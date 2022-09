Wywiad: Bracia Godziek zdają raport z treningów na Red Bull District Ride

Red Bull District Ride to najbardziej spektakularna impreza rowerowa sezonu! 2/3 września w niemieckiej Norymberdze zawodnicy powalczą o zwycięstwo na epickim torze, na który składa się aż 16 przeszkód! Transmisję z polskim komentarzem możesz oglądać na żywo w sobotę o godzinie 14:30 w Red Bull TV. Best trick będzie transmitowany na kanale Red Bull Bike na platformie youtube , a tymczasem sprawdź wywiad z braćmi Godziek, którzy przeszli się już trasą i zdali nam raport prosto z treningów! Niestety z powodu kontuzji, Szymon będzie musiał odpuścić start w zawodach!

Transmisję z zawodów możesz oglądać na darmowej platformie Red Bull TV (pobierz aplikację na dowolne urządzenie - tutaj) oraz w playerze poniżej:

Maciej Świerz: W ubiegłym roku byliście gospodarzami na Red Bull Roof Ride, czy Red Bull District Ride to podobne zawody?

Szymon Godziek : Tak to bardzo podobne zawody. Oba eventy odbywają się w centrum miast, oba eventy są bardzo widowiskowe i oba są po prostu super!

Dawid Godziek : Właśnie przeszliśmy się trasą i mam wrażenie, że będą to bardzo podobne zawody, ale jednak na dużo większą skalę. Jest bardzo dużo przeszkód, tor ciągnie się przez pół miasta, więc jest to naprawdę konkretny kaliber.

Czy trening przed takimi zawodami różni się czymś od treningu przed klasycznym slopestylem?

Szymon : Trening przed tymi zawodami nie różni się specjalnie od treningu, który planujemy przed “normalnymi” zawodami slopestyle’owymi. Już kilka tygodni przed eventem wiemy, jak będzie wyglądała trasa, więc zaczynamy rozpracowywać sztuczki, które mogą okazać się skuteczne na poszczególnych przeszkodach.

Dawid : Jedyna różnica pojawia się już na miejscu, bo trening na tak długiej trasie trzeba rozdzielać między poszczególne przeszkody. Na przykład dziś najpierw będziemy mieć trening na środkowej części, po obiedzie przeniesiemy się na startowe sekcje, a późnym popołudniem skupimy się na ostatniej sekcji. Takie rozwiązanie jest konieczne, ponieważ na tak długiej trasie nie da się wytrenować wszystkiego w tym samym czasie. Kluczowe jest rozpracowanie przeszkód, zapamiętanie trików, a dopiero później, po odblokowaniu wszystkich sztuczek, przychodzi czas na połączeniu wszystkiego w całość.

Co sądzicie o trasie?

Dystrykt zamkowy © Red Bull Dystrykt techniczny - przeszkoda 2 © Red Bull Dystrykt Quaterów - przeszkoda 1 © Red Bull Dystrykt ziemny © Red Bull Dystrykt Big Air © Red Bull

Dawid : Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Trasa jest przepiękna i mega dopracowana. Na torze jest dosłownie każdy typ przeszkody, jaki można zaliczyć na rowerze. Przeszkody sloepstyle’owe połączone są sekcjami inspirowanymi skateparkami. Hopy nie są raczej bardzo duże. Poza kilkoma elementami, większość skoczni jest małych i jak mam być szczery, to jestem mega podjarany tym co już zobaczyłem!

Szymon : Trasa jest bardzo podobna do tej, którą zapamiętałem z sezonu 2017. Całość leci dokładnie takim samym torem ale są spore różnice w wielkości i typie przeszkód. Niektóre sekcje są zupełnie inne. Jest też zdecydowanie więcej przeszkód, bo aż 16. To jest chyba najdłuższa trasa slopestyle’owa w historii. Jakiś czas temu w Whistler było ich 14 i sędziowie wspominali, że to rekord. Tutaj mamy o 2 więcej, więc będzie się działo!

Lądowania z desek i ziemi - jesteście z nimi oswojeni? Czy czujecie, że macie jakąś przewagę nad resztą riderów?

Dawid : Jestem przyzwyczajony do desek i ziemi. Będę się na pewno czuł komfortowo, ale nie wiem czy wyniknie z tego jakaś mentalna przewaga. Różnica będzie na pewno polegać na tym, że bardzo lubię jeździć na skateparku, a przeszkody, które są na trasie bardzo pasują do takiego klimatu. Tutaj mogę wypracować swoją przewagę. To jest zajawa!

