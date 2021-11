Wywiad: Kim jest Przemek Abramowicz?

Maciej Świerz: Siema Przemek! Jak Ci minął sezon?

Przemek Abramowicz: Cześć! Sezon upłynął mi trochę pod znakiem kontuzji, które zaliczyłem jeszcze w poprzednim roku. Problem z barkiem utrzymuje się w zasadzie cały czas, po drodze były jeszcze kontuzje kolana i kostki. Miało być lepiej ze startami, ale wyszło jak wyszło. Na szczęście udało mi się polecieć na Rampage i pojeździć na wielkich zawodach w Polsce. Generalnie było całkiem nieźle!

Spodziewałeś się, że uda Ci się wystartować w zawodach Red Bull Roof Ride?

Było to dla mnie spore zaskoczenie. Na początku nie wiedzieliśmy, czy organizatorzy zaplanowali jakiekolwiek dzikie karty na zawody, więc nie było jasne, czy ktokolwiek będzie mógł się dodatkowo zakwalifikować. Później okazało się, że dzikie karty będą przyznawane za najlepsze przejazdy, które mieliśmy przesłać w formie video, więc wysłałem swoje nagranie i się udało.

Byłem bardzo zadowolony i trochę zaskoczony. Do samego końca czułem się też trochę niezdecydowany, bo moje kolano i kostka odmawiały współpracy. Było ciężko, ale zdecydowałem się wystartować i ostatecznie bardzo się cieszę, że podjąłem taką decyzję i udało mi się pojeździć z chłopakami.

Ciężko odpuścić taką szansę. Co sądzisz o samych zawodach? Dobrze się na nich bawiłeś?

Backflip Przemka na 15-metrowej hopie © Bartek Woliński

Najbardziej zapamiętałem chyba te wielkie hopy. To największe przeszkody, na jakich w życiu jeździłem. Nie za bardzo mamy gdzie trenować takie loty w Polsce, bo trochę brakuje nam skoczni o takich rozmiarach. Może u Szymona i Dawida są podobne, ale to jednak zupełnie co innego.

Udział w tych zawodach to świetne przeżycie. Oby więcej takich imprez w Polsce. Powinniśmy się do tego przyzwyczajać!

Co podobało Ci się najbardziej?

Jazda z chłopakami. Luźne przejazdy z wszystkimi najlepszymi riderami z całego świata były naprawdę super.

Jak to się w ogóle stało, że wylądowałeś na tych zawodach w towarzystwie światowej elity? Od pewnego czasu “trenujesz pod skrzydłami” Szymona Godźka , dobrze kojarzę?

Tak. Właśnie kilka dni temu uświadomiłem sobie, że z Szymonem znamy się już prawie 5 lat. Od kiedy się poznaliśmy, staram się z nim jeździć tak dużo, jak to tylko możliwe. Na jego podwórku są przeszkody, na których można przygotować się do największych międzynarodowych zawodów, więc zdecydowanie bardzo mi to pomaga.

Pamiętasz gdzie i jak się poznaliście?

Tak. Parę dobrych lat temu byliśmy na rowerze, chyba na “Kilimandżaro” i ktoś powiedział że, “Szaman przeprowadził się do Wrocławia”. Pojechałem z jednym ziomkiem zobaczyć miejscówkę Szymona, która wtedy praktycznie jeszcze nie istniała. Była tam jakaś jedna treningówka, na której zrobiłem swojego pierwszego flip nohandera i od tego wszystko się zaczęło. Od tego czasu, regularnie przyjeżdżałem jeździć i pomagać Szymonowi. I tyle. To w zasadzie cała historia naszej znajomości.

Poza miejscówką Szymona dużo jeździsz i kopiesz też na innych wrocławskich spotach.

Przemo i oppo cork 7 na lokalnym spocie "Kilimandżaro" © Adam Opole

Tak, w sumie to wszystko zaczęło się od górki “Kilimandżaro”, o której już wspominałem. Jeżdżę tam już mniej więcej 8 lat i spędzam naprawdę sporo czasu na łopacie. Myślę, że prawie połowa czasu, który poświęcam na rower, to jednak kopanie. Na “Agreście” podobnie. Dużo kopania, ale wiadomo. Bez tego nie ma jazdy.

Czyli zacząłeś jeździć mniej więcej 8 lat temu?

Tak, pierwszą dirtówkę złożyłem 8 lat temu.

Pamiętasz na jakich częściach?

Ramę Dostałem od jednego chłopaka z “Kili”, który zobaczył, że się staram i po prostu jeżdżę ile mogę. Amor Manitou, koła Octane, kiera Dartmoora, więcej nie pamiętam.

Wracając do kopania... Spodziewałeś się, że ta Twoja przygoda z kopaniem w pewnym momencie zaprowadzi Cię na Rampage?

