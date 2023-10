Wywiad: Michał Topór - zawodnik, który został influencerem

Maciej Świerz: Zaczniemy pytaniem klasycznym, bo teraz pewnie prawie wszyscy wiedzą kim jesteś, ale być może nie znają Twojej historii. Jak to się w ogóle stało, że wylądowałeś na rowerze i stwierdziłeś, że zostaniesz na nim prawdopodobnie do końca życia?

Michał Topór: Zaczęło się to gdzieś tam jeszcze za dzieciaka, w sumie klasycznie, w wieku 6 lat. Po prostu jeździłem na rowerze do parku i na wycieczki. Pierwsze starty w zawodach miały miejsce, gdy byłem w wieku 9-10 lat. Jako amator zacząłem startować w maratonach rowerowych, ale wtedy to wszystko było dla mnie bardziej jak wycieczka, przygoda, wyzwanie. Rywalizowałem trochę z kuzynem Pawłem, moim rówieśnikiem. W międzyczasie zacząłem ścigać się na gokartach. To również trwało parę dobrych lat. W tym samym czasie zacząłem uprawiać wspinaczkę sportową, więc był taki okres, że trzy dyscypliny uprawiałem jednocześnie. Natomiast w wieku 17 lat stwierdziłem, że zamiast przeciętnie bawić się w trzy różne sporty, chciałbym skupić się na jednym, ale najlepiej jak potrafię. Pewnie padłoby na motorsport, ale to nie mogło się udać, z przyczyn finansowych. Został wybór pomiędzy wspinaczką i rowerami i tutaj zwyciężyły rowery. Pewnie dlatego, że od zawsze było ich sporo w mojej rodzinie i w moim otoczeniu.

W każdym razie postawiłem na rowery, a jak już podjąłem decyzję, to przyszedł pierwszy trener i zorganizowane trenowanie, bo do tej pory to był pełen spontan. Tak się zaczęło moje ściganie w olimpijskim cross-country, które trwa od 2014 roku. Natomiast gdzieś w międzyczasie zawsze miałem zajawkę na zjazdy. Lubiłem zjeżdżać, mimo że nigdy nie miałem grawitacyjnego roweru. Po prostu należę do tych osób, które największą frajdę czerpią jednak ze zjazdu. Owszem, podjeżdżam też dużo, to jest moja praca, ale jednak zajawa jest właśnie na zjeździe. Podjeżdżam po to, żeby móc później zjechać, a nie odwrotnie. Gdy miałem trochę wolnego czasu, zawsze brałem rower cross-country, albo jeszcze takiego starego Scotta Voltage'a i po prostu szedłem do lasu skakać hopki. Od tych najmniejszych po te coraz większe, metodą prób i błędów, bo od początku byłem samoukiem. Jeśli chodzi o całokształt mojej "zjazdowej kariery", to pierwszy przełomowy moment przyszedł w 2018 roku, kiedy wystartowałem w Mistrzostwach Polski Enduro. Swój start zaliczyłem na pożyczonej endurówce, no i ten debiut się zakończył srebrnym medalem w elicie. Drugi taki przełom przyszedł wraz z rozpoczęciem współpracy z NS'em, kiedy to dorobiłem się, własnej endurówki. Od tej pory mogę normalnie startować w zawodach grawitacyjnych, a nie tylko w XC.

Jak rozmawiam z różnymi zawodnikami, to widzę bardzo zróżnicowane podejścia. U niektórych wszystko dzieje spontanicznie, bo nie planują rozwoju swoich sportowych karier i chcą po prostu jeździć na rowerze. Widzę, że u Ciebie było jednak inaczej. Ty po prostu podjąłeś decyzję, że będziesz zawodnikiem, który rzeczywiście wyląduje na wysokim poziomie. Zastanawiam się, czy myślałeś, że z tej pasji swojej będziesz mógł kiedyś rzeczywiście żyć i zarabiać pieniądze?

