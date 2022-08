Kickster: „Ja po prostu kocham samochody”

Tomek Dryła: Czym ty się zajmujesz w życiu?

Sebastian Kraszewski "Kickster": Z pełną odpowiedzialnością za słowa, mogę śmiało powiedzieć, że wszystkim (śmiech). Świetnym dowodem jest choćby ostatni weekend. W Katowicach, podczas Red Bull Car Park Drift, najpierw pierwszy raz w życiu wystartowałem w zawodach driftowych, a dzień później zadebiutowałem jako reporter w Red Bull TV!

Co było trudniejsze?

To pierwsze. Trochę wcześniej trenowałem i parę rzeczy za kółkiem potrafię, ale zawody to jednak zawody. Dochodzi lekki stresik, adrenalina, no i ciśnienie, bo nawet na eliminacjach zjawiło się mnóstwo kibiców. Ustawiłem się na pozycji startowej i nagle bum – wydawało mi się, że zapomniałem, gdzie jest hamulec i drążek zmiany biegów, a tor wydał mi się jeszcze węższy (śmiech). Taki urok sportu. Poszło mi całkiem nieźle, bo pokonałem dziesięciu rywali, no ale do finałów się nie dostałem. I chyba dobrze, bo dzięki temu mogłem chwycić za mikrofon Red Bull TV!

Maciej Janowski i Kickster podczas przygody na Red Bull Ringu © Tomek Charęza / Red Bull Content Pool

Zapomniałeś gdzie jest hamulec, ale języka w gębie chyba nie?

Oj, nie, zdecydowanie! Gadanie to mój żywioł, w końcu z tego żyję.

Jak do tego doszło?

To był przypadek. Zawsze lubiłem dużo gadać. Nie zawsze mi to dobrze wychodziło, ale w ogóle się tym nie przejmowałem i cieszyłem się, kiedy ludzie mnie słuchali. Odkąd pamiętam, w szkole ogarniałem wszystkie apele, akademie, przemowy itp. A później nadeszła era youtube’a. Obserwowałem wiele kanałów, które startowały od zera i urosły do konkretnych rozmiarów. Stwierdziłem, że skoro oni mogą, to ja też! Musiałem jeszcze tylko zdecydować, o czym opowiadać – może o życiu, o lifestyle’u? Aż w końcu zapytałem sam siebie: co ja tak naprawdę najbardziej lubię? Samochody! Poszedłem więc w swoją pasję i okazało się, że to fajnie zagryzło. Polacy uwielbiają motoryzację, lubią słuchać o zwykłych samochodach, a czasem pochylić się nad czymś wyjątkowym. I tak to się potoczyło.

Jaki pierwszy samochód prowadziłeś w swoim życiu?

Ursus C 360 (śmiech). Miałem 11 lat i sąsiad pozwolił mi bronować pole. To było mega przeżycie, ale też ogromna odpowiedzialność dla tak młodego chłopaka. I sam to ogarnąłem! Czułem się, jakbym sterował promem kosmicznym – tu biegi, tu sprzęgło, tu opuszczanie brony, no odlot totalny (śmiech)! To był moment, kiedy coś się we mnie zmieniło. Poczułem ogromną satysfakcję z prowadzenia pojazdu mechanicznego. Wtedy jeszcze na pewno nie potrafiłem tego tak nazwać, byłem po prostu mega zajarany, ale dziś wiem, że tamto wydarzenie w jakimś sensie pozwoliło mi odkryć, kim jestem.

A potem?

Standard. Przez dwadzieścia lat mieszkałem na wsi i przerobiłem wszystko, co miało koła i silnik. Komarki, motorynki, maluchy itp. – kupowało się je za 500 złotych, upalało i sprzedawało za 200. Tak przetrwałem do 2015 roku.

Kuba Przygoński i Kickster © Jacek Jabłoński

Wtedy odpaliłeś swój kanał, prawda?

Tak. Dokładnie 15 grudnia, zapamiętam tę datę na zawsze. Wtedy wrzuciłem swój pierwszy filmik. Mamy 2022 rok, przed chwilą byłem drifterem i reporterem. Życie pisze ciekawe scenariusze. Tylko trzeba dać mu szansę. Zrealizowałem już tyle materiałów, że surówek wystarczyłoby mi na kilka żyć. Ale nie zamierzam przestawać. Jeśli ludzie będą chcieli mnie słuchać, mogę gadać do „sześćdziesiątki”.

Ile samochodów prowadziłeś?

O kurczę, nikt nigdy nie zadał mi tego pytania (śmiech)! A w sumie to takie proste… Ale, żeby odpowiedzieć zgodnie z prawdą, to masakra (śmiech). Rany, jak powiem, że 100, to sam się będę z siebie śmiał. Nie wiem, może 300? Może bliżej pół tysiąca? Zastrzeliłeś mnie…

Ile było tych wyjątkowych, sto, dwieście? Czy może masz dwa/trzy, które na zawsze zostaną w twoim sercu?

Marzeniem z dzieciństwa, które udało mi się spełnić, była jazda lamborghini aventador. Niedawno jeździłem rolls roycem phantomem. Myślałem, że nigdy ta marka nie będzie robić na mnie wrażenia, ale jak się przejechałem, to zorientowałem się, na czym polega jej fenomen. Zdecydowanie jednak największym moim doświadczeniem motoryzacyjnym, jak dotąd, było prowadzenie bolidu Formuły 1.

Gdzie, kiedy, jak???

