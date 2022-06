Marek Wartałowicz: „W zawodach DMEC niemal każdy ma szansę na wygraną!”

Cześć, dobrze cię znowu widzieć! Tak, rzeczywiście wydawało się, że lista zawodników w ubiegłym roku była imponująca, ale to co zapowiada się w tym roku? Istne szaleństwo, już nie mogę się doczekać, żebyśmy wspólnie o tym porozmawiali!

Nie jest tajemnicą, że od wielu lat współpracuję z Maćkiem Jarkiewiczem, więc to za jego sukces trzymam najmocniej kciuki. Lista zawodników zgłoszonych na 2. rundę DMEC to w większości lista potencjalnych „czarnych koni” tej rundy. Na pewno, jak wspomniałem wcześniej liczę na to, że na podium, najlepiej na najwyższym stopniu, stanie ktoś „niespodziewany”.

Tak i podtrzymuję tę opinię. Dużą część toru pokonuje się małym kątem, a jak pewnie pamiętasz, kompletnie nie jest to mój styl jazdy. Wiem za to, że w Irlandii odnalazłbym się świetnie, zwłaszcza wrzucając samochód w trasę z klasycznym back entry.

Przede wszystkim to nie tak, że zniknąłem. Dwa lata temu zdecydowałem, że najwyższy czas otworzyć swój własny warsztat, w którym powstawać będą profesjonalne samochody do driftu. Ten projekt, zwłaszcza na początku był ogromnym pożeraczem czasu i oczywiście pieniędzy.

Będąc precyzyjnym, buduję od kilkunastu lat. Koncepcja autorskiego warsztatu chodziła mi po głowie od bardzo dawna, ale jak to mówią, „żeby coś osiągnąć, trzeba najpierw zrobić pierwszy krok”. Dwa lata temu nadszedł czas na ten krok. Sam jesteś obecny na polskiej scenie driftingowej i doskonale wiesz, że większość zawodników wyznaje zasadę: „to ma jeździć, nie wyglądać”. U mnie wygląda to zupełnie inaczej, ponieważ każdy budowany przeze mnie samochód do driftu ma nie tylko jeździć, ale przede wszystkim wygrywać i przy okazji jak najlepiej wyglądać.

i to co nas wyróżnia, to brak tajemnic przed odbiorcami. Każdy obserwujący widzi budowę samochodu od samego początku do końca.

Opowiem ci ciekawą anegdotę, jeden z moich klientów na początku budowy przywiózł mi gołą karoserię i uwierz lub nie, ale kolejny raz odwiedził mnie dopiero odbierając gotowy driftowóz. W rozmowach telefonicznych wiele razy podkreślał - „Marek, po co ja mam do ciebie przyjeżdżać, skoro mogę śledzić całą budowę mojego samochodu na Instagramie”. (śmiech)

Czyli co jest najważniejsze w budowaniu aut do driftu?

Skąd u ciebie takie zamiłowanie do detali? Oglądając twoje prace nie można wyjść z podziwu, jak to wszystko się prezentuje!

