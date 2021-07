Wywiad: Kamil Kobędzowski i prawdziwa historia rowerowego stuntu

Kamil, od jak dawna jeździsz na rowerze?

Od 2010 roku. Minęło już 11 lat od momentu, gdy jako dzieciak zacząłem śmigać na dwóch kółkach. To było jeszcze jak byłem w podstawówce. Zacząłem powoli kombinować z pierwszymi trikami, jazdą na jednym kole i tak dalej.

Jak się to wszystko zaczęło? Był tradycyjny rower komunijny z marketu, szosa, a może jakiś góral?

Pierwsze sztuczki wykonywałem na komunijnym rowerze. Mój brat zaczął wcześniej jeździć na jednym kole i bardzo mi się to spodobało. Jak zobaczyłem, że przejechał kilka metrów, to dosłownie opadła mi szczena. Też tak chciałem i po prostu zacząłem próbować. Miałem wtedy rower marketowy, który kosztował jakieś 350 złotych. Nie pamiętam nazwy, ale wiadomo jak jest z takimi maszynami. Koła wymieniałem co chwilę, cały czas trzeba było coś naprawiać.

Pierwszy rok upłynął na trenowaniu z bratem. Ćwiczyliśmy głównie jazdę na tylnym kole i szukaliśmy inspiracji w internecie. W tamtych czasach było tego naprawdę niewiele. Powoli zaczęliśmy też budować swoją lokalną społeczność i wszystko zaczęło nabierać tempa.

To teraz trochę doprecyzujmy ten temat. Czy można powiedzieć, że jesteś odpowiedzialny za “wynalezienie” stuntu w takim formalnym wydaniu?

Raczej nie wynalezienie, bo nie byłem pierwszym rowerzystą, który jeździł w ten sposób, ale staram się sformalizować tą dyscyplinę. Sport ma swoje korzenie w jeździe na motocyklach. W tamtym środowisku jest to zdecydowanie bardziej popularne, ale sporo dzieciaków rozpoczynało swoją przygodę właśnie od rowerów. Większość osób przy pierwszej okazji przesiadła się na motocykle. Ja stwierdziłem, że warto skupić się na rowerze, bo ma to naprawdę dużo plusów. Przede wszystkim sport jest bardziej dostępny. Można jeździć wszędzie, a pierwsze triki można odblokować na praktycznie każdym rowerze. Motor to już skomplikowana sprawa i spory wydatek. Nie każdy może sobie pozwolić na zakup takiego sprzętu.

No i postanowiłem, że będę promował rowerową odmianę stuntu. Pochodzę z małej wnioski, gdzie młode dzieciaki mogą albo kopać w piłkę, albo pić piwo pod sklepem. To średnie perspektywy, a ja chciałem pokazać, że na zwykłym rowerze da się robić naprawdę niezwykłe rzeczy. Dzięki ciężkiej pracy można osiągnąć dużo w dosłownie każdej dyscyplinie.

Z jakich dyscyplin poza stuntem uprawianym na motorach czerpiesz inspirację?

Kamil i jego dwie stunt maszyny © Kamil Kobędzowski

Głównym filarem jest tak jak mówiłem stunt motocyklowy, ale dochodzą do tego zupełnie różne odmiany sportów rowerowych z różnych stron świata. Środkowa część Europy, Indie i Bangladesz to są takie rejony, w których stunt jest najbardziej rozbudowany. Poza wheelie i stoppie, robimy też różne akrobacje i właśnie tym wyróżnia się nasz styl.

W Argentynie i Brazylii riderzy koncentrują się na jeździe na przednim kole. To jest trochę bardziej podobne do flatlandu. Używają rowerów ze sztywnymi widelcami, pegami, na kołach w rozmiarze 26 cali. To są takie BMXy na dużych kołach, które mocno różnią się od naszych stuntówek. Mocno inspirowaliśmy się tym stylem. Ja sam założyłem pegi do przedniego amortyzatora i gdy zacząłem wykorzystywać je do robienia trików, mnóstwo riderów momentalnie dokonało takich modyfikacji w swoich rowerach. Osobiście, zależy mi na połączeniu wszystkich stylów w spójną całość. Dzięki temu dyscyplina będzie bardziej zróżnicowana, a przez to ciekawsza.

W USA, Francji, Wielkiej Brytanii dominuje jazda na tylnym kole. Balansowanie między samochodami na ulicy, triki na wheelie i manualu - to też jest trochę inne podejście. Bardzo modne jest ściganie na tylnym kole, kombinowanie z najlepszymi kombosami i inne podobne akcje. Trochę inne podłoże kulturowe, trochę inne korzenie, ale dyscyplina jest bardzo zbliżona. Kiedyś pojechałem do Londynu odwiedzić lokalną społeczność. Chłopaki byli zdziwieni trikami, które wykonuje na rowerze, a ja byłem bardzo zaskoczony tym, jak niesamowicie kontrolują sprzęt jadąc na tylnym kole.

Dlaczego akurat Stunt?

Po pierwsze lubię się zajmować rzeczami, które nie są popularne. Gdy coś staje się modne, przestaje mnie interesować i staje się dla mnie mało atrakcyjne. Od zawsze podobała mi się też jazda na rowerze górskim, ale nie miałem za bardzo gdzie jeździć i po prostu nie miałem kasy na porządny rower z wyższej półki. Umówmy się - żeby móc robić progres w zjeździe czy enduro, trzeba wydać na rower naprawdę kupę kasy. Do tego dochodzi kask i ochraniacze. Wiadomo, że to akurat nie są duże pieniądze, ale jak się to wszystko poskłada, to robi się naprawdę konkretna kwota. Gdy zaczynałem uprawiać stunt nie potrzebowałem roweru za kilka tysięcy. Wystarczył podstawowy sprzęt, który trochę zmodyfikowałem. Z czasem, zacząłem rozwijać rower i mocniej w niego inwestować.

