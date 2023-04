Twórcy podcastu Driftingowy Backstage: Wyszliśmy przed szereg

Kacper Nowogrodzki: Panowie, skąd pomysł na podcast o drifcie?

Maciek Kiwak: Dwa lata temu zaczęliśmy z Markiem komentować zawody Drift Masters European Championship w Red Bull TV. Przed i w trakcie zawodów zachęcaliśmy fanów do zadawania pytań na temat driftu w mediach społecznościowych i, jak tylko była jakaś luźniejsza chwila, staraliśmy się na nie odpowiadać. Po paru rundach okazało się, że jest ich tak dużo, że nie jesteśmy w stanie na wszystkie odpowiedzieć. W czasie jednych zawodów potrafiło spłynąć 300 pytań. W końcu stwierdziliśmy, że fajnie byłoby to jakoś rozwinąć. No i po to powstał podcast – by móc poruszyć wszystkie te kwestie, które są interesujące dla fanów driftu.

Marek Wartałowicz: Sami z siebie chcieliśmy też poopowiadać o drifcie więcej niż to możliwe w czasie komentowania. W trakcie zawodów tak naprawdę nie widać historii, które kryją się za zawodnikami czy autami. Zresztą dla wielu osób transmisja w Red Bull TV może być pierwszą okazją do kontaktu z driftem. W podcaście chcemy lepiej pokazać ten sport.

Maciek Kiwak i Marek Wartałowicz podczas komentowania transmisji DMEC © Jacek Jabłoński

Gdzie nagrywacie?

Marek: Nagrywamy na antresoli w moim warsztacie MaxRacing, w którym buduję i serwisuję samochody. Oczywiście mieliśmy opcję, żeby robić to w studiu z prawdziwego zdarzenia. Ale stwierdziliśmy, że jeśli nagrywamy u mnie, to jesteśmy totalnie niezależni czasowo i organizacyjnie. A poza tym takie studio robi świetny klimat, kiedy zapraszamy gości – najpierw oglądamy samochody do driftu, nakręcamy się motoryzacyjnie, a później wchodzimy na górę, siadamy i nagrywamy.

Maciek: Tak, ta miejscówka jest nie do podrobienia. Studio kojarzy się zwykle z jakimś sterylnym, wydzielonym pomieszczeniem. A tutaj masz połączenie studia i warsztatu.

Marek: Ale z drugiej strony, jak już siądziemy i zaczniemy nagrywać, to zupełnie zapominamy, że jesteśmy w warsztacie. Jest wygłuszenie, ogrzewanie, odpowiednia akustyka i inne takie tematy. Jakbyśmy byli w innym budynku.

Marek Wartałowicz, Maciek Kiwak, Eryk Goczał w studiu Driftingowy Backstage © Jacek Jabłoński Warsztat MaxRacing © Jacek Jabłoński Warsztat MaxRacing © Jacek Jabłoński Studio Podcastu Driftingowy Backstage © Jacek Jabłoński

Powiedzieliście już, co skłoniło Was do stworzenia podcastu. Ale czy macie jakiś konkretny cel, których chcecie osiągnąć?

Maciek: Na ten moment nie. Przede wszystkim chcemy się tym bawić, czerpać z tego fun. I zobaczymy, w którą stronę to się naturalnie rozwinie. Mamy w planach odcinki merytoryczne, w których będziemy sami, ale też listę gości, z którymi chcemy porozmawiać. Pewnie tematyka będzie się jeszcze zmieniać w trakcie sezonu driftingowego, bo będziemy mówić bardziej o tym, co dzieje się na bieżąco.

Zaczęło się od komentowania driftu w Red Bull TV, ale uznaliśmy, że mamy dużo więcej do powiedzenia.

Marek: Nikt nam nic nie narzuca, to jest totalnie luźna inicjatywa. Plan jest taki, żeby w stu procentach zrealizować ten pierwszy sezon, który będzie się składał z 10 odcinków. I zobaczymy, jaki będzie tego odbiór, czy szykujemy kolejny sezon. A lista tematów do poruszenia nie ma końca. Jeden z ostatnich odcinków w tym sezonie podcastu poświęciliśmy na odpowiedzi na pytania fanów. A gdybyśmy chcieli, to w zasadzie cały sezon mógłby być na tym zbudowany. Sami nie wiemy, jak to się dalej potoczy, bo z takim podcastem driftingowym wyszliśmy w Polsce przed szereg.