Wierzyłem w to. Nigdy nie byłem pewny, ale takie było moje marzenie. Musiałem w to wierzyć, żeby móc wylądować w tym miejscu, w którym obecnie jestem i przetrzymać wszystkie trudne chwile. Nie czarujmy się, nie jest łatwo to wszystko pogodzić, kiedy najpierw chodzisz jeszcze do liceum, a potem robisz studia stacjonarne i to na inżynierskim kierunku. Trzeba było to wszystko ciągnąć równolegle, ale przez te wszystkie lata, bardzo mocno wierzyłem, że mi się uda. Chciałem tego z całego serca i póki co, wygląda na to, że się udało. Teraz mogę o sobie powiedzieć, że jestem rzeczywiście zawodnikiem i właśnie z tego żyję.

Właśnie, o to się chciałem teraz zapytać. Czy Ty jesteś bardziej uzdolnionym zawodniczo influencerem, czy świetnym zawodnikiem z zadatkami na rowerowego celebrytę?

To właśnie zależy od tego komu zadasz to pytanie. Pewnie jakbyś zapytał ogółu ludzi, to by Ci powiedzieli, że jestem influencerem, który startuje w zawodach. Dla siebie samego jestem przede wszystkim zawodnikiem. To jest to, co jest esencją wszystkiego co robię. To, że stałem się influencerem, nastąpiło właśnie dlatego, żebym mógł być zawodnikiem. Po prostu na pewnym etapie ścieżki życiowej, od totalnego amatora, po gościa, który się ściga w krajowej czołówce, zauważyłem, że jeżeli nie zrobię nic ponad samo trenowanie i ściganie się, to w pewnym momencie, obudzę się w jakiś losowy wtorek i okaże się, że trzeba się zająć życiem, a nie jazdą na rowerze. To mógłby być koniec mojej kariery. Dlatego małymi kroczkami zacząłem prowadzić social media. Najpierw to był fanpage na Facebooku, do tego doszedł Instagram. Największy przełom nastąpił, kiedy zacząłem prowadzić kanał na YouTubie. Te wszystkie wysiłki pozwoliły mi dojść do tego punktu, w którym teraz jestem - takiego „samowystarczalnego”. Podkreślam raz jeszcze, oczywiście jestem influencerem, bo to jest już nierozerwalna część tego wszystkiego co robię, ale wewnętrznie, cały czas czuję się przede wszystkim zawodnikiem.

Absolutnie nie chodziło o to, żeby gdzieś podważać Twoje zawodnicze osiągnięcia, wręcz przeciwnie. Ja zaobserwowałem, zwłaszcza w ostatnich latach, że trochę się zmieniła definicja „zawodnika”. Teraz mam wrażenie, że najważniejsze jest to, żeby mieć taki unikatowy, fajny pomysł na siebie i konsekwentnie go realizować. I zastanawiam się właśnie, co ty myślisz na ten temat?

Tak, czasy się zmieniają, a wraz z czasami też zmienia się funkcja, jaką spełnia sport. Dwadzieścia lat temu nie było czegoś tak jak social media. W uproszczeniu można powiedzieć, że nie było jeszcze internetu, bo dopiero raczkował. Więc jak ktoś myślał o sportowcach i zawodnikach, no to po prostu miał przed oczami, która jeździła na zawody i tyle. Wtedy obserwowało się, jak taki sportowiec jeździ na zawody i ewentualnie wykręca jakiś wynik. Teraz sytuacja wygląda inaczej. I ja to troszkę filozoficznie rozumiem tak, że każdy zawód w społeczeństwie ma określoną funkcję.

Tak jest.

