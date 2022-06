Wywiad z Jankiem Grzegorzewskim: Bez dobrych ocen nie ma pływania!

Maciej Świerz. Hej Janek! Chyba klasycznie zaczniemy od pytania o to jak się zaczęła Twoja przygoda z kitesurfingiem?

Janek Grzegorzewski : Tak naprawdę to na samym początku w ogóle nie lubiłem kitesurfingu. Moja przygoda z kitem zaczęła się, gdy byłem w wieku mniej więcej 8 lat. Mniej więcej wtedy zaliczyłem swoją pierwszą lekcję pływania, ale sama zajawka zaczęła się kilka lat później. Na początku strasznie mi się to wszystko nie podobało. Woda cały czas leciała mi do buzi, wszystko było nie tak, musiałem trochę do tego dojrzeć i przy “drugim podejściu” poszło już zdecydowanie lepiej. Jako 13-latek polubiłem kite’a, polubiłem pływanie i zaczęła się cała zabawa!

Trochę się już znamy, więc muszę zapytać co robiłeś gdy nie pływałeś na desce? Nie wierzę, że nie znalazłeś sobie jakiegoś sportu, albo zajawki, której mogłeś poświęcić wolny czas.

Oczywiście, że znalazłem. Mniej więcej w tamtym okresie trenowałem szermierkę. Trwało to jakieś 7 lat. Podchodziłem do tego bardzo poważnie i dopiero, gdy mocniej wkręciłem się w pływanie, ten sport zszedł na dalszy plan.

Mam wrażenie, że jeszcze zanim zacząłem uprawiać kitesurfing pojawiło się coś, co bardzo ułatwiło mi polubienie wody i sportów wodnych. Jakoś tak się wszystko złożyło, że wylądowałem w “Szkole pod żaglami”, która znajdowała się na żaglowcu Fryderyk Chopin. Statek ma 50 metrów długości, dwa wielkie maszty, a 30 uczniów uczy się na nim pod opieką 8 nauczycieli. Dzięki tej “pływającej szkole” dwa razy przepłynąłem Atlantyk z Karaibów do Polski i z Malagi z powrotem na Karaiby. Jak teraz o tym myślę, to wydaje mi się, że bardzo mocno wpłynęło to na moje zainteresowanie kitesurfingiem.

Taka tam "pływająca szkoła" © Janek Grzegorzewski

Jak siedzisz w szkolnej ławce to o skupienie nie jest jeszcze tak ciężko, ale jak skupić się na nauce, jak pływasz na 50 metrowym statku po Oceanie Atlantyckim?

Zapomniałem powiedzieć, że to nie była taka “kompletna” szkoła, w której lądujesz na rok lub nawet dłużej. Gdy projekt wystartował, w mojej “normalnej szkole” w Łodzi pojawiły się osoby zaangażowane w organizację całej akcji. Przedstawili nam ofertę i zaprosili nas na dwa miesiące do “pływającej szkoły”. Oczywiście, chciałem spróbować.

Skupienie się na nauce przez te dwa miesiące wcale nie było takie łatwe. Dość dużo dzieje się na morzu. Co chwile są alarmy, trzeba sterować, malować, robić wszystko, co aktualnie jest potrzebne. Na takiej łodzi jest naprawdę dużo do zrobienia. Każdy dzień mieliśmy mocno zajęty, ale ponieważ na statku było 30 uczniów i 8 nauczycieli, wszystko było bardzo dobrze zorganizowane. Oczywiście cały czas był z nami jeszcze kapitan, trzech oficerów, kucharz, mechanik i cała ekipa "zarządzająca" statkiem.

Jeśli chodzi o samą szkołę, to nie było mowy o tym, żebyśmy spędzali cały dzień na rzeczach niezwiązanych z nauką. Mieliśmy swój program, który musieliśmy zrealizować, a dodatkowe obowiązki załatwialiśmy po zajęciach. Fajne było to, że jeden nauczyciel przypadał na 3, czasem 4 uczniów. To było trochę jak prywatne lekcje, więc dużo łatwiej przyswajało się materiał. Gdy ktoś potrzebował pomocy, od razu ją dostawał.

Ta szkoła dalej pływa? Dla kolegi pytam.

