Eksperci i fani nie mają żadnych wątpliwości: Valorant to obecnie najgorętsza gra na esportowym rynku. Najnowsza strzelanka od Riot Games wydaje się dobrą alternatywą dla mającego już swoje lata Counter-Strike’a, a jednocześnie wprowadza do znanej formuły powiew świeżości. Scena Valorant jest wciąż młoda i wciąż się rozwija, więc obecnie ciężko wskazać inną grę z tak dużym potencjałem. Jeśli więc marzysz o byciu esportowcem, to dobrze trafiłeś!

, legenda sceny Hearthstone, komentator, menedżer oraz gamingowy influencer. Dziś Lothar poświęca swoją uwagę przede wszystkim Valorantowi, co nie powinno nikogo dziwić! Porozmawialiśmy więc z nim by pokazać, jak wygląda branża esportowa od kuchni, i jak zrobić swój pierwszy krok na drodze do międzynarodowych mistrzostw.

Od Counter-Strike'a do Valoranta