Przy tych „klasycznych”, nazwijmy to, widać to dobitnie. Że nauczyciel uczy, policjant pilnuje porządku, strażak, wiadomo, gasi, pomaga i tak dalej. Ktoś, kto sprząta ulice, sprząta ulicę. Każda profesja ma określoną funkcję. I teraz należy się zastanowić, jaką funkcję w społeczeństwie ma sportowiec w XXI wieku, w drugiej czy trzeciej dekadzie. I według mnie ta funkcja, no już nie polega tylko na tym, żeby startować i ewentualnie wygrywać. Oczywiście to może tak działać na poziomie światowym - jeżeli ktoś już jest na podium mistrzostw świata. Wszyscy są z niego dumni, jest dodatkowa wartość patriotyczna i tak dalej. Można sobie przybić piątkę bo, robota została zrobiona i to wystarczy. Dopóki nie jest się na tym poziomie, to ja uważam, że „pożytek” ze sportowca jest zupełnie inny. Taki zawodnik powinien przede wszystkim dostarczać pozytywnych emocji innym. Może również przekazywać ciekawe treści merytoryczne, uczyć innych, inspirować, zachęcać. To po prostu musi być coś więcej niż samo jeżdżenie na rowerze i ewentualne zgarnianie pucharków.

Ja widzę to wszystko po moich widzach i obserwujących. Zdarzają mi się różne komentarze. Ludzie do mnie piszą już w wiadomościach prywatnych, że dzięki mnie na przykład zaczęli jeździć na rowerze, dzięki mnie pierwszy raz wystartowali w zawodach, pojechali w jakieś nowe miejsce, które u mnie zobaczyli. Zdarzają się osoby, które piszą mi, że w ogóle nawet na rowerze nie jeżdżą, tylko na motocyklu, a i tak oglądają mój kanał. Dla mnie to jest naprawdę budujące. A już na pewno, jak ktoś mi pisze, że dzięki mnie wsiadł na rower, spróbował i mu się to spodobało. Wiesz, wtedy jestem z siebie naprawdę dumny. Wydaje mi się, że z tego pochodzi naprawdę największa wartość, "nowoczesnego sportowca”. Żeby mógł się po prostu z innymi podzielić tymi fajnymi rzeczami, zachęcić ich, zmotywować, czegoś nauczyć, przekazać jakieś fajne wskazówki. I dopiero wtedy jest to wartościowe dla społeczeństwa.

Jak już jesteśmy przy jeździe na rowerze, to na jakim rowerze Ty teraz jeździsz najwięcej i dlaczego?

Wszystko się zmienia w zależności od pory roku, bo u mnie określone okresy są podporządkowane różnym odmianom kolarstwa. Tak naprawdę cały rok mam styczność z rowerem szosowym, co może najmniej widać u mnie na kanałach, z uwagi na to, że jest to trochę nieciekawe. Większość sezonu jest podprządkowana pod Cross-Country, czyli moją główną dyscyplinę. Przez większość sezonu letniego jeżdżę głównie na Synonimie, na moim rowerze XC od NS Bikes. Natomiast już trzeci rok z rzędu, mój zawodniczy kalendarz układa się w ten sposób, że po wszystkich najważniejszych imprezach XC, czyli Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy, które zazwyczaj mają miejsce w lipcu lub sierpniu, potem zostaje już taka luźna przestrzeń, którą mogę zagospodarować tak jak lubię.

Wtedy z miłą chęcią przesiadam się na moją endurówkę i ścigam się w grawitacji – downhillu i enduro. Tak też wygląda to właśnie w obecnym sezonie. Bardzo mi się podoba taki układ, ponieważ dzięki temu nie wypalam się psychicznie. Taka zmiana otoczenia, dyscypliny i specyfiki sprzętu, powoduje, że przychodzi wrzesień, a ja dalej nie jestem tym wszystkim zmęczony psychicznie. Dalej mam ochotę gdzieś pojechać, pościgać się i dobrze się bawić. Ale nie jest to jeszcze koniec mojej rowerowej floty, bo do tego posiadam Gravela Rondo Ruut'a, który spełnia rolę roweru przełajowego. Ostatni rower ze stałej floty to jest dirtówka NS Metropolis, która jest używana najrzadziej. Kiedy trafia się bardzo luźny okres w roku, przeważnie na jesieni, to naprawdę z czystą przyjemnością odpalam mały rower i wbijam na jakiegoś spota z hopkami. Na przykład do Szarowa, do Tafiego.