Jestem prawie pewny, że tak i poleciłbym coś takiego każdej osobie, która lubi działać. Trzeba mieć jednak świadomość, że to nie są łatwe dwa miesiące. Jeżeli ktoś lubi wygodę i siedzenie na tyłku, to ta szkoła nie będzie dla niego. Jeśli lubi podróże i aktywne spędzanie czasu, to chyba nie ma lepszej opcji!

Jak skończyłeś podróżować ze szkołą, zacząłeś latać na kajcie i znów podróżować w poszukiwaniu wiatru i najlepszych warunków. Jak udało Ci się połączyć szkołę, podróże i życie profesjonalnego sportowca, którym powoli się stawałeś?

Muszę przyznać, że znów miałem bardzo dużo szczęścia. Wszystko zaczęło się od tego, że mój tata też uprawiał kitesurfing, więc na początku po prostu podróżowaliśmy i pływaliśmy razem. Później pojawiły się pierwsze obozy i campy, które też bardzo mi pomogły. Wtedy uczyłem się jeszcze w Łodzi. Do morza daleko, a nawet jak już dojedziesz na miejsce to warunki też są raczej średnie. Albo nie wieje, albo wieje bardzo słabo, albo jest za zimno - w takich warunkach bardzo ciężko trenuje się big air.

Janek i "Janek Senior" (tata) w akcji! © Janek Grzegorzewski

Na szczęście znów miałem fart, bo moja mama znalazła w internecie “World Class Kiteboard Academy”. Jest to szkoła, która ma bazę w Stanach Zjednoczonych, ale tak naprawdę cały czas jest w ruchu. Gdy dołączyłem do akademii przemieszczaliśmy się mniej więcej co dwa miesiące, ponieważ po prostu zmieniały się warunki. Gdy przestawało wiać ruszaliśmy na kolejną lokalizacje. W szkole oczywiście wszyscy są kitesurferami - i nauczyciele i uczniowie. Cała szkoła to bardzo małe przedsięwzięcie. Na około dwudziestu studentów przypadało wtedy sześciu nauczycieli.

Muszę przyznać, że to był dla mnie prawdziwy przełom. Pierwszy raz wypracowałem sobie schemat uczenia się i zrozumiałem, że po prostu jest mi potrzebny. W Polsce zawsze byłem mocno przeciętnym uczniem. Nie przygotowywałem się na lekcje, prac domowych nie robiłem prawie nigdy, jak tylko miałem szansę, to na każdym sprawdzianie coś ściągnąłem. Jakoś tak wychodziło, że bez większych problemów przechodziłem z klasy do klasy. W sumie to nadal trochę ściągam, ale w Polsce chyba wszyscy ściągają, albo przynajmniej wiedzą jak to robić nie? (śmiech)

W każdym razie, tak jak mówiłem byłem jednym ze słabszych uczniów i nigdy się tym nie przejmowałem. Ale! W kitesurfingowej szkole, do której dołączyłem sytuacja mocno się zmieniło. Zasady były takie, że jeśli nie zdawałem egzaminów i nie zaliczałem prac domowych na co najmniej 75%, to nie mogłem wychodzić na kite’a. Muszę przyznać, że był to dla mnie naprawdę spory przeskok. Z ocen na poziomie 2, 3 musiałem bardzo szybko przestawić się na czwórki. Gdy nie oddawałem pracy domowej, nie wychodziłem na wodę, gdy dostawałem gorszą ocenę, nie pływałem dopóki jej nie poprawiłem. Bez dobrych ocen nie było pływania...

Ta szkoła jest świetna z kilku powodów. Poza tym, że cały czas się podróżuje i spędza się czas z kitesurferami, którzy chcą progresować i robić triki, to naprawdę można się czegoś nauczyć. Na początku nie było mi łatwo. Nie dało się też ściągać, no bo jak to zrobić, gdy jeden nauczyciel przypada na 2 lub trzech uczniów. Jednak nie ma tego złego, bo dopiero ta szkoła nauczyła mnie jak poprawnie się uczyć. Udało mi się wypracować schemat, bez którego na pewno nie poradziłbym sobie na studiach biznesowych, na których jestem teraz. Ciągle trochę kombinuję, trochę ściągam, ale gdyby nie to, czego nauczyłem się w poprzedniej szkole, to myślę, że nie poradziłbym sobie z tym materiałem, który muszę ogarnąć na studiach.

Janek i ekipa World Class Kiteboard Academy © Janek Grzegorzewski

No właśnie. Teraz poza uprawianiem kitesurfingu, masz jeszcze w rozpisce studia, działania w mediach, pewnie jakieś spotkania z fanami i sponsorami - jak to wszystko ogarniasz?