Środowisko polskich pasjonatów driftingu można podzielić na dwie grupy – kibiców, których interesują najsłynniejsze serie i najlepsi kierowcy oraz takich, którym najbardziej zależy na lataniu bokiem w gronie znajomych i grzebaniu przy aucie. Moim zdaniem zawody Red Bull Car Park Drift w Katowicach dobrze to pokazały. Czy Wasz podcast jest skierowany bardziej do jednej z tych grup?

Marek: Pierwotnie zakładaliśmy, że idziemy bardziej w kierunku profesjonalnego driftu. Oczywiście nie pomijając wątków takich jak stawianie pierwszych kroków czy wybór samochodu na początek. Ale głównie chcemy przedstawić drifting jako prawdziwą, profesjonalną dyscyplinę motorsportu.

Maciek: Mówiliśmy już w podcaście o tzw. grassrootowym driftingu. Uważam, że nie należy tak dzielić driftu, że najważniejsza jest zajawka. I fajnie, że wszyscy ją mamy. Natomiast faktycznie skupiamy się na profesjonalnym driftingu, tak też dobieramy gości. Jednak wiem, że ludzie ze sceny grassrootowego driftingu, czyli nie za bardzo zainteresowani największymi zawodami, też słuchają naszego podcastu. I to jest bardzo fajne.

Jakie są Wasze odczucia po emisji tych pięciu odcinków, które poszły przed naszą rozmową? Coś Was zaskoczyło? Jaki jest odbiór?

Maciek: Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony odbiorem środowiska. Mam na myśli i kibiców, i osoby mocno związane z profesjonalnym driftem. Słyszymy, że fajnie, że coś takiego robimy, że to jest potrzebne. Moim zdaniem podcast ma tę przewagę nad videoblogami, że w nim masz przez cały czas merytoryczne informacje. Cały czas jest gadka. A w youtube’owych materiałach dużo jest obrazków, wypełniaczy. Ten format daje nam możliwość, żeby skupić się na tym, co faktycznie chcemy przekazać.

Marek: Dobrym podsumowaniem odbioru mogą być zachowania gości, zawodników z góry tabeli. Każdy był mega zajarany, że go zaprosiliśmy, że może wziąć w czymś takim udział. Myślę, że to fajne podsumowanie. A co do samego podcastu, to ja nie byłem przekonany, że to zagra. Maciek nawija zawodowo i gęba mu się nie zamyka. Ale ja jestem z innej branży, jakby mi ktoś powiedział parę lat temu, że będę brał w czymś takim udział, to powiedziałbym, że każdy, ale nie ja. Ale zaczęliśmy nagrywać i nagle się okazało, że mi też gęba się nie zamyka, bo jest tyle ciekawych tematów. No i też się nie spodziewaliśmy, że to będzie aż tak czasochłonne. Ale już nie ma odwrotu… (Marek się śmieje).

Driftingowy Backstage - Okładka Odcinek 1 © Jacek Jabłoński Driftingowy Backstage - Okładka Odcinek 2 © Jacek Jabłoński Driftingowy Backstage - Okładka Odcinek 3 © Jacek Jabłoński Driftingowy Backstage - Okładka Odcinek 4 © Jacek Jabłoński Driftingowy Backstage - Okładka Odcinek 5 © Jacek Jabłoński Driftingowy Backstage - Okładka Odcinek 6 © Jacek Jabłoński Driftingowy Backstage - Okładka Odcinek 7 © Jacek Jabłoński

To kto jest lokomotywą tego projektu? Maciek?

Marek: Taką prawdziwą lokomotywą jest chyba człowiek, który ogarnia to technicznie…

Maciek: (Śmieje się). Tak, takim cichym bohaterem jest Jacek Jabłoński, który odpowiada m.in. za produkcję shortów, które wrzucamy na media społecznościowe. Jacek mocno nas motywował, żeby ten projekt rozpocząć. Nie ukrywam, że jak o tym pomyśle usłyszałem, to byłem bardzo pozytywnie nastawiony. Nie miałem takich obaw, jak Marek. Ale myślę, że pomoc Jacka, żeby nas do tego popchnąć i zmotywować, jest nieoceniona. Możemy Jackowi za to bardzo podziękować. I oczywiście go pozdrawiamy.

