Wywiad z Szymonem Godźkiem po Red Bull Rampage: "Za rok wracamy i walczymy"

No, nie było to łatwe. Przez chwilę myślałem, że będę pierwszy, bo nie sądziłem, że Brandonowi uda się przebić to, co ja zrobiłem. Zwłaszcza że zanosiło się na to, że w drugim przejeździe będą naprawdę słabe warunki. Ostatecznie Semenuk zdecydował się na start, a po jego drugim przejeździe i ocenie sędziów, dość szybko się z tym wszystkim pogodziłem. Pojechał mega czysto, ja miałem w swoim przejeździe dwa niedoloty. Myślę, że to mogło przesądzić o jego zwycięstwie.

