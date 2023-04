Dodo Knitter: "Najlepsza majówka może być bardzo niedaleko"

Swoje podróże zaczynała z przyjaciółką, jeżdżąc autostopem po całej Europie. Potem pojawiły się pierwsze i długie wyjazdy solo. Na dziś odwiedziła już ponad 60 krajów. Jak wraca do Polski, to spędza czas z rodziną na Kaszubach i tam nadal odkrywa nowe miejsca do mikro wypraw i odpoczynku.

Mam taki swój tryb podróżniczy, że zimę i wczesną wiosnę spędzam w tropikach. To są zazwyczaj dłuższe wyjazdy. Jak zaczyna się robić cieplej w Polsce, to wracam. Już tydzień jestem w domu. Zachwycam się teraz wiosną, kiedy wszystko wokół się zieleni.

Natomiast latem sporo podróżuje po Polsce i Europie. Co roku wczesną jesienią, przechodzę pieszo fragmenty polskiego wybrzeża. Najczęściej moja wędrówka trwa wtedy około 4 dni. Po raz pierwszy zdecydowałam się na takie przejście tylko do Łeby, jak miałam niespełna 14 lat.

Na moim koncie długodystansowym mam przejście szlaku Camino de Santiago w Hiszpanii i Portugalii. W Polsce często dostrzegam te oznakowania, bo pełny szlak również biegnie przez nasz kraj. Jak jestem w domu, to bardziej zależy mi na krótkich wypadach, niż tych dłuższych. Jak kiedyś tutaj osiądę, to może będę realizować nieco dłuższe wyjazdy po Polsce. Marzą mi się wyzwania, by przejść tm.in. trasę z Bieszczadów do Szczecina.

Polecam też wycieczki rowerowe, szczególnie niedaleko miejscowości Drzewicz i Małe Swornegacie. We Wdzydzach znajduje się Muzeum- Kaszubski Park Etnograficzny, czyli skansen, gdzie zgromadzono ponad 50 obiektów architektury ludowej z obszaru całych Kaszub i Kociewia. Jeśli chodzi o miejsca noclegowe to polecam kilka, jak BABILON Home & Family w Borach Tucholskich, Osadę Swory w Małe Swornegacie czy Glamping Podniebny w Borsku.

Zdecydowanie polecam, daje bardzo dużą wolność, ponieważ można zabrać wszystko, co jest potrzebne. Mój samochód to passat, który został nieco przekształcony w vana, w którym mogę spać, ugotować sobie jedzenie czy popracować.

Majówkę spędzam na Kaszubach. Będę gościć koleżankę. Chciałabym jej pokazać moje okolice, bo będzie to jej pierwszy raz w tym regionie. Z pewnością zorganizuje tzw. wycieczkowy klasyk, czyli odwiedzimy Skansen we Wdzydzach oraz pojedziemy na kładkę w pobliżu dębu Bartusia (Bory Tucholskie). Jednak plan wycieczki zależy od pogody.

Wielu z nas zawsze czeka na tę przerwę, często planuje już wcześniej kierunek podróży. Jednak są i tacy, co nie planują, jak ja. Jak podchodzisz do swoich podróży, tych krótszych – ile w tym jest planowania, a ile spontanu?

Jak myślę o takim wyjeździe majówkowym, to jest to podróż w Bieszczady, jeszcze w trakcie studiów. Z kolegą spaliśmy wtedy w namiotach. Bardzo się wtedy zaskoczyliśmy pogodą, bo miało być słonecznie, a spadł śnieg. Pamiętam bardzo dobrze tę pobudkę przy niskiej temperaturze. Byliśmy wtedy słabiej przygotowani sprzętowo, bo był to bardzo niskobudżetowy wyjazd. Na przykład śpiwory mieliśmy pożyczone jeszcze od naszych mam. Był to mój pierwszy raz w Bieszczadach.