To ile jest tych rowerów teraz, tak jakbyś miał je policzyć?

Pięć.

Pięć, ale elektryka jeszcze nie ma, więc mam pytanie. Nie ma go bo nie masz na niego czasu, czy nie ma go bo stwierdziłeś, że jeszcze nie potrzebujesz takiego wsparcia?

Miałem okazje pare razy jeździć na elektryku, natomiast nie trafił jeszcze do mojej stałej floty. Myślę, że byłoby dla niego zastosowanie i zobaczymy co z tego będzie. Nie wykluczam, że w przyszłości się pojawi, ale to czas pokaże.

Na jakim rowerze można według Ciebie wypracować najwięcej różnych umiejętności, które przydają się w różnych dyscyplinach?

Najwięcej czasu Michał spędza na rowerze cross country © Michał Topór

Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Czy jest jakiś jeden konkretny typ roweru? Nie wiem. Na pewno fajnie działa po prostu przesiadanie się z jednego na drugi. Różnorodność potrafi później fajnie procentować we wszystkie strony. To czego się nauczysz na endurówce, potem pomaga w Cross-Country. To czego się nauczysz w Cross-Country, procentuje na Endurówce. Kontrola jaką uzyskujesz kiedy pójdziesz na hopki na dirtówce, też przydaje się we wszystkim. Chyba najbardziej uniwersalny jest rower XC, albo bardzo lekka Trailówka, natomiast one też mają swoje ograniczenia, bo są po prostu delikatne. Żeby przełamać się przed jakimiś większymi lotami i mocniejszym terenem, to dobry jest rower bardziej grawitacyjny – myślę, że Enduro to idealna opcja. Gdybym miał zostawić sobie jeden rower, taki najbardziej uniwersalny, to pewnie rower Down-Country, czyli 120 skoku, lekkie części i uniwersalna geometria.

Jak miksować treningi, żeby zostać tak wszechstronnym zawodnikiem, który potrafi pojechać na Mistrzostwa Europy w Cross-Country, a później na koniec sezonu wygrać zawody zjazdowe w Polsce?

No tutaj oczywiście wszystko jest okupione mocnymi kompromisami i poświęceniami. Nie da się tego zrobić idealnie. Jest to oczywiste, że jeżeli ktoś by chciał się specjalizować w downhillu, to sezon Cross-Country mu tego nie ułatwia. Ja sobie wypracowałem pewną metodologię. U mnie wciąż bazową dyscypliną, na której się skupiam jest Cross-Country. Dlatego 9 z 12 miesięcy w roku jest podporządkowane ściganiu się w XC oraz przygotowaniu się do tego sezonu. To, że sezon się zaczyna w kwietniu, nie oznacza, że wtedy ruszamy. Tak naprawdę od kilku miesięcy jesteśmy już w treningu. Dlatego właśnie stosuję proporcję 9 do 3. Te 3 miesiące na koniec roku zostają mi na grawitację. Jeżeli ktoś mnie obserwuje, to mógł zauważyć, że ja nie przeplatam sobie tego na zmianę w trakcie sezonu. Nie startuję w Cross-Country, tydzień później w Enduro, a potem znowu w Cross Country, tylko rozdzielam to sztywną granicą. Najpierw jest ta priorytetowa część – XC. Dopiero, kiedy przejadę już wszystkie istotne zawody i wszystko co sobie zaplanowałem zostanie odhaczone zostaje mi luz. Wtedy na spokojnie przesiadam się na endurówkę i robię wszystko co mogę, żeby się w nią jak najlepiej wjeździć. Nie można mówić o jakimś bardzo uregulowanym cyklu treningowym. Ja z racji tego, że wyciągam tę endurówkę załóżmy po 10 miesiącach przerwy, to poświęcam nieco tych treningów kondycyjnych, wydolnościowych, siłowych, na rzecz tego, żeby złapać jak najwięcej "objętości" na rowerze. To było widać w tym roku przed Mistrzostwami Polski enduro, kiedy przyjechałem prosto z Mistrzostw Europy (XC), miałem 13 dni na to, żeby się w tę endurówkę wjeździć, więc po prostu siedziałem w Czarnej Górze i dzień w dzień jeździłem na rowerze. Nie jest to strategia optymalna, z punktu widzenia typowego zawodnika enduro, ale wydaje mi się, że w moim przypadku to było najlepsze co można było zrobić. Tego mi najbardziej brakowało i to jest mój największy problem, że niestety mam wąskie okienko w ciągu roku, a doba ma 24h.

