Maja Włoszczowska: „Mam rachunki do wyrównania”

Kolarstwo MTB późno budzi się z uśpienia w tym szalonym sportowym roku. Światowe ściganie rozpoczyna się na dobre dopiero teraz. Od wtorku do niedzieli w Novym Meście trwać będą dwa, rozgrywane z rzędu, przystanki Pucharu Świata , w których liczymy na Maję Włoszczowską . Zawodniczka Kross Racing Team ma na tej trasie rachunki do wyrównania. "Parę razy dopadł mnie „peszek”, ale i tak lubię tu jeździć, zapowiada się ciekawa walka!" – mówi dwukrotna wicemistrzyni olimpijska. Cały wywiad znajdziecie poniżej.

Transmisje z obu Pucharów Świata w Nowym Meście oraz późniejsze MŚ w Leogangu można obejrzeć na bezpłatnej platformie Red Bull TV.

PŚ w Nowym Meście I - XCO Kobiet - oglądaj na żywo:

Maciej Stolarczyk: Wydawało się, że w kolarstwie MTB widziała Pani wszystko, a wtedy 2020 rok powiedział „potrzymajcie mi piwo”.

Maja Włoszczowska: Sezonu, który zaczyna się w październiku, faktycznie jeszcze nie przerabiałam. Za nami słaby czas, bardzo demotywujący. Wiosną miałam super formę, prawie życiową, szykowałam się na igrzyska. Potem lockdown, imprezy odwołane, nie wiadomo co robić. Wyścigi pojawiały się w planach i znikały, od strony zawodników to było strasznie męczące. Ktoś może powiedzieć, że mieliśmy rok odpoczynku, a tak naprawdę byliśmy cały czas w gotowości. Teraz możemy już skupić się na ściganiu, przed nami Puchar Świata, mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy.

Zaczynamy od trasy w Novym Meście, z którą ma pani niewyrównane rachunki. Chociażby z 2016 roku, gdzie jechała pani po medal mistrzostw świata, ale przez defekt zajęła czwarte miejsce.

Był jeszcze „peszek” w 2014 roku, gdy jechałam na pozycji 1-2 z Tanją Zakelj. Było mokro, podcięło mi koło i tak się skończyła szansa na finisz o zwycięstwo. W 2018 roku na starcie spadł mi łańcuch, przebiłam się przez całą stawkę i ukończyłam na piątym miejscy, co było gigantycznym wysiłkiem. Faktycznie, często mam tu jakieś przygody i trochę tych rachunków do wyrównania się uzbierało. Kończyłam też wiele razy na szerokim podium, bo generalnie ta trasa mi odpowiada, jest dużo podjazdów. Irytujące są tylko liczne korzenie.

MŚ? Oglądajcie w Red Bull TV, kibicujcie, pchajcie i zobaczymy, co uda się zdziałać Maja Włoszczowska

Maja Włoszczowska w Val di Sole © Bartek Woliński / Red Bull Content Pool

W Novym Mescie stawi się cała śmietanka MTB. W rywalizacji pań wystąpią m.in. Jolanda Neff, Kate Courtney, Pauline Ferrand-Prevot, Annika Langvad czy Anne Terpstra. Czego spodziewa się pani po rywalkach?

Widać, ze wszyscy są głodni ścigania, czuć ekscytację w środowisku. Jolanda będzie bardzo mocna, mimo poważnego wypadku, jakiemu uległa w grudniu. Uszkodziła śledzionę, ale bardzo szybko doszła do siebie i pokazuje wysoką formę. Niewiadomą jest dyspozycja Ferrand-Prevot, pierwsze wyścigi poszły jej kiepsko, ale ostatnio na Stravie kręci życiowe rezultaty. Na Instagramie widziałam, że Kate Courtney bardzo mocno trenuje, choć nie ścigała się nigdzie. W Novym Meście zawsze mocna jest Langvad.

A czego spodziewać się po Mai Włoszczowskiej?

Zawsze chcę walczyć o najwyższe miejsca, chociaż z formą może być różnie. Za mną trzytygodniowe zgrupowanie w Wiśle, podczas którego spałam w pokoju hipoksyjnym. To mój pierwszy „eksperyment” z takim pokojem i nie wiem, jak organizm zareaguje. Uznałam, że ten sezon i tak jest trochę na stracenie, więc warto spróbować czegoś nowego, co może mi bardzo pomóc w przygotowaniach przed Tokio 2021. Literatura fachowa i osoby, które się na tym znają, mówią, że forma przychodzi 2-3 tygodnie po sesjach w pokoju hipoksyjnym, więc powinno to wypaść bardziej na mistrzostwach świata niż teraz.

Jak działa taki pokój hipoksyjny?

Symuluje warunki panujące na wysokości, w moim przypadku to było 2500 m n.p.m. Śpi się w rozrzedzonym powietrzu, a w efekcie zmniejsza się nasycenie krwi tlenem. Na początku miałam wrażenie lekkiego duszenia się, ale z czasem organizm się przyzwyczaił. Trenowałam jednak ostrożnie, bo nie regenerowałam się, jak podczas normalnego snu. Jeśli efekt będą dobre, to może przyda się to w przyszłym roku, gdy trudno będzie znaleźć miejsce na zgrupowanie wysokogórskie. Można je będzie zrobić w Polsce, mając cały sztab u boku.

Wierzy pani, że igrzyska odbędą się w 2021 roku?

Zakładam, że tak, ale prawdopodobnie bez kibiców. Jakaś niepewność jest, widzimy, że pandemia znowu się nakręca. Igrzyska są zawsze przepiękną imprezą, to mój motywator do działania, cel do spełnienia. Zwłaszcza, że mają odbyć się w Tokio, jestem przekonana, że będą magiczne. Japończycy witali nas z entuzjazmem, są bardzo gościnni. Robię wszystko, by powalczyć w Tokio o medal, a jeśli koronawirus stanie na drodze i w marcu znowu usłyszymy, że igrzyska są odwołane, to… prawdopodobnie zakończę zawodową karierę.

Maja Włoszczowska © Bartek Woliński / Red Bull Content Pool 01 / 05

Widać, że ogień jeszcze w Pani jest, a przed nami mistrzostwa świata. Pomści pani Michała Kwiatkowskiego, któremu zabrakło centymetrów do medalu na szosie?

Myślę, że Michał sam się pomści na klasykach. Zresztą, czy tu jest coś do pomszczenia? I tak może być z siebie dumny, bo pojechał fantastycznie. Podziwiałam jego odporność psychiczną, bo nie reagował na wszystkie ataki, wyczekał do końca. Na pewno był wściekły, że zabrakło tak niewiele do medalu, ale czapki z głów przed nim za taką postawę. A moje mistrzostwa świata? Nie byłabym sobą, gdybym nie celowała w tęczową koszulkę. Oglądajcie w Red Bull TV, kibicujcie, pchajcie i zobaczymy, co uda się zdziałać.