Szymon : Jedyna różnica między lądowaniami ziemnymi i drewnianymi, jest taka, że po glebie drewno “pali” skórę. Tutaj mamy lądowania i drewniane i ziemne, a riderzy są na takim poziomie, że powinni być oswojeni z każdym typem hopy. Problem pojawia się wtedy, gdy ktoś boi się upaść. Myślę, że wszyscy zawodnicy wiedzą, że nie można o tym myśleć i w związku z tym, nie czują praktycznie żadnej różnicy.

Szymon, startowałeś w zawodach Red Bull District Ride w sezonach 2014 i 2017. Jak wspominasz te imprezy. Co zmieniło się od Twojego ostatniego startu?

5 min Szymon Godziek - Przejazd na Red Bull Distric Ride Szymon Godziek - Przejazd na Red Bull Distric Ride

Szymon : Dla mnie były to mega udane zawody. Podobało mi się wszystko - trasa, mój przejazd. W Norymberdze startowałem dwa razy i zawsze bardzo mi się to podobało. Fajne jest to, że między dystryktami masz do przejechania całkiem konkretny odcinek i możesz trochę odpocząć i przygotować się na kolejne przeszkody. Nie do końca podoba mi się to, że hopy są mniejsze te, na których lataliśmy 5 lat temu. Być może riderom będzie łatwiej się odblokować, ale o tym przekonamy się dopiero na zawodach.

Które przeszkody podobają się Wam najbardziej, a z którymi będą największe problemy?

Dawid : Mi najbardziej podoba się taki mini-dropik w sekcji Pizza Domino. Myślę, że tam da się wcisnąć mega dużo kreatywnych przeszkód. Świetne są też olbrzymie quartery Specialized, na których będzie można wyskoczyć naprawdę wysoko w górę. Największy problem będziemy mieć chyba z bandą w pierwszej części trasy. Na początku jest drop i pionowe lądowanie, na którym trzeba będzie sporo hamować. Potem banda w prawo i mały hip. Coś czuję, że tam będzie się działo. Początek trasy będzie najtrudniejszy.

Szymon : Mi się najbardziej podoba ostatnia sekcja z wielką hopą. Jak wiadomo jestem fanem tego typu przeszkód. (śmiech) Oprócz tego sekcja numer 3. Czyli quarter w lewo, quarter w prawo i hip - czegoś takiego jeszcze nie widziałem, więc wielkie propsy dla organizatorów za kreatywność.

Czy przygotowywaliście jakieś nowe sztuczki na best tricka?

Na District Ride Szymon wylądował pierwszgo na świecie Tsunami Flipa! © Daniel Grund/Red Bull Content Pool

Szymon : Jak już niestety wiecie, z powodu kontuzji nie wystartuję w zawodach. Od pewnego czasu mam wytrenowany jeden trik, którego nikt wcześniej nie próbował, ale z powodu kontuzji, wszystko ciągle przeciąga się w czasie. Czekam, aż będę mógł wrócić na rower w pełni sił i zbieram siły na rampage!

Dawid : Tak jestem mega napalony na best tricka. Dopracowałem swojego world first’a i nie mogę się doczekać, aż w końcu go wyląduje. Mam nadzieję, że ta hopa będzie wystarczająco duża i uda mi się go w końcu odpalić. Co to będzie? Zobaczycie w piątek!

Pogadajmy o faworytach. Johansson , Godziek, kto jeszcze?

Dawid : Na pewno Fedko zrobi fajny przejazd. Tomas Lemoin , Fredriksson , bo on jest “skateparkowcem”. Jest tutaj mnóstwo riderów, którzy mogą zrobić coś fajnego i bardzo kreatywna trasa. Nie wiadomo czego się spodziewać, może wydarzyć się wszystko!

Szymon : Wiele osób może się tu pokazać z dobrej strony, bo trasa jest mocno zróżnicowana. Żeby wygrać te zawody, trzeba być objeżdżonym na najróżniejszych przeszkodach. Emil na pewno będzie groźny. Kto jeszcze? Na pewno Dawid , może Fedko ? Nicholi Rogatkin będzie jak zwykle cisnął swoje najmocniejsze bangery. Jest Lucas Huper i Thomas Genon . To będą mega ciekawe zawody.

Czy chcielibyście żeby w kolejnych latach miejskie zawody slopestyle’owe wróciły do Polski?

Szymon i Dawid : Mamy nadzieję, że w przyszłym roku wrócimy z Red Bull Roof Ride. Jeśli się uda, to zrobimy to jeszcze lepiej niż w poprzednim sezonie. Myślę, że jest to bardzo ciekawy kierunek, żeby promować nasz sport wśród ludzi, którzy jeszcze go nie poznali. Trzymajcie za nas kciuki i oglądajcie Dawida w akcji!