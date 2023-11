Maciej Świerz: Jak to jest być “Senderką”?

Natalia Budner: Bycie Senderką to naprawdę wielka duma, bo nie ma nic lepszego niż pokonywanie własnych granic w towarzystwie innych dziewczyn. Rower wyciąga ludzi z wielu niekorzystnych sytuacji. Jesteś Ty, rower, natura, i ekipa, która bardzo mocno Cię wspiera. Tylko to się liczy.

A kim tak właściwie jest ta “typowa Senderka”?

Typowa Senderka jest kobietą, która uprawia jakąś dyscyplinę kolarstwa grawitacyjnego. Nie ma znaczenia czy to jest enduro, cross country, dirt jumping czy cokolwiek innego, po prostu musi być związana z jazdą grawitacyjną. To dziewczyna, która ma zajawkę na rower i tyle. Nie musi spełniać żadnych oczekiwań. Musi jarać się jazdą na rowerze. To jedyny warunek.

Czy według tego co obserwujesz wśród swoich podopiecznych dziewczyny wolą jeździć z dziewczynami, czy nie ma to takiego znaczenia?

Tak naprawdę na początku wiele kobiet obawia się jazdy z samymi dziewczynami. To wszystko zależy, od tego z jakiego towarzystwa się wywodzisz, bo nie każda ekipa ma u siebie jeżdżące dziewczyny. Kobiety które przyjeżdżają na nasze wspólne tripy już po pierwszych treningach mówią, że cała otoczka którą udało się nam stworzyć jest mega zdrowa, a progresowanie w takiej babskiej ekipie jest zaskakująco przyjemne. Nie ma przepychania się i pokazywania kto jest lepszy, a zamiast tego jest mega wsparcie, klepanie po plecach i ciągłe krzyki w stylu “stara dasz radę!” W takich okolicznościach naprawdę łatwo się rozwijać.

Jak się czujesz jako mentorka i trenerka najbardziej zajawkowej grupy dziewczyn w Polsce?

Jestem przede wszystkim bardzo dumna. Na początku, gdy tworzyłam ten projekt miałam naprawdę dużo obaw i nie byłam pewna, czy to dobry pomysł. W mojej głowie kotłowało się też sporo negatywnych myśli, ale tak chyba jest, gdy próbujesz zrobić coś nowego. Wystartowałam i zorganizowałam pierwsze dwa wyjazdy, które wypaliły całkiem fajnie. Nasza społeczność zaczęła się powoli budować i poczułam, że idę w dobrą stronę. Dziewczyny też bardzo szybko okazały mi dużo wdzięczności za to wszystko co robię, bo Senderki to nie są tylko wyjazdy i szkolenia, ale przede wszystkim budowanie relacji i poznawanie nowych osób, z którymi często jeździsz na rowerze przez kolejne lata. To jest super. Ja zaczynałam jeździć na rowerze jakieś 11 lat temu i na scenie było wtedy 4, może 6 dziewczyn, które regularnie widywałam. Na ten moment, w mojej prywatnej “grupie senderkowej” mam 230 dziewczyn, a ja wiem, że to na pewno nie są wszystkie kobiety, które uprawiają w Polsce rowerową grawitację. Mega się jaram, że udało się stworzyć miejsce, w którym możemy razem się nakręcać i organizować wspólne wyjazdy.

Jak ważne jest według Ciebie budowanie społeczności w świecie sportów ekstremalnych?

Nasz sport nie mógłby istnieć bez takich wspierających się społeczności. Z jednej strony dyscyplina jest indywidualna, ale przecież nie ma nic lepszego, niż wspólne “partylapsy” z ekipą na bike parkowych trasach.

Jesteś trenerką nie tylko kobiet, ale też mężczyzn. Kogo Twoim zdaniem szkoli się trudniej - dziewczyny czy chłopaków, którym często wydaje się, że zjedli wszystkie rozumy?

Wszystko zależy od człowieka, bo nie mogę tutaj wrzucać wszystkich do jednego worka, ale gdybym miała szczerze opowiedzieć o doświadczeniach moich i moich kolegów instruktorów, to chyba każdy z nas woli jeździć z dziewczynami. Kobity słuchają wszystkiego z bardzo wyraźnym zaangażowaniem. Starają się zwracać uwagę na najdrobniejsze szczegóły, są trochę zachowawcze, więc trzeba je czasem poklepać po pleckach i wytłumaczyć, że bez problemu sobie poradzą. W przypadku facetów, jest trochę inaczej. Mężczyźni oczywiście też słuchają, ale dochodzą elementy takiej podświadomej mini-rywalizacji i chęć udowodnienia drugiej osobie, że jest się lepszym. Czasami zamiast progresem kończy się glebami.

Co Twoim zdaniem każdy może robić na rowerze, żeby ułatwić dziewczynom przekonanie się do jazdy, ale też innych sportów ekstremalnych?

Ja myślę, że to przede wszystkim musi być taka szeroko pojęta wyrozumiałość na trasach. Doświadczenie, które zebrałam przez ostatnie lata, pomogło mi zrozumieć, że dziewczyny przede wszystkim stresują się tym, że ktoś za nimi jedzie na trasie. Najchętniej zeszłyby na bok i wszystkich przepuściły. Jak jest dużo osób na jakimś spocie, to stresują się tym, że ktoś na nie patrzy. Jeśli ułatwić innym robienie progresu, to jak jedziesz trasą za kobietą, nie drzyj ryja, żeby zjechała na bok, tylko sam zatrzymaj się na boku i daj jej czas, którego potrzebuje. Przecież możesz to zrobić bez żadnej straty. Trzeba też uważać na drugą stronę medalu, bo coraz więcej dziewczyn jeździ szybciej od chłopaków. Myślę, że jak każdemu szybkiemu riderowi, warto przybić takiej lasce piątkę! A jeśli jesteś na spocie dirtowym, to fajnie jest rzucić kilka słów wsparcia, ale bez doradzania za wszelką cenę. Doping, motywacja i kilka miłych słów. To zazwyczaj wystarczy, by ktoś poczuł się pewnie i bezpiecznie.

