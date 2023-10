Szymon Godziek po Rampage: Teraz czuję, że muszę wygrać w przyszłym roku!

Maciej Świerz: Panie Szymonie… Jak się Pan czuje? Psychicznie i fizycznie.

Szymon Godziek: Czuję się bardzo dobrze. Nie jest mi smutno i w sumie to nie ma we mnie żadnych negatywnych emocji. Zaraz po glebie zeszło też ze mnie całe ciśnienie. Dzień po upadku miałem już pełen luz. Przed powrotem do Polski udało się nam nawet zahaczyć o jedną imprezę. (śmiech)

Co z ręką? Była już operowana?

Tak, jestem już po operacji. Bardzo się cieszę z tego, jak szybko to wszystko się wydarzyło. Wielkie podziękowania należą się doktorowi Wojciechowi Słowińskiemu, bo to właśnie on mnie zoperował i pomógł mi bardzo szybko załatwić rezonans i wszystkie niezbędne tematy. Przyleciałem do Polski we wtorek wieczorem, przekimałem się i o 6 rano byłem już w trasie do Poznania. Zrobiłem szybki rezonans, a Wojtek z drugim lekarzem dokładnie sprawdzili co tak naprawdę podziało się w tej ręce. Okazało się, że poza kością wszystko jest uszkodzone na tyle delikatnie, że w mniej więcej 3 tygodnie powinno się zregenerować. Co do samej kości, to przy zwichnięciu, ułamał się jeden fragment, który musieliśmy po prostu przymocować śrubą.

Jak wyglądają diagnozy lekarzy i jak się mają Twoje rzeczywiste przewidywania dotyczące powrotu na rower? Wiem, że te dwie rzeczy nie zawsze są w 100% spójne…

Za niecały tydzień zaczynam rehabilitację. Nadgarstek mam w ortezie, którą mogę ściągnąć w każdej chwili, ale obecnie nadmiar ruchu jest niewskazany. Po 10 dniach od operacji zaczynamy działać, będę u Pawła z Fizjocito codziennie i będziemy ciężko pracować nad szybkim powrotem na rower. Słyszałem, że po 6 tygodniach kość będzie zrośnięta, więc podejrzewam, że z początkiem grudnia zacznę jeździć na szosie i lekkim enduro. Na jakieś mocniejsze skoki, będę musiał poczekać pewnie do stycznia.

Co wydarzyło się w Utah?

Teraz wydaje mi się, że ja popełniłem tam błąd i najechałem na dropa za bardzo od boku. Zniosło mnie, wylądowałem trochę krzywo. Zrobiłem bara, miałem dołożyć X-Up’a, ale już w powietrzu czułem trochę, że coś jest nie tak.

Gleba była naprawdę konkretna, a taka kontuzja to chyba dość niewielka “kara”. Jak przygotowywałeś się na przyjmowanie takich upadków?

To prawda. Bardzo łagodny wymiar kary jak na taką glebę. Mocno się jaram i ani trochę nie jestem na siebie zły. Mocno przygotowywałem się do przewracania. Nie tak, że codziennie specjalnie lądowałem na głowie i przyjmowałem zderzenie z ziemią, ale po prostu katowałem ćwiczonka od mojego fizjoterapeuty. Szczególnie mocno wzmacniałem barki i korpus. Wiedziałem, że jestem gotowy na wszystko i dało mi to naprawdę dużo pewności siebie. Jeszcze przed startem mówiłem, że jestem gotowy, żeby “przyjąć” glebę. Jak mam takie uczucie, to mogę się bez problemu cisnąć tak mocno jak to możliwe. Teraz właśnie tak się czułem, ale ostatecznie wyszło inaczej. Specjalnie zrobiłem tylko bara, żeby pojechać dalej i coś się wysypało.

Z relacji naszych szpiegów wynikało, że trik, po którym zaliczyłeś glebę dobrze wyczułeś w trakcie treningów. Czemu Twoim zdaniem nie wyszło na zawodach?

No właśnie. W treningach robiłem tego bara z X-up’em i wszystko miało pójść gładko. Totalnie nie wiem dlaczego się nie udało. Może zgubiła mnie rutyna albo rzeczywiście mnie zwiało. Ten drop, na którym się przewróciłem jest bardzo specyficzny. Bardzo wolno się na niego najeżdża. Jak się wolno jedzie i koła kręcą się powoli, to brakuje w locie stabilizacji i mam wrażenie, że to też miało wpływ na moją glebę.

Początek przejazdu był naprawdę gruby, zdradzisz nam co zaplanowałeś na canyon gapa i kolejne części?

Po barspinie miałem zrobić flipa z nohanderem na canyon gapie, a potem chciałem dołożyć podwójnego flipa na ostatniej hopie.

Koniec o wypadku, przypadku i całym zamieszaniu. Powiedz jak podobały Ci się przejazdy pozostałych zawodników?

Bardzo mi się podobały. Szczególnie przejazd Zinka . Widziałem jak jechał górę, która była naprawdę hardcorowa. No i jeszcze ten olbrzymi drop, który wyglądał kozacko. Ogromne wrażenie zrobił też na mnie przejazd Brendoga , który zbudował tego swojego chorego Canyon Gapa. Wolałem lecieć tą hopę, którą miałem na swojej linii. Była większa, ale dużo bezpieczniejsza, bo to co on wymyślił było mega ryzykowne. Talus Turk też zrobił super przejazd. To jest ziom! Z niego będą ludzie! No i jeszcze Bienve . Widziałem tego frona od dołu, bo jeszcze trochę łaziłem góra dół przed swoim przejazdem. Jak leciał canyon gapa to byłem tuż obok i muszę przyznać, że idealnie to ogarnął.

Co myślisz o tegorocznym sędziowaniu? Czy Twoim zdaniem, ktoś kto siedzi przed telewizorem w Polsce może w ogóle narzekać na to, w jaki sposób sędziowane są te zawody?

Myślę, że zupełnie nie można na to narzekać. Nawet w przypadku Bienve, o którym mówiłem wcześniej. OK zrobił fronta na wielkim Canyon Gapie, ale górę pojechał bardzo słabo. Jak się siedzi w domu na kanapie, to nie można tego realnie ocenić. Coś co na ekranie wygląda na łatwe, małe na żywo może być naprawdę mega hardcorowe. Bardzo dobrze może na to pytanie odpowiedzieć Dawid Wilkus, który pierwszy raz był w Utah i przy każdej przeszkodzie dosłownie łapał się za głowę. Takie samo podejście ma mój brat. Powiedział, że nigdy w życiu nie namówimy go na start w tych zawodach, bo chociaż niektóre fragmenty wyglądają na łatwe, to gdy jest się na miejscu, okazuje się, że wcale takie nie są.

Cam Zink i jego flip. Spodziewaliście się tego po 37-letnim zawodniku?

1 min Red Bull Rampage 2023: Zwycięski przejazd Cama Zinka Zobacz rewelacyjny drugi przejazd Cama Zinka, którym zapewnił sobie zwycięstwo w Red Bull Rampage 2023 zdobywając 95 pkt.

Ja się tego trochę spodziewałem. Widziałem tego dropa 3 dni przed zawodami. Widziałem, że ma tam taką “mikro podbitkę” i podejrzewałem co się święci. Trochę już znam jego styl jazdy i wiem do czego jest zdolny. W roku 2013., 10 lat temu, w tym miejscu był tak zwany Oakley Sender - taka ogromna drewniana hopa. Zrobił na niej dokładnie to samo. Jak w pierwszym przejeździe zepsuł i nie dojechał do końca to sobie pomyślałem, że strasznie szkoda. Na szczęście przed drugim mocno się spiął i zrobił to idealnie. Miałem wrażenie, że chyba odrobinę za słabo pociągnął na samym początku, bo później w locie walczył tak mocno, że aż go trochę przekrzywiło.

Bienve zgarnął 3 nagrody, ale niewiele punktów za główny przejazd. Jak myślisz dlaczego?

Po pierwsze dlatego, że na górze mocno dokleił się do naszej linii i jechał tam bez trików i po prostu bez szału. Na dole zrobił siekę, ale przecież liczy się cały przejazd. Backflip na step downie i frontflip na canyon gapie to kosmos i za to dostał nagrody. Ja myślę, że on jest zadowolony. Sam chyba nie oceniłbym go inaczej.

Koniec tego Rampage i początek przygotowań do kolejnego. Czy gleba zniechęciła Cię do startu w przyszłym roku, czy niczego nie zmieniła w Twoim nastawieniu?

Tak, gleba zmieniła w moim nastawieniu jedną rzecz. Teraz czuję, że muszę wygrać w przyszłym roku! Bo jak nie… To już sam nie wiem. (śmiech) Dała mi mega motywację. Wierzę, że tak po prostu miało być i przyjmuję to na klatę. Wrócę silniejszy i rozwalę system!

Zmiana strefy, macie już jakieś przecieki, która zona wskoczy w przyszłym roku?

Przez jakiś czas krążyły plotki o zupełnie nowej zonie i bardzo się ucieszyłem. Ostatecznie wrócimy jednak na linię z roku 2018 / 2019, na której mam swoją trasę. Mam tam też swojego największego dropa. Trzeba będzie tam zakręcić flipa więc będzie hardcore. Najważniejsze, że linia jest już częściowo gotowa. Nie będzie tyle kopania.

Zostanie jednopółka, czy powrót do “dużego freeride’u”?

Szymon Godziek w Utah ze swoim nowym rowerem © Dawid Wilkus

Tego jeszcze nie wiem, bo być może na tym dużym dropie będę chciał czuć się bezpiecznie. Z drugiej strony Tomas Genon poleciał mega dropa na jednopółkowym amortyzatorze. Może to wszystko wytrzymuje dużo więcej niż nam się wydaje? Waham się. Planuję odpalić gigantycznego flipa na dużym dropie, więc fajnie byłoby w dolnej części dorzucić jednak coś technicznego. Może jakąś 360-tkę z dwoma barami? Ulala. Ale to by siadło!

Kiedy widzimy się na rowerze?

Myślę, że w późna zima/wczesna wiosna spotkamy się w Krakowie. Będę na pewno wpadał na łysą. Grudzień styczeń luty planuję odpocząć trochę za granicą. Zobaczymy co z tego będzie!

