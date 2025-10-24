To bez wątpienia była jedna z najbardziej spektakularnych edycji Red Bull Rampage w historii. Poza efektownymi przejazdami oglądaliśmy też niestety bardzo groźne upadki. Jednym z zawodników, który zaliczył konkretne zderzenie z glebą był właśnie Szymon Godziek, z którym porozmawialiśmy na temat jego kolejnych planów związanych z zawodami. Przez chwilę zastanawialiśmy się, czy "Szaman" będzie chciał wrócić do Utah, ale w poniższym wywiadzie rozwiał wszelkie wątpliwości...

Zobacz powtórkę zawodów:

Maciej Świerz: Szymon, jak się czujesz po zderzeniu z tirem? Proszę nie strasz nas więcej w ten sposób...

Szymon Godziek: Obolały, poobijany, ale szczęśliwy, że wyszedłem z tej gleby w jednym kawałku.

Czy to był dla ciebie najtrudniejszy Rampage w historii? Pomijam sam dzień startu, ale chyba same przygotowania nie były najłatwiejsze...

Był to najtrudniejszy Rampage, w jakim wziąłem udział. Narzuciłem sobie mega presję, bo po zeszłorocznym srebrnym medalu w tym roku nie interesowało mnie nic innego niż zwycięstwo. W miejscu, w którym w tym roku odbywały się zawody, na samej górze był mega, mega hardcore. Było wąsko, ogromne ryzyko, a ciśnienie podpowiadało mi, że muszę coś zrobić, żeby zapewnić sobie dobry wynik. Dlatego szarpnąłem tą trójkę na samej górze i w sumie to właśnie ten element stresował mnie najbardziej przez cały czas, który spędziliśmy na miejscu.

Oprócz tego miałem tę drugą misję – frontflipa z dużego dropa. To aż tak bardzo mnie nie stresowało, bo byłem naprawdę świetnie przygotowany. Ostatecznie tej drugiej sztuczki nie udało mi się odjechać, ale naprawdę czułem, że była w moim zasięgu. Biorąc pod uwagę całokształt – tak, był to chyba mój najbardziej hardcorowy Rampage. Również ze względu na problemy zdrowotne, czy mini kontuzje i wszystkie pozostałe “przygody”, które wydarzyły się przed samym startem.

W samym przejeździe zabrakło niewiele – może metr. Co poszło nie tak? Dobrze mi się wydaje, że odrobinę niedoszacowałeś prędkość?

Tak, dokładnie. Zabrakło prędkości na najeździe na dropa. A tak naprawdę myślę, że zabrakło mi treningów. Przed samymi zawodami ta dwugodzinna sesja treningowa była bardzo wietrzna. Ogólnie w całym tygodniu skoczyłem tego dropa może cztery lub pięć razy. Tak naprawdę nigdy nie wiedziałem, z jaką prędkością najeżdżam – to była trochę loteria. W trakcie przejazdu stres jest na takim poziomie, że wszystko postrzega się inaczej. Zabrakło właśnie tego „feelingu”, bo wydawało mi się, że najeżdżam dobrze, a okazało się, że było jednak o wiele za wolno…

Co miałeś przygotowane na ostatnią hopę?

W pierwszym przejeździe chciałem robić backflipa superman seatgrab. Chodził mi po głowie jeszcze 720 cork. Ogólnie ta ostatnia hopa zupełnie mi się nie podobała. Była mała, do tego lekko „hipowa”, więc nie było mowy o podwójnym flipie. W tej edycji Rampage chciałem jednak pokazać corka, ale myślałem, że zostawię to na drugi przejazd, gdybym musiał walczyć o pierwsze miejsce – bo, tak jak mówiłem, inne mnie nie interesowało.

Jak oceniasz przejazdy innych chłopaków? Które najbardziej ci się podobały?

Każdy, kto dojechał na dół, zasłużył na mega szacun i gratulacje. Trzeba to jasno powiedzieć – większość zawodników, którzy startują w Red Bull Rampage, robi to nie po to, by wygrać, ale by osiągnąć jakiś swój wewnętrzny cel.

Myślę, że wymieniłbym tutaj między innymi Toma Isteda, który wykonał flatspina na niewielkim sharkfinie – w miejscu, w którym zupełnie nie można było sobie pozwolić na błąd – a na dodatek odjechał pierwszego w historii zawodów cashrolla. Zaraz przed tym cashrollem zrobił jeszcze fajnego flipa z płaskiego dropa. To właśnie jego przejazd najbardziej utkwił mi w pamięci.

A jak oceniasz sam poziom tegorocznych zawodów? Dla mnie to była abstrakcja.

Poziom był niesamowicie wysoki. Chyba pierwszy raz było tak, że zawodnicy, którzy chcieli wygrać, zdecydowali się na tak ogromne ryzyko. To był, według mnie, najbardziej szalony Rampage w historii.

Zwycięstwo Haydena Zabłotnego – uzasadnione?

Jego góra na samym początku była świetna i naprawdę wymagająca. Zeskok z kładki na to króciutkie lądowanie do kolejnego dropa – kozacka akcja. Na pewno za to dostał bardzo dużo punktów. Widać było, że sędziowie sporo punktów przyznawali właśnie za to, co zawodnicy robili w górnej części swoich linii.

Hayden miał najlepszą górną sekcję, więc dla mnie wynik był uzasadniony. Dalej jechał po prostu płynnie i czysto, dołożył kilka stylowych sztuczek, więc całość jak najbardziej zasłużona. Bardzo się cieszę z jego zwycięstwa, bo to zawodnik, który zasługuje na świetną karierę, poważne kontrakty sponsorskie i wszystko, co z tym związane. Widać u niego pasję i poświęcenie, ale z tego, co do tej pory widziałem, często po prostu brakowało mu budżetu.

Co byś powiedział hejterom i „znawcom”, którzy siedząc na kanapie „decydują”, czy zawody takie jak Red Bull Rampage powinny się odbywać?

Powiedziałbym im, że powinni mieć na uwadze to, że każdy z zawodników przyjeżdża na Red Bull Rampage, bo kocha to, co robi. Nikt nas do niczego nie zmusza. Pchamy ten sport do przodu i przełamujemy kolejne granice, bo po to żyjemy. To my chcemy to robić. I tyle.

Wrócisz na Rampage w przyszłym roku, jeśli dostaniesz zaproszenie?

Na pewno wrócę na Rampage w przyszłym roku. Z takim samym nastawieniem – czyli po zwycięstwo. Poprawię jedną rzecz: znów znajdę ogromnego dropa, na którym zrobię frontflipa, ale tym razem będę na 200% pewny prędkości, z jaką muszę najechać na wybicie.