Marek: Tak, mówiłem Jackowi przed pierwszymi nagraniami, że nie jestem pewien, czy to wyjdzie. A on na to: “Stary, wjeżdżacie, nie ma problemu, to ja się martwię, czy mi wszystko zadziała, jak ja to zmontuję itd…”.

Maciek: I wyszło, że działa…

Zdradzicie, co czeka nas w kolejnych odcinkach?

Marek: Jeśli chodzi o gości, to możemy powiedzieć – byli już Piotr Więcek i Kuba Przygoński, będą Eryk Goczał, Paweł Korpuliński, Paweł Grosz i Arkadiusz Dudko. Mamy też jeszcze dwa odcinki bez gości, jeden tematyczny o wyglądzie aut do driftu i silnikach, a drugi z odpowiedziami na pytania. Jeśli chodzi o opublikowane odcinki, to teraz jesteśmy mniej więcej w połowie sezonu.

Decyzje sędziów w driftingu potrafią budzić niemałe kontrowersje. Czy kiedy przyjdzie sezon, odważycie się komentować je w podcaście?

Marek: Założenie jest takie, że mówimy o dobrych i złych rzeczach. Nie chcemy być po jednej stronie i tylko wszystkich chwalić. Jeśli coś jest nie tak, to chcemy o tym gadać. Mamy już mały sukces, właśnie dzięki podcastowi. Temat jest jeszcze w realizacji, ale jesteśmy dobrej myśli…

Maciek: Zgadza się. Chcemy być obiektywni, chcemy mówić o wszystkich rzeczach. Wiadomo, że decyzje sędziów są ostateczne, ale to nie oznacza, że nie można ich komentować czy przegadać z samymi zainteresowanymi. Mamy niespodziankę w tym temacie w jednym z kolejnych odcinków podcastu, ale nie zdradzimy, o co chodzi. Powiem tylko, że kilka osób może być zaskoczonych…

Czyli Wasz podcast może być też takim forum, które pozwoli się wypowiedzieć kierowcom w ważnych sprawach i na przykład wywrzeć pewną presję na organizatorach zawodów?

Marek: Jak najbardziej. Czym innym są rozmowy zawodników pomiędzy sobą w parku maszyn, a czym innym rozmowy w podcaście, zwłaszcza, jeśli się okaże, że jego odbiór jest szeroki. Może być tak, że luźna rozmowa u nas przełoży się na konkretne działania organizacyjne. Bo często ludzie mają swoje uwagi, ale publicznie tylko klepią się po plecach. A jak coś jest źle, coś trzeba zmienić, to należy o tym gadać, bo to przynosi korzyść wszystkim.

Tworząc podcast, myśleliście o tym, że on może być właśnie takim głosem środowiska?

Maciek: Raczej tego nie zakładaliśmy…

Marek: Nie wiedzieliśmy, że to pójdzie aż tak grubo! (Marek się śmieje).

Maciek: (Również się śmieje) Na pewno nie sądziliśmy, że może mieć aż taki zasięg. Natomiast widzimy już teraz, że kiedy pojawiają się goście, to gadamy nie tylko o fajnych historyjkach (które oczywiście są bardzo spoko). Podcast okazuje się też taką platformą, która daje możliwość ukazywania swoich odczuć. Bo co jest typowe w polskim driftingu – jak Marek przed chwilą powiedział – że wiele rzeczy mówi się między sobą, a nic z tego nie wynika. Ale gdy taka kwestia zostaje usłyszana przez szersze grono słuchaczy, to automatycznie ma inny wydźwięk. I kto wie, może z takich rozmów w naszym podcaście będą jakieś zmiany na plus. Jeśli tak faktycznie będzie, to na pewno będziemy zadowoleni.

Mamy 2023 rok, nagrywacie pierwszy w Polsce podcast o drifcie. Ale tutaj dotarliście? Jak zaczęła się Wasza przygoda z driftem?

