Wojtek Pawlusiak: Deska jest idealną ucieczką

Wojtek Pawlusiak karierę zaczynał jako skoczek narciarski , potem został czołowym polskim snowboardzistą, który ma na koncie wiele sukcesów i szalonych projektów . Dziś Wojtek wciąż jeździ na desce, ale już bardziej dla przyjemności, a jego życie nieco zwolniło tempo, a właściwie – po prostu zmieniły się w nim priorytety.

Katarzyna Caputa: Czym jest dla Ciebie snowboard?

Wojtek “Gniazdo” Pawlusiak: Moja definicja jest prosta. Snowboarding nie kończy się na zawodach. To styl życia oraz forma spędzenia wolnego czasu, którą staram się przekazywać innym. W tej dyscyplinie jest wiele przestrzeni do wykorzystania. Chcę zaszczepiać „zajawkę” u ludzi pokazując, że nawet wyjście na Pilsko o zachodzie słońca może być pięknym wspomnieniem.

Pochodzisz z rodziny, w której sporty zimowe są tradycją, a miejsce, w którym spędziłeś swoje dzieciństwo na pewno miało wpływ na to kim jesteś teraz. Powróćmy do twoich pierwszych sportowych kroków. Jak one wyglądały?

Moja rodzina była mocno zaangażowana w biegi narciarskie, skoki czy kombinację norweską. Wilkowice i Szczyrk to taki region Polski, w którym sporty zimowe odgrywają ważną rolę i chcąc nie chcąc byłem w tej kulturze wychowany. Od dziecka trenowałem skoki i swoje życie prowadziłem pod kątem tej dyscypliny, ale kiedy miałem 13 lat zacząłem interesować się deskorolką. Wcześniej kumpel dał mi parę razy zjechać deską snowboardową i już wiedziałem, że to fajne, bo nawet przewracanie sprawiało radość.

Wojtek Pawlusiak © @matkusz

Jakie cechy fizyczne i psychiczne potrzebne są riderowi? Co czujesz w momencie najazdu na skocznie?

Stojąc na najeździe, mając przed sobą skocznię jestem w stanie zrobić, to co mam w głowie. Oczami wyobraźni widzę swoje ciało w ruchu. Wiem, jak zareagować w razie niepowodzenia oraz przewiduję konsekwencje. To zasługa doświadczenia zbieranego przez lata. Na górze pojawia się strach i w zależności od osoby albo jest on motywujący, albo podcinający skrzydła. Po wykonaniu pierwszej próby pojawia się już luz.

Jak codzienny kult sportu wpłynął na twoje życie?

Zauważam liczne zmiany w podejściu do życia czy samej jazdy na snowboardzie.

Jestem bardziej odporny psychicznie niż kiedyś przyjmując z chłodną głową informacje pozytywne czy negatywne. Potrafię się zdystansować. Przez lata poznałem wiele osób ze środowiska snowboardowego, od których czerpałem mądrość życiową. Wcześniej byłem na maksa spontaniczny, a teraz zawitał u mnie spokój.

Dune Freestyle: Przygoński x Pawlusiak

Jak wyglądał twój snowboardowy początek?

Trenowanie skoków narciarskich przyczyniło się do szybkiego progresowania na desce. Byłem dobrze przygotowany motorycznie, co spowodowało, że w jeden sezon zawojowałem Polskę, a w drugi byłem rozpoznawalnym zawodnikiem w Europie.

Początki były interesujące, ale wszystko ma swoje wady i zalety. Teraz sobie z tego żartuję, ale kiedyś schodziłem na śniadanie w ciemnych okularach. Czy tu już można było powiedzieć, że się pogubiłem? Na szczęście nabrałem pokory, a świadomość zbierana przez lata procentowała.

W twoje życie jest wpisane ryzyko kontuzji. Ludzka psychika działa tak, że zwyczajnie boimy się bólu. Jak sobie z tym radzisz, ciągle próbując, mimo upadków?

Wiadomo, że nigdy nie przewidzimy tego co się wydarzy, ale jeśli będziemy wiedzieć o nadchodzącym upadku, to zwyczajnie usiądziemy, żeby go uniknąć.

Teraz wiem, jak upadać. Zdaję się na swoje umiejętności oraz doświadczenie.

Dzięki temu, mogę sobie pozwolić na więcej, przekraczając bariery. Wtedy bardziej skupiam swoją uwagę i planuję ruchy do przodu. Trzeba pamiętać o tym, że im większe przeszkody się pojawiają, tym proporcjonalnie rosną konsekwencje.