Zaczęło się w kwietniu, od wspólnej wyprawy z Maćkiem Janowskim. Na Red Bull Ringu testowaliśmy różne fury pod okiem Davida Coultharda. Mega doświadczenie i fantastyczna przygoda. Tam pierwszy raz wsiadłem do bolidu Formuły 4. Bardzo mi się spodobało i zacząłem cisnąć temat. No i docisnąłem. Dwa miesiące później usiadłem za kierownicą modelu Williamsa z 2007 roku. I to w Polsce, na Silesia Ringu. Totalny obłęd!

Kickster z Maćkiem Janowskim na Red Bull Ringu © Odra Studio

Szybki progres. Z Ursusa, przez F4 w dwa miesiące do F1…

Prawda (śmiech)?! Wszystko dzieje się tak szybko w tym roku, że sam sobie chyba to nie do końca uświadamiam. Ale takie są fakty. Myślę, że za kilka lat będę wspominał 2022 naprawdę wyjątkowo. Dużo debiutów, dużo zajawek, dużo wyjątkowych wrażeń.

A zdarzyło ci się, że czekałeś na jazdę jakimś wymarzonym autem, a ono cię rozczarowało?

Tak, w tę stronę to też działa. Alfa romeo quadrifoglio jest tu najlepszym przykładem. Ludzie w necie piszą, że jestem hejterem tego samochodu, a to nie tak. Może źle się nastawiłem, może miałem za duże oczekiwania? Nie wiem, po prostu to auto mi nie siadło. 510 koni mechanicznych na tylnej osi – myślałem: wow, ale to będzie driftować! A driftowało bardzo kiepsko, choć z drugiej strony przyznam, że sprzęt świetnie jechał na czas, bo wykręciłem niezłe wyniki na Torze Poznań i Silesia Ringu. To jest tak, że fura ci pasuje i nie chcesz z niej wychodzić, albo coś ci po prostu nie gra i wiesz, że już lepiej nie będzie. Takie rozczarowanie przeżyłem z quadrifoglio, co nie znaczy, że nie trawię alfy. Testowałem też model veloce i bez ściemy przyznałem, że to super samochód. Nie każdemu musi smakować zupa pomidorowa, tylko chodzi o to, żeby na luzie o tym gadać, a nie obrażać się. Ja uwielbiam dyskutować o samochodach.

Tym samochodem Kickster startował w Red Bull Car Park Drift Katowice © Marcin Kin

W twoim głosie jest dużo szczerej radości i pasji. Tego chyba nie da się udawać?

Nie muszę. Ja po prostu kocham samochody. Żyję nimi i uważam, że motoryzacja jest nie tylko wyjątkową gałęzią gospodarki, ale też szczególną sferą życia, uczuć i emocji. Ja sam jestem najlepszym przykładem na to, że można się tej pasji poświęcić i żyć spełniając swoje marzenia. Naprawdę warto próbować! Zobacz, zajarałem się kiedyś oraniem pola. Spoko, nie? No i lubiłem pleść bez końca. Dałem sobie szansę i pozostawałem otwarty na możliwości, które roztaczała przede mną motoryzacja. Przejechałem się setkami aut, ale nadal głodny jestem nowych wyzwań. I co? I prowadzę bolid Williamsa, startuję w zawodach driftingowych i zostaję reporterem Red Bull TV. Warto mieć marzenia i odwagę, by zacząć je spełniać.

Wspomniałeś, że będziesz nawijać dopóty, dopóki ludzie będą w stanie cię słuchać. O czym chciałbyś im opowiadać, jakie spojrzenie na motoryzację przekazać?

O tym, że motoryzację można kochać na różne sposoby i każdy, dosłownie każdy może znaleźć w tej sferze swoją zajawę. Jeśli masz duszę sportowca i lubisz rywalizację – możesz to robić. Nie trzeba wielkiego budżetu, bo można startować w lokalnych KJS-ach. Red Bull Car Park Drift jest tu genialnym przykładem. Lubisz iść bokiem? Proszę bardzo – przy naprawdę niewielkich nakładach i odrobinie smykałki, możesz, dzięki tej imprezie, zmierzyć się z najlepszymi zawodnikami w Europie! Jak nie zatrybi – spróbuj rallycrossu. I tak dalej, i tak dalej, w nieskończoność. Ale to cały czas aspekt sportowy. A można przecież czerpać niesamowitą satysfakcję ze zwykłej jazdy. Oczywiście, myślisz sobie: mam przejechać z punktu A do punktu B, gdzie tu miejsce na wzniosłe hasła? A jednak. Możesz na to wygospodarować czas, zaplanować trasę, dodać coś do swojego auta, albo choćby je posprzątać i już ta zwykła, wydawałoby się, podróż może stać się całkiem fajną przejażdżką, która da sporo pozytywnych emocji. Ja w to wierzę i o tym właśnie chciałbym opowiadać ludziom.

Słucha cię więcej facetów, czy dziewczyn?

Pewnie więcej facetów, ale kobiety też i wiem o tym z pewnego źródła (śmiech). Nawet w Katowicach podeszła pogadać dziewczyna. I mówi, że zaraziła się motoryzacją przeze mnie. Mąż oglądał moje filmy, zawsze czekał na kolejny i kiedy to robił, nie wolno było mu przeszkadzać (śmiech). No więc ona, chcąc nie chcąc, żeby męża nie denerwować, była trochę skazana na to moje paplanie. I nagle, jak mówi, zorientowała się, że ten typ z youtube’a ma spoko gadkę i fajnie się tego słucha. No i się wkręciła. Ma już swój wymarzony model samochodu. Teraz mąż, żeby nie zdenerwować jej, będzie musiał stanąć na wysokości zadania. Sorry, stary (śmiech). Mówię ci, motoryzacja jest dla wszystkich!