Wywiad: Podsumowanie sezonu snowboardowego oczami Gosi Śniegórskiej

Gosia Śniegórska: Muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolona z minionego już sezonu. Udało mi się ograniczyć pracę do optymalnego minimum i wykorzystać ten czas na zbieranie doświadczenia na zawodach FWQ. Co prawda warunki poza trasami nas w tym roku nie rozpieszczały, więc ciężko było się porządnie rozjeździć. Zdarzało się, że swoje pierwsze rozgrzewkowe przejazdy robiłam podczas samych zawodów, ponieważ w miejscu którym mieszkam, nie było wystarczającej ilości śniegu. Z drugiej strony jestem szczęściarą, bo jeśli tylko był opad, to od najbliższej gondoli dzieliło mnie zaledwie kilka kroków.

No właśnie. Z tego co kojarzę, to w swojej pracy uczysz ludzi jeździć na desce. Czy zdarza Ci się szkolić początkujących freeriderów i freeriderki?

Niestety do tej pory nie zdarzyło mi się szkolić nikogo, kto chciałby się rozwijać pod kątem freeride’owym. W Szwajcarii jest to dość skomplikowane prawnie, potrzebny jest do tego dodatkowy moduł instruktorski, bo bez niego instruktorzy nie mogą zabierać klientów poza trasę. Wyjątkiem jest sytuacja, w której grupa ma dodatkowo wykupionego przewodnika. Mam nadzieję, że w przyszłości będę mieć taką możliwość.

To bardzo trudne pytanie. Wydaje mi się, że o zawodowstwie decyduje głównie postawa zawodnika i jego dedykacja wobec sportu. Dużo się mówi, że zawodostwo zaczyna się wtedy, kiedy jest się w stanie utrzymać z uprawiania sportu. Ja się po części z tym zgadzam. Po części, bo chyba wszyscy wiemy jak to wygląda z tej finansowej strony. Kiedy uprawia się sporty niszowe, wielu zawodników musi dorabiać na boku, ponieważ wsparcie zapewniane przez sponsorów nie wystarcza na utrzymanie, trening i startowanie w zawodach. Również mój przypadek tak wygląda. Przeprowadziłam się do resortu narciarskiego, jestem zawodnikiem, ale okres pomiędzy startami spędzam normalnie w pracy. Osobom, które chciałyby skierować swoje pierwsze kroki w stronę kariery sportowej poleciłabym znaleźć miejsce, które będzie sprzyjało treningom, ale też zabezpieczy ich komfort finansowy.

W Polsce sponsoring polega głównie na współpracy barterowej, czyli w przypadku snowboardu jest to wynagrodzenie w sprzęcie. Dzięki takiej współpracy „odpadają” nam duże wydatki. Natomiast jeśli chodzi o wynagrodzenie pieniężne, to muszą się pojawiać wyniki. Bez tego nie ma mowy o solidnym kontrakcie. Sponsorzy odrywwają znaczną rolę w karierze każdego ridera. Pomijając wsparcie finansowe, otwierają nam drzwi na kolejne współprace, umożliwiają udział w ciekawych projektach i motywują do przesuwania własnych granic możliwości.