Maciek: Nie jestem w stanie powiedzieć, jak dowiedziałem się o drifcie. Jakoś tak naturalnie pojawił się w moim życiu. To była wypadkowa pasji do samochodów. Już wcześniej interesowałem się tuningiem. Miałem w swoim życiu sześć Golfów dwójek i każdy był zmodyfikowany. Był Golf dwójka w dieslu zrobiony na jakieś 250 koni. A później jakaś trójka zrobiona na 350. Ale w końcu zrozumiałem, że napęd na przód nie ma dla mnie sensu. Był 2013 rok i wtedy pojawiło się BMW. Zobaczyłem, że można w inny sposób jeździć samochodem, inaczej dawać upust swojej fantazji i to się przerodziło w drifting. Teraz składam swój pierwszy samochód przystosowany do zawodów, jestem w trakcie budowy Nissana S14. Chcę sprawdzić się w rywalizacji na serio, w roli zawodnika, a nie tylko komentatora. Wcześniej przez kilkanaście lat skakałem na rowerach, brałem udział w zawodach we freestyle’u na BMX-ach i cały czas czuję głód rywalizacji.

Maciek Kiwak - Nissan 200SX S14A podczas Poznań Motor Show © Piotr Chmielek / www.instagram.com/pf__car/ Maciek Kiwak driftuje Nissan S14A podczas Poznań Motor Show © Piotr Chmielek / www.instagram.com/pf__car/ Maciek Kiwak - Backflip na BMX © Sandra Biegun / www.instagram.com/sndrbgn/ Maciek Kiwak - Frontflip na BMX © Piotr Staroń / www.instagram.com/staron_photo/ Maciek Kiwak podczas zawodów Red Bull Roof Ride © Jacek Jabłoński To właśnie od Golfa II zaczęła się motoryzacyjnja przygoda Maćka © Bartosz Kwiecień / WLBN Photos

Marek: Odkąd pamiętam, miałem coś wspólnego z samochodami. Zaczęło się od Malucha i Dużego Fiata. I zawsze najbardziej lubiłem tę chwilę, kiedy samochód wpadał w poślizg. Od razu była zajawka. Też nie pamiętam tego przełomowego momentu, kiedy poznałem drifting jako dyscyplinę motorsportu. W latach 2007, 2008 był organizowane pierwsze imprezy driftingowe w Polsce. I jak tylko się o tym dowiedziałem, to już w 2009 roku startowałem w mistrzostwach Polski. Zaczęło się od BMW E30.

I to przez drift zostałeś mechanikiem?

Marek: Raczej nie, zawsze lubiłem coś robić przy różnych sprzętach. Cała moja zajawka w drifcie jest podzielona na pół. Jedna połowa to siedzenie w warsztacie, a druga to bycie na torze. Nie wyobrażam sobie, że miałbym wsiadać do gotowego samochodu i nie przygotowywać go do jazdy. Nie czułbym się spełniony.

Maciek: Ja też uwielbiam robić coś przy autach. W pełni zgadzam się z tym, co mówi Marek. Lubię sobie ubrudzić ręce i myślę, że każda osoba, którą ciągnie do latania bokiem, musi mieć trochę tej zajawki mechanicznej.

Marek Wartałowicz za kierownicą BMW E21 Rekina © Jacek Jabłoński Marek Wartałowicz za kierownicą BMW E21 Rekina © Jacek Jabłoński BMW E21 Rekin Marka Wartałowicza © Jacek Jabłoński Marek Wartałowicz podczas pracy w warsztacie MaxRacing © Jacek Jabłoński Marek Wartałowicz podczas pracy w warsztacie MaxRacing © Jacek Jabłoński Marek Wartałowicz na podium zawodów driftingowych © Jacek Jabłoński

A co myślicie o drifcie dzisiaj?

Marek: Nie jest tak łatwo, jak było 14 lat temu, kiedy zaczynałem. Wtedy zbudowanie auta do startu w zawodach nie wymagało aż tak dużych nakładów finansowych. W przydomowym garażu można było skompletować za stosunkowo nieduże pieniądze samochód i faktycznie liczyć się w rywalizacji. Pierwsze dwa sezony przejeździłem za własne pieniądze, pracując na etacie. A w tym momencie nawet w niższej klasie mistrzostw Polski startują auta za kilkaset tysięcy na super oponach. Nie chciałbym zaczynać w tych czasach.