Ostatnio zauważyłem, że coraz więcej czasu poświęcasz na inne dyscypliny. W czym pomaga Ci jazda na rowerze enduro?

Tak, to naprawdę świetna forma treningu. Jazda po pumptracku, zjeżdżanie na dużym rowerre , staram się wplatać do swojego treningu coraz więcej różnych możliwości. Utrzymywanie równowagi na równej prostej drodze jest czymś zupełnie innym niż balansowanie na pumptrackowych muldach. Widzę, gołym okiem jak bardzo poprawiły się moje umiejętności. Dużo lepiej czuję teraz nawierzchnię po której jeżdżę, a nie tylko sam rower.

Od dłuższego czasu chciałem też spróbować Stuntu na dużym rowerze. Myślę, że jest to klucz do rozpromowania mojej dyscypliny. Wiele osób widząc stuntera na małym, specjalnie przygotowanym rowerze myśli, że próg wejścia do dyscypliny jest bardzo wysoki. Gdy uprawiam swoją dyscyplinę na sprzęcie, który jest użytkowany przez większość riderów, ludzie zaczynają rozumieć, że taki sport da się uprawiać na każdym rowerze. Dodatkowo jest to dla mnie mega frajda i taki kolejny krok w ewolucji.

Czy myślisz, że za kilka lat stunt stanie się tak popularny jak właśnie na przykład jazda po pumptrakcu?

To bardzo możliwe. Od kilku lat obserwuję rozwój społeczności “Bike Life” w Wielkiej Brytanii. Teraz na ich zlotach pojawiają się naprawdę tysiące osób. Jak wiadomo, w Polsce wszystko rozwija się trochę wolniej, ale myślę, że jak jeszcze trochę czasu upłynie, to będzie naprawdę dobrze. Zobacz co stało się z gravelami i elektrykami. Przez kilka lat wszyscy się z tego śmiali, a teraz? Są to najmodniejsze rowery, na które jest największy popyt.

Na całym świecie mocno się to rozwija. Niektóre firmy zaczynają produkować sprzęt do stuntu, inne wspierają stunterów i biorą ich pod swoje skrzydła. To tylko kwestia czasu, a my jak zawsze, musimy być trochę za resztą świata.

Ja mam takie ulubione powiedzenie: “Polska nie gotowa”.

Dobre. (śmiech)

To jak jesteśmy w tym temacie, to chyba muszę o to zapytać. Rozmawiałem ostatnio z Wolisem na temat ewolucji slopestyle’u, który z luźnej, wolnej dyscypliny zamienił się w rowerową akrobatykę, która straciła część swojego klimatu. Nie boisz się, że przez to, że próbujesz sformalizować swoją zajawkę, też osiągniesz taki rezultat? To jest ta rzecz, która tak przeszkadza pewnej części rowerowej społeczności?

Dobre pytanie. Zdecydowanie boję się, że ta ewolucja potoczy się podobnie jak w przypadku freestyle’u, ale jest to trochę inna dyscyplina, która mocno różni się od innych odmian kolarstwa. Co do drugiej części pytania, to wystarczy cofnąć się kilka lat wstecz i zobaczyć jak ludzie postrzegali inne konkurencje, które zaczynały raczkować. Cała rowerowa grawitacja, trial - do wszystkiego można się przyczepić, jeśli się tego chce, a jak wiadomo, Polacy w czepianiu są całkiem nieźli...

To nowa dyscyplina, a Ty jesteś jednym z najlepszych zawodników na świecie. Jak dużo rzeczy musiałeś wynaleźć, wymyślić, zorganizować po swojemu?

Ciężko powiedzieć, żebym wynalazł jakiś patent. Myślę, że po prostu starałem się modyfikować i ulepszać pomysły innych riderów. Poprawiłem ustawienie komponentów - kąt nachylenia siodełka, które obłożyłem gumą, zainstalowałem pegi do amortyzatora. Takich pomysłów miałem całkiem sporo. To nie były bardzo innowacyjne rozwiązania, ale bardzo pomagały w wykonywaniu trików.

Zorganizowałeś też Mistrzostwa Świata w Stuncie.

Tak pierwsze zawody zostały zorganizowane na mocnym freestyle’u. Nikt wcześniej czegoś takiego nie próbował, więc mogę powiedzieć, że to jest taki mój pomysł. Inspirowałem się głównie zawodami motocyklowymi, ale zasady były ciągle mocno niejasne. Stunt to też bardzo różnorodna dyscyplina, która cechuje się dużą dowolnością. Nie chciałem, żeby sztywne reguły zabiły ducha sportu. Każdy zawodnik jest inny, a na przejazd, poza samymi trikami wpływają bardzo różne elementy. Agresja, styl, flow, prezentacja trików - każdy robi to inaczej i trzeba to traktować bardzo indywidualnie.

W tym roku zawody też się odbywają?

Tak, ale niestety przez ciągłe problemy z obostrzeniami, wielu zawodników w tym roku nie dojedzie na miejsce. Zawody organizujemy 31 lipca w Ustce. Myślę, że będzie naprawdę grubo, bo poza Stuntem będziemy prezentować różne konkurencje. Będą bracia Godziek i freestyle na hopach, więc koniecznie trzeba to zobaczyć na własne oczy!