To teraz pytanie, może prostsze, może trudniejsze. Jak zrobić flipa na rowerze?

Jak zrobić flipa na rowerze? Na pewno trzeba chcieć i to bardzo. W moim przypadku, konieczna jest odpowiednia miejscówka, co długo było problemem. Backflipa w gąbki zrobiłem niemalże od strzała. Pamiętam, że za pierwszym razem jak przyjechałem do Tafiego na ogródek, to dosłownie chyba piąta próba i w gąbki było zaliczone. Potem najgorsza jest chyba psychika. Co innego jest przy lądowaniu w gąbki, kiedy wiesz, że jest miękko, a co innego jest przy katowaniu nawet na jakiegoś reziboxa, czy piach gdzie już i tak masz w głowie, że spadasz na główkę i jest nieprzyjemnie. Dlatego moja walka z flipem na koła trwała 2 lata i zakończyła się sukcesem, dopiero wtedy, kiedy udało mi się pojechać do Sosnowca na Freestyle Backyard. Tam miałem idealne możliwości, ponieważ chłopaki mają poduchę, a obok reziboxa. Co ważne, obydwie te hopki mają identyczne wybicia, więc mogłem najpierw przez pół dnia sobie pokatować na poduszkę, a dopiero potem jak złapałem pewność, to po prostu poszedłem na rezi i wylądowałem na pół-twardo. Na pewno nie było to proste i wymagało długiej walki z samym sobą.

Która z Twoich umiejętności jest dla Ciebie najbardziej wartościowa? Co Twoim zdaniem sprawiło, że w tak konkurencyjnym świecie udało Ci się odnieść niemałe sukcesy?

Szybko się uczę i potrafię analitycznie podchodzić do problemów, które pojawiają się w moim życiu. Tak w skrócie. Jeżeli miałbym wskazać jedną rzecz, która umożliwia mi bycie tak wszechstronnym, to właśnie to.

Mam też pytanie odnośnie diety. Czy "trzymanie michy" jest ważne, bardzo ważne, a może po prostu codziennie spalasz tyle kalorii, że martwisz się tylko o to, żeby dostarczyć do organizmu tyle paliwa, ile jest mu potrzebne?

Nie, tak pięknie niestety nie jest, chociaż każdy by tak chciał, żeby zawsze mieć jeszcze ten deficyt. To tak nie działa, dlatego muszę się pilnować. To jest jeden z kluczowych elementów, dlatego u mnie waga kuchenna już jest jakby nieodłącznym akcesorium, które towarzyszy mi zawsze, czy to w domu, czy na wyjazdach. Nawet nie dlatego, że liczę każdą kalorię. Odmierzanie odpowiednich proporcji powoduje, że Twój posiłek zawsze wychodzi taki jak ma być, czyli dobry. Ja lubię jeść dobre rzeczy i nie lubię jak mi coś nie wychodzi, więc waga spełnia swoją rolę. Chcąc utrzymać odpowiednie parametry, trzeba wszystko kontrolować, dlatego też raz na jakiś czas robię sobie badania krwi, patrzę co tam wychodzi i do tego dobieram odpowiednią suplementację.

