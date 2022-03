Staram się wyjeżdżać nawet na takie krótkie weekendowe wypady, żeby trochę odpocząć. Ostatnio mam też mega zajawę na trenowanie surf-skate’a. Chcę się nauczyć jeździć na desce na bowlu, bo jak tylko jest warun i prognoza, to oczywiście od razu śmigam na surfa. Do tego wszystkiego dorzucam też treningi taneczne. To chyba wszystkie takie moje “odskocznie”.

Generalnie wszystkie sporty związane z deskami. Surfing, snowboard, taniec, to wiadomo. Kiedyś zajmowałem się tym bardziej zawodowo, teraz bardziej od strony zajawy. No i latanie dronem FPV. Nie wiem, czy możemy to traktować jako sport. To jest dla mnie taka pół praca, pół hobby.