Jest mnóstwo planowania, ale muszę ci powiedzieć, że w ostatnich latach paradoksalnie bardzo dużo ułatwiła mi pandemia. Zdecydowałem się na studia w San Francisco, które miały potrwać 4 lata. Na miejscu oczywiście mogłem pływać i nadal się rozwijać, ale nie było szans na mocne trenowanie. W pewnym momencie zaczęła się pandemia i wszystkie zajęcia odbywały się w trybie zdalnym. Dzięki temu mogłem bez większych problemów podróżować po świecie, trenować Big Air i do tego jeszcze przy okazji trochę się pouczyć. Wiesz, jak jest ze studiami - codziennie masz może 4 godziny zajęć plus jakąś pracę domową, a pozostały czas jest wolny. Nawet jeśli każdego dnia musiałem posiedzieć przed komputerem 5 godzin, to resztę mogłem poświęcić na trenowanie.

Raz, gdy byliśmy z ekipą w Cape Town i jechaliśmy na spot przez 3 godziny, to chłopaki z mojej ekipy kierowali, a ja siedziałem z laptopem na kolanach i odhaczałem zajęcia lub przygotowywałem prezentację. Wszystko musiało być perfekcyjnie zaplanowane. Musiałem wiedzieć, czy przez całą trasę będę miał internet, a jeśli nie, to gdzie i kiedy musimy zatrzymać się na postój, by wszystko się udało. Cieszę się, że mam tak wyrozumiałych kolegów, którzy zawsze mi we wszystkim pomagali.

Czyli po liceum dla kitesurferów trafiły ci się studia biznesowe w trybie “mocno zdalnym”?

Tak. Z tymi studiami to też jest bardzo fajny patent, bo w sumie działają w kilku różnych lokalizacjach. Gdy byłem w Brazylii, to uczyłem się z oddziałem, który znajdował się w Bostonie. W Kapsztadzie, to uczyłem się z Londynem, z Tarify - tak samo. Chodziło głównie o to, żeby strefa czasowa była taka samo, albo przynajmniej mocno zbliżona. Wszystko musiało być jednak perfekcyjnie zaplanowane. Wiem, że to wszystko wcale nie jest takie łatwe i znowu miałem dość dużo farta, ale chciałbym pokazać, że to serio da się zrobić.

Teraz mamy big air kitesurfing i studia biznesowe. To dość nietypowa mieszanka, więc muszę zapytać kim będzie Janek Grzegorzewski za 10, 20 lat? Janek kitesurfer? Janek biznesmen?

Na pewno bardzo chciałbym mieć swój biznes. Nie jestem jeszcze do końca pewny jaki, ale bardzo mi się to podoba. Teraz powoli zakładam swój własny sklep razem z firmą CORE. Wszystkie produkty, które są w ich ofercie, znajdziecie również w moim sklepie online, który niebawem pojawi się w internecie. Jest to taki pierwszy malutki pomysł na biznes, który wpadł mi do głowy.

Startuję też z programem treningowym. Wykorzystam wolny czas, który pojawił się po kontuzji na rozkręcenie tego pomysłu i będę szkolił ludzi przez internet. Myślę, że z czasem zaczną się pojawiać z tego jakieś mniejsze lub większe pieniążki i cieszę się, że w końcu wykorzystam tą wiedzę biznesową, którą zdobyłem w szkole.

Janek Grzegorzewski u wybrzeży Holandii © Ydwer van der Heide

Ale, gdzie będę za 10 lub 20 lat? Dużo o tym myślę, ale totalnie nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno chciałbym nadal uprawiać wszystkie sporty, które teraz uprawiam i prowadzić bardzo podobny tryb życia. Zdaję sobie sprawę z tego, że od czasu do czasu będę musiał mocniej skupić się na “zwykłej pracy” i zrobić sobie dłuższą przerwę od kitesurfingu, ale prawda jest taka, że pływanie na kajcie i skydiving, to rzeczy, bez których nie wyobrażam sobie swojego życia!

Zobacz wideo z Jankiem Grzegorzewskim w akcji:

2 min Sztorm? Janek Grzegorzewski lubi to! Kiedy wieje silny wiatr, większość ludzi zostaje w domach. Ale nie Janek Grzegorzewski i Lasse Walker. Musisz to zobaczyć!