Okres pomiędzy przejściem w dorosłość a nastoletnim życiem jest wypełniony decyzjami i zmianami. Jakie padły u Ciebie?

Kiedy skończyłem 18 lat i mogłem zadecydować o swojej przyszłości, to stwierdziłem, że skoki narciarskie nie sprawiają mi tyle przyjemności co snowboarding, dlatego zacząłem jeździć regularnie na desce. Trochę się zbuntowałem, ale rodzice bardzo mnie wspierali i decyzja przeszła. Zawsze mogę liczyć na dobre słowo od nich.

Natrafiłem również na filmy deskorolkowe i odkryłem, że wystarczy mieć kawałek płaskiego terenu, żeby móc robić triki. Wszystko zaczęło się tutaj w Wilkowicach. Nie w skateparku, tylko z kumplami pod szkołą, gdzie było mało miejsca, ale dało się! Nadal traktuję skateboarding jako formę treningu.

Piszesz snowboardową historię na własną rękę poza kadrą. Dlaczego zdecydowałeś się na takie rozwiązanie oraz na jibbing?

Nigdy nie byłem w kadrze snowboardowej, bo wcześniej przez długi czas uczestniczyłem w życiu polskiego związku narciarskiego. Skakałem na nartach i robiłem to, czego nie chciałbym powtórzyć w snowboardzie, czyli chodzić utartymi ścieżkami. Moja dyscyplina to jibbing. Forma snowboardingu, która opiera się na kreatywnym wykorzystywaniu tego, co nas otacza. Głównie odbywa się w infrastrukturze miejskiej na poręczach, schodach, murkach. Stawiam na wolność i kreatywność na desce.

Jibbing był dla mnie łatwo dostępny. W Polsce nie mieliśmy miejsc do trenowania, które pomogłyby utrzymać poziom europejski czy światowy.

Wojtek Pawlusiak © @matkusz

Środowisko riderów czy skaterów jest błędnie utożsamiane z nadzwyczajnym luzem, który ma swoje odbicie w braku odpowiedzialności. Ten stereotyp utarł się, ale ty swoją postawą go obalasz. Jak doszło do tego, że coś innego postawiłeś na pierwszym miejscu?

Wraz z upływającym czasem pojawiły się nowe obowiązki, dlatego nie poszedłem o krok dalej w karierze. Musiałem ją w jakimś stopniu poświęcić ze względów finansowych. W pewnym momencie zaczynasz myśleć o rodzinie i znajdujesz czas na miłość. Odpuściłem sobie profesjonalny snowboarding. Teraz czerpię przyjemność podczas oglądania kina naturalnego na Pilsku. Kiedyś wolałem spędzać czas z kolegami, a teraz wybieram momenty z córką. Obserwowanie tego jak się rozwija z dnia na dzień jest niesamowite.

Żyjesz w zgodzie z naturą. W jaki sposób to robisz?

Otworzyliśmy wspólnie z moją partnerką Sylwią brand nested_brushes, który zajmuje się produkcją szczotek różnego rodzaju. Jest spore zainteresowanie tym tematem. Ludzie chcą być eko, a ich świadomość wzrasta coraz bardziej. Poprzez zmianę rzeczy codziennego użytku możemy wpłynąć na najbliższe środowisko. Media społecznościowe są świetnym narzędziem do budowania ekologicznej świadomości. Mój apel antysmogowy trafił do wielu osób, a kolejny eko projekt już się szykuje. Jestem tylko snowboardzistą, dlatego jedyne co mogę zrobić, to wybrać się do lasu z workami i pozbierać śmieci. Po dodaniu zdjęcia na instagrama z wypełnionymi workami, spotykam się z dużym zasięgiem. Wniosek jest taki, że społeczeństwo potrzebuje działania.

Sezon się zbliża. Na koniec, powiedz, jak czerpać frajdę z jazdy na desce?

Teraz jest jeszcze czas, żeby popracować nad kondycją na przykład biegając. Gdy rozpocznie się sezon trzeba jak najwięcej jeździć. Snowboarding zaczyna się wtedy, gdy jednoczysz się z deską i przejmujesz nad nią kontrolę. Posiadanie podstawowych umiejętności i wytrzymałości powoduje, że nie odczuwamy stresu i wtedy dopiero czerpiemy przyjemność z jazdy.