Kto inspirował Cię do jazdy? Miałaś jakąś ulubioną riderkę, która przyczyniła się do Twojego rozwoju? Co by nie mówić nadal jest to niestety sport mocno zdominowany przez facetów i dziewczynom często ciężko się przez to przebić.

Na początku na spot treningowy przyjeżdżałam głównie sama. Miałam jednego znajomego, który pomagał mi ogarniać rower, za co jestem mega wdzięczna. Tak naprawdę moje pierwsze próby odbywały się na rowerze enduro. Gdy zaczął się psuć poznałam Maćka Dąbka, który pokazał mi dirtówkę i to spowodowało, że wylądowałam na sztywnym rowerze. Na początku to w ogóle miała być zjazdówka, bo strasznie mi się to spodobało. Ostatecznie na szczęście skończyłam na dircie.

No tak i to jesteś tutaj z określonymi celami. To nie jest tak, że chowasz się po kątach, tylko latasz główną linię, posadziłaś flipa i planujesz dalej dokładać do pieca. Co miałaś w głowie, jak dostałaś zaproszenie na event?

Moja pierwsza myśl to „ciekawe, czy będą tam mieli poduszkę”, bo chciałam spróbować wylądować double backflipa. To byłby pierwszy podwójny flip na rowerze MTB wykonany przez kobietę. Dodatkowo Ninesy to event, na którym chodzi właśnie o to, by odblokowywać nowe sztuczki, więc wszystko mogłoby się idealnie poskładać. To byłoby naprawdę niesamowite. Chcę też wylądować kilka innych stylowych sztuczek na mniejszych hopach na twardo i pokazać się z dobrej strony.

