To prawda. Od kilku lat nie jeżdżę już tak „poważnie” jak kiedyś. Dostaję delikatne wsparcie od AZS na jakiś drobny wyjazd przed sezonem. W tym roku spędziłem kilka dni we Włoszech i kilka w Austrii, ale to było wszystko. A sprawa z samą Uniwersjadą wyglądała tak, że początkowo zgłosiła się bardzo szeroka kadra zainteresowanych studentów – 7, 8 osób, ale część chłopaków szybko zrezygnowała, ze względu na inne plany treningowe. Zostało czterech chętnych, ale żeby pojechać na zawody musieliśmy wykręcić limity upoważniające nas do startu w Uniwersjadzie. W grudniu okazało się, że mam trochę czasu, więc zrobiłem aż dwa treningi slalomowe w ośrodku Suche Ski na tak zwanym „Polskim Lodowcu”. Później od razu wskoczyłem na zawody. W trzech startach zaliczyłem drugie, trzecie i chyba szóste miejsce i ostatecznie wywalczyłem kwalifikacje na wyjazd. W sumie to okazało się, że nigdy w życiu nie zrobiłem lepszych FIS punktów. Punkty wykręciło jeszcze dwóch chłopaków, więc do Lake Placid polecieliśmy w trójkę.