Jak takie inicjatywy jak Red Bull Formation wpływają na rozwój kobiecego freeride’u?

To jest coś fantastycznego, bo moim zdaniem to jest jeden z lepszych, rowerowych projektów. Inicjatywa bardzo wspiera dziewczyny jeżdżące na rowerach, bo tak samo jak w przypadku Red Bull Rampage, potrzebny jest czas, na zbudowanie poziomu, na którym obecnie są chłopaki. To nie jest tak, że to wszystko wydarzyło się w sezon czy dwa, tylko trwało latami. To, że dziewczyny mogą teraz bez dodatkowej presji próbować swoich sił i przełamywać się do robienia coraz trudniejszych rzeczy jest czymś naprawdę kozackim. To samo dzieje się na imprezie takiej jak Darkfest, gdzie Clemens Kaudela “wpuścił” kobiety na największe hopy na świecie. Początkowo przyznawał, że był zestresowany, ale przecież wszyscy wrócili z imprezy cali i zdrowi. To co dziewczyny wyprawiają teraz na wielkich hopach, to jest coś wspaniałego. Od dwóch lata obserwuję bardzo mocny progres zwłaszcza jeśli chodzi o freeride. Myślę, że wystarczy dać dziewczynom szansę i trochę zadbać o komfortowe warunki. Reszta zrobi się sama!

Gdybyś dostała zaproszenie na Froamtion, poleciałabyś do Utah?

Oczywiście, że tak. Myślę, że to takie moje największe marzenie. Zaczynałam jeździć jakoś w wieku 17 lat i chyba już wtedy oglądając Red Bull Rampage myślałam o tym, że kiedyś muszę wylądować w Utah. Ogólnie jest to mega wyzwanie, ale gdybym dostała taką propozycję, to na pewno bym nie odmówiła.

To teraz Film. Skąd pomysł na Girl Power?

Ten film to też takie moje marzenie, które miałam na swojej sportowej check liście. Girl Power to moje pierwsze w 100% profesjonalne video. Chciałam skupić się na mocnych stronach czyli właśnie hopach i stylowej jeździe. Zależało mi też na pokazaniu czym są Senderki. Postanowiłam sobie również, że w filmie koniecznie musi się znaleźć rozdział “freeride”, a nagrywanie zmusi mnie do opuszczenia swojej strefy komfortu. Wszystko kiełkowało w mojej głowie już w roku 2020. Kilka rzeczy mocno pokrzyżowało moje plany. Najpierw covid, potem obita nerka, potem złamana ręka i tak się bujałam przez kilka sezonów, więc mega się jaram, że w końcu udało się nam to wszystko doprowadzić do końca.

Jakich rozmiarów są największe hopy, które skaczesz na filmie?

Największe hopy są zdecydowanie na Dirtzilli w Koprivnie. Myślę, że najdłuższy lot na filmie ma pewnie ponad 10 metrów.

Która akcja, którą mogliśmy zobaczyć na filmie była dla Ciebie najtrudniejsza i dlaczego?

Myślę, że zdecydowanie zjazd na Black Hills. Technicznie nie było to jakoś bardzo skomplikowane, ale to jak wyglądała “plansza” dookoła, sprawiało, że akcja przeniosła się na zupełnie inny poziom. Jeden mały błąd mógł skończyć się upadkiem w przepaść. Pierwszy raz, jak zobaczyłam Piotrka, który przejeżdżał tą linie, to pomyślałam sobie, że to nie jest do końca normalne.

Kto by się odważył? © Mateusz Szachowski

Później finalnie to właśnie Piotrek Krajeski zaciągnął mnie na start tej trasy. Najpierw przeszłam ją na nogach, później zaliczyłam jeszcze jeden spacer z łopatą i miejsce które było najbardziej wąskie poszerzyłam o jakieś 10 centymetrów. Na tym najwęższym elemencie stałam przez godzinę i walczyłam ze sobą, zastanawiając się, czy powinnam to zrobić. Perspektywa tego, że mogę spaść w przepaść była przerażająca. Ostatecznie się udało, a gdy już pokonałam ten najtrudniejszy element, okazało się, że nie jest aż tak ciężko...

Wspomniałaś o Piotrku Krajewskim i zastanawiam się, czy miałaś w swojej karierze więcej takich osób, które motywowały Cię i wspierały w Twoim rozwoju?

Na pewno muszę w tym miejscu wymienić Janka Kilińskiego, który tak naprawdę wciągnął mnie do Dartmoora. To był dla mnie prawdziwy kamień milowy, bo od tego momentu wszystko zaczęło nabierać tempa. Drugą osobą jest właśnie Piotrek, który mocno pomaga mi w kwestii technicznej jazdy. To są chyba dwie najważniejsze osoby, bez których nie byłabym w miejscu w którym jestem.

A gdyby właśnie dziś stanęła przed Tobą kilkunastoletnia dziewczynka, która chciałby zostać profesjonalną riderką, to co byś jej doradziła?

Nie przejmuj się innymi. Rób swoje. Jeździj na rowerze jak najwięcej, bo nigdy nie będziesz mieć tyle czasu co teraz!