zdaniem może nas wszystkich zaskoczyć w tym sezonie?

Całkiem szczerze, to największym zaskoczeniem może być strajk zawodników.

Jaki strajk?

No od pewnego czasu, zwracamy uwagę organizatorom festiwali Crankworx na to, że chcielibyśmy poprawić warunki panujące na zawodach. Mamy wypisane kilka zasadniczych kwestii, na które chcemy zwrócić uwagę. Chodzi głównie o kwestie naszego bezpieczeństwa, więc jest to dla nas wszystkich kluczowa sprawa.

Nie ma żartów! To nie drążę i zapytam tylko jaki plan po zawodach? Zostajesz na wakacjach, czy back to work i szykujesz się na kolejne zawody?

Wracam do domu, uciekam na krótkie wakacje, żeby doprowadzić kolano do idealnego stanu, a później w kwietniu szykuje się na kolejne zawody. Odpalam backyard w Suszcu i skupiam się na przygotowaniach do Crankworx Cairns!