To było moje marzenie. Zawsze chciałem tam pojechać, ale totalnie nie spodziewałem się, że to wydarzy się tak szybko. To było dla mnie spore zaskoczenie.

Z tego co słyszałem, to wyjazd wypalił całkiem nieźle?

Rampage to nie tylko kopanie! © Bartek Woliński

To, że mogłem ze sobą zabrać rower, było najlepszą możliwą opcją. Udało mi się zjechać legendarną traskę “King Kong”, pokatować trochę na różnych spotach wybudowanych przez lokalnych freeriderów, pojechaliśmy na freeride do Big Water. To był taki mój pierwszy prawdziwy freeride. Jazda z najlepszymi chłopakami przed zawodami i po samej imprezie, to super opcja. Przejechanie “King Konga” z Andreu Lacondeguy’em, było dla mnie niesamowitym przeżyciem. Samo kopanie na Rampage’u to też świetna sprawa.

Kiedyś rozmawiałem o tym już z Marcinem Rotem i on porównał to kopanie do pracy w kamieniołomie. Było tak ciężko jak wszyscy mówią, czy jeszcze ciężej?

Szczerze mówiąc, to przez te 8 lat kopania w miarę się na to wszystko przygotowałem. Było ciężko, ale dawaliśmy radę. Ostatnie dwa dni przed zawodami, to była już naprawdę ostra “tyrka”. Bardzo pomógł nam też deszcz, który trochę podlał trasy. Gdybyśmy mieli nosić wodę na górę w rękach, to byłoby nieciekawie. Szczerze mówiąc myślałem, że będzie gorzej.

Szymon jednak dobrze mówił, że jesteś robotem. Co dalej? W tym sezonie wystartowałeś w największej imprezie rowerowej, jaka kiedykolwiek była organizowana w Polsce, pojechałeś kopać trasy na Red Bull Rampage. Masz 22 lata i mimo takich osiągnięć dopiero się rozkręcasz.

Ja planuję dalej jeździć i robić swoje. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będzie o wiele lepiej niż w tym, a kontuzje w końcu mi odpuszczą . Chcę naprawdę mocno cisnąć, jeśli chodzi o zawody i nowe triki. Progres, progres i jeszcze raz progres.

Podobno masz jakąś kosmiczną sztuczkę którą chcesz odblokować?

Już od jakichś dwóch lat bardzo męczy mnie tripple backflip.

Co?

No tripple backflip. Jest tam jeszcze kilka sztuczek, które chciałbym spróbować, ale jak na razie chyba najbardziej zależy mi właśnie na nim. Jak na razie głównym problemem jest rozmiar dostępnych przeszkód. Tu chodzi tylko o wielkość rampy, bo rotacja nie jest problemem.

Gdzie próbowałeś ją robić?

Pierwszą u Szymona. Postawiliśmy wybicie przy basenie z gąbkami i próbowałem wylądować ją na miękko.

Dużo Ci zabrakło, żeby dokręcić?

Mniej więcej w kąt lądowania bym wleciał, jak tak patrzyliśmy na to z boku. Później próbowałem jeszcze zrobić ten trik w trakcie pokazów Sound of Gravity w Lublinie na rezi na 10-metrowym przelocie. Wiedziałem, że wybicie było trochę za płaskie i ostatecznie wylądowałem na głowie. Wstałem, otrzepałem się, zorientowałem się, że złamałem amortyzator, ale ostatecznie byłem bardzo zadowolony, że spróbowałem.

Przemo w trakcie pokazów Sound of Gravity © Adam Opole

Szacun. Poza “szamanowymi ogródkami”, jakie są Twoje ulubione miejscówki rowerowe?

Poza spotami chłopaków, to na pewno “Dirt Agrest” we Wrocławiu i “Kilimandżaro”, na którym się wszystko zaczęło. Ostatnio po Dual Jamie bardzo zajarałem się sikornikiem. Łysa w Krakowie jest kozackim spotem. Sporo tego.

Jakbyś miał wybrać jakieś zagraniczne spoty rowerowe, które chciałbyś odwiedzić to co by to było?

Na pewno La Poma, bo tam jeszcze nie byłem, a tą miejscówkę po prostu trzeba zaliczyć jeśli jeździ się na rowerze. Gorge Trails w Nowej Zelandii, z hopami które wyglądają jakby zostały zbudowane na księżycu i pewnie jakiś typowo freeride’owy spot, podobny do tego w Big Water obok Utah.

Brzmi pięknie. Przegadaliśmy tyle tematów, że sam nie wiem co jest najważniejsze, więc na koniec musimy to jakoś podsumować. Może tak... Kim jest Przemek Abramowicz?

Przemek Abramowicz to chłopak, który kocha jeździć na rowerze i budować trasy rowerowe. To jest chyba najważniejsze!