Jakie masz kolejne plany na przyszłość? Michał Topór zawodnik XC, Michał Topór zawodnik Enduro, czy Michał Topór influencer, który przy okazji będzie też startował?

Przede wszystkim zawodnik. To się nie zmienia i chyba nigdy się nie zmieni. Kiedyś tam przyjdzie ten moment, że trzeba będzie trochę zmienić rozkład jazdy i może zostanę trenerem albo jakimś działaczem. Zobaczymy, bo nie wiadomo co tam życie przyniesie, ale dopóki mam możliwość, to chcę być zawodnikiem. Chcę się ścigać, chcę rywalizować, bo to jest to, co mi daje najwięcej frajdy. Ja też po prostu lubię jeździć na rowerze i kocham sport, ale uważam, że staje się on jeszcze lepszy, gdy masz jakieś konkretne cele i do nich dążysz. To jest taka dodatkowa „przyprawa”, która temu wszystkiemu nadaje smaku.

Influencerem pewnie też dalej będę, bo tak jak mówiłem, jest to już nieodłączny element całej układanki. A czy dalej będę zawodnikiem XC czy enduro? Tak naprawdę ja jestem otwarty na wszystkie scenariusze, natomiast na tą chwilę nie zapowiada się, żebym miał zmieniać główną profesję. Cross-country w Polsce może nie stoi na jakimś światowym poziomie, tak jak we Francji lub Szwajcarii, ale mimo wszystko jest tu jakiś rynek na zawodników. W przypadku dyscyplin grawitacyjnych, enduro, downhillu, niestety tego rynku w zasadzie nie ma w ogóle. To jest przykre, ale myślę, że każdy, kto w tym siedzi, musi się ze mną zgodzić. Z tego względu ja cały czas trzymam się XC. To jest mój priorytet. Może z takich prozaicznych, trochę finansowych powodów.

Kto wie, może w przyszłości zobaczymy Michała w wersji Pro-enduro? © Michał Topór

To zrozumiałe.

Natomiast gdyby pojawiła się taka możliwość, że ktoś nagle zaproponowałby mi kontrakt na trzy lata startów w enduro, to bym pewnie spróbował. Czemu nie? Ciężko mi w ogóle jest odpowiedzieć na pytanie, co jest dla mnie lepsze, czy enduro, czy XC, bo obydwie te dyscypliny dają mi dużo frajdy. Podejrzewam, że z punktu widzenia obserwatora może się wydawać, że grawitacja jara mnie bardziej. I rzeczywiście może tak być, ale tutaj trzeba też wziąć poprawkę na to, że ja tej grawitacji w ciągu roku mam mniej. Jeżeli ja po 9 miesiącach siadam na endurówkę i zaczynam zjeżdżać, to jestem podekscytowany jak małe dziecko. Ale jeżeli ja te parę miesięcy pojeżdżę na endurówce i trochę się zresetuję psychicznie, to potem z równie wielką przyjemnością siadam na rower XC. Ciężko wybrać, co jest lepsze. Uwielbiam obydwie te odmiany MTB i tak naprawdę, w którą stronę kiedyś tam pójdę, trudno powiedzieć. Zobaczymy, co życie pokaże.

To na koniec jedno pytanie. Czy masz jakieś takie zawodnicze marzenie swoje największe, które chciałbyś w kolejnych latach zrealizować?

Tak, no tutaj niestety polecę, chyba najbardziej oklepaną rzeczą, jaką można wybrać. Start na igrzyskach, czyli marzenie każdego sportowca, który uprawia dyscyplinę olimpijską.

No, to trzymam kciuki za start i bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę.