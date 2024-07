Wywiad: Dawid Godziek przed startem w Red Bull Joyride

W Innsbrucku zabrakło mi chyba dwóch albo trzech barspinów i być może rzeczywiście nie byłem do końca zadowolony. Trochę zdziwiłem się przy punktacji, gdy zobaczyłem, jak sędziowie ocenili mój przejazd. Dopiero później, gdy na spokojnie przeanalizowałem wszystko po zawodach, doszło do mnie, że inni zawodnicy również popełnili jakieś błędy. W Innsbrucku chciałem po prostu zrobić swój wymarzony przejazd, ale jeśli nie tam, to może uda się tutaj, w Kanadzie? Jestem też świadomy tego, że na każdych zawodach przydarzają się mniejsze lub większe błędy, bo ciężko zrobić wszystko dokładnie tak, jak się zaplanuje. To, co jest w głowie, to jedno, ale jednak rzeczywistość i to, co dzieje się w przejeździe, to jednak trochę inna bajka. Czasem trzeba pójść na jakiś kompromis, by dojechać do mety i zrobić wynik.