Wywiad: Tomek Kowalski i najlżejszy rower do dirt jumpingu na świecie

Zejść z wagi można zawsze, ale jest to kwestia naprawdę dużych pieniędzy. Od mniej więcej 9 kilogramów, za każdy zrzucony gram nie płacimy złotówki czy dwóch, tylko mniej więcej pięćdziesiąt złotych. Wracając jeszcze do mojego roweru, to dałoby się to zrobić na dwa sposoby.

. Coraz więcej firm ma w swojej ofercie karbonowe i tytanowe ramy z cieniowanymi rurkami, które ważą coraz mniej, a mimo to są coraz bardziej wytrzymałe. Drugi to odchudzanie komponentów, które mam obecnie w rowerze. Myślę, że kilka elementów dałoby się odchudzić, ale nie chcę tego robić, bo jak wspomniałem, zależy mi przede wszystkim na wytrzymałości roweru. Nie o to chodzi, żeby cały czas naprawiać rower i wymieniać części, tylko o to, żeby wsiadać na niego i po prostu jeździć.