Maciek: Uważam, że drift jako dyscyplina jest teraz w świetnym miejscu, fantastycznie się rozwija. Ale, jak słusznie Marek zauważył, stał się trudno dostępny dla przeciętnego zjadacza chleba. Dlatego liczę, że takie inicjatywy jak DTS (Drift Toruń Series, stosunkowo nowa seria przyciągająca kierowców z mniejszymi budżetami – przyp. red.) czy Driftingowe Mistrzostwa Polski, w których w klasie Semi Pro będzie ograniczenie szerokości opony, dadzą możliwość pojawienia się i rozwoju nowym zawodnikom. I liczę na to, że podobnych działań będzie więcej. Fajne jest też to, że pojawią się też szkoły driftingu. Dzięki nim nie trzeba mieć swojego samochodu, żeby sprawdzić, czy to w ogóle jest dla ciebie. Bo kiedy ja zaczynałem, a to było niedawno, bo 7 lat temu, nie było takiej możliwości. Żeby przekonać się, czy drift ci się podoba, musiałeś zbudować samochód, chociaż to podstawowo zmodyfikowane BMW. Teraz możliwości w tej kwestii są większe.

Marek: Dodam jeszcze, że jakieś 12 lat temu drifting był najtańszą dyscypliną motorsportu. A obecnie, jeśli porównasz koszty, które musisz ponieść, do czasu, jaki spędzasz w samochodzie, to jest jedną z najdroższych. Rozmawialiśmy tym ostatnio z Kubą Przygońskim.

Marku, masz za sobą lata udanych startów w Driftingowych Mistrzostwach Polski i innych imprezach. Planujesz wrócić do jeżdżenia? Z pewnością wielu kibiców chciałoby znowu zobaczyć Cię na torze.

Marek: Istnieje taki plan. Kiedy pojawiła się informacja, że w tym sezonie mistrzostw Polski będzie runda w Poznaniu, to stwierdziłem, że muszę zrobić wszystko, żeby wziąć w niej udział. Jestem w trakcie przygotowań, różnych rozmów itd. Pierwsze dwie rundy na pewno odpuszczę, ale jest taki pomysł, żeby Poznań już odhaczyć. Ale bez napinki.

Jak wyobrażacie sobie nadchodzący sezon? Czego się spodziewacie?

Maciek: Nie mogę się doczekać. Jestem bardzo zainteresowany tym, co będzie działo się w mistrzostwach Polski i w Drift Masters European Championship. W Driftingowych Mistrzostwach Polski mamy nowe rozdanie, a w DMEC przede wszystkim finał na Narodowym w Warszawie. Liczę na to, że będzie się dużo działo.

Marek: W tym roku w drifcie na każdej płaszczyźnie będzie dużo zmian. Zwłaszcza w Polsce, w zupełnie nowych Driftingowych Mistrzostwach Polski. A jeśli chodzi o Drift Masters, to po pierwsze nie ma Jamesa Deane’a w stawce, a po drugie jest bardzo mocna ekipa z Polski – ponad 10 zawodników. Pojawi się sporo nowych aut, sporo zmian, więc uważam, że będzie bardzo ciekawie. Myślę, że Piotrek (Piotr Więcek – przyp. red.) – może to dziwnie zabrzmi, bo życzę mu jak najlepiej – mógłby nie od razu odnaleźć się w swojej nowej Suprze. Przez te ostatnie lata inni nie mieli do niego podejścia, to teraz mógłby dać chłopakom trochę więcej szans. A pod koniec sezonu dogoniłby ich i stanął na najwyższym stopniu podium. To byłoby fajne dla rywalizacji i dla kibiców. Warto też wspomnieć o zawodnikach z Europy, którzy wracają w tym roku do rywalizacji w Formula Drift w Stanach. To Deane, o którym już wspomniałem, Kristaps Bluss, kierowca znany Drift Masters czy Alex Holovnia z Ukrainy, który też startował w DMEC. W każdej części globu coś będzie się działo. No i jeszcze trzeba przypomnieć o obecności Naokiego Nakamury w Drift Masters, kogoś z zupełnie innej części świata. Zobaczymy, jak poradzi sobie tutaj.

Maciek: Czyli w skrócie: fantastyczni kierowcy, fantastyczne miejscówki i nowe fury. I, podsumowując, co powiedział Marek, to, że wszyscy będą chcieli złapać Piotrka.

Jak na koniec zachęcicie fanów do słuchania Waszego podcastu?

Marek: Znajdziecie w nim zakulisowe informacje ze świata driftu, których nigdzie wcześniej nie było.

Maciek: Tak, jeśli naprawdę chcecie poznać drift od kulis, to zachęcamy do słuchania podcastu Driftingowy Backstage!

Posłuchaj podcastu Driftingowy Backstage w serwisie Spotify , na platformach Apple Podcasts , Google Podcasts lub